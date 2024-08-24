Кейн также рассказал, что фраза «Война никогда не меняется» стала скорее корпоративным лозунгом, а не чем-либо ещё

Тим Кейн, автор культовой серии игр Fallout, поделился своими мыслями о том, что его работы не являются критикой капитализма. В своём последнем видео, которое он опубликовал на YouTube, Кейн объяснил, что центральной темой серии Fallout были размышления о войне, а не критика капитализма.

Один из поклонников серии спросил Кейна, можно ли рассматривать Fallout как критику капитализма и чрезмерной милитаризации. На что Кейн ответил, что критика капитализма никогда не была целью серии. Он также подчеркнул, что игра показывает, что другие страны, такие как Китай, тоже ведут себя ужасно.

Кейн также рассказал, что фраза «Война никогда не меняется» стала скорее корпоративным лозунгом, а не чем-либо ещё. Он объяснил, что всегда сначала решает, каким будет сюжет игры, а затем разрабатывает механику.

Кроме того, Кейн отметил, что у каждой игры есть своя уникальная тема, но люди могут играть в них по-разному. Это нормально, поскольку у каждого своя точка зрения, и история может означать разные вещи для разных людей.