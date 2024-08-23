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Путь русской супергероини Черной Вдовы в комиксах

Черная Вдова является очень популярным русским персонажем, в последнее время, благодаря фильмам про Мстителей, в которых её играет Скарлетт Йоханссон.
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Героиня впервые появилась на страницах комиксов как мадам Наташа — элегантная и таинственная незнакомка без специального костюма. Художник Дон Хек создал настолько интересный образ, что после удачного дебюта в «Тревожных историях» № 52 (апрель 1964 года) прекрасная шпионка стала периодически появляться в серии.

В этих выпусках она по приказу советского правительства пыталась любой ценой устранить Железного Человека. Злодейка до мозга костей, Наташа с лёгкостью очаровала Соколиного Глаза и заручилась его помощью в уничтожении Железного Человека. Поначалу было непонятно, какие чувства она испытывает: коварно манипулирует своим новым напарником или всё же испытывает к нему симпатию. Однако после того, как её похитили советские шпионы, читатели узнали, что «милый Соколиный Глаз» был ей небезразличен.

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Героиня вернулась в «Тревожных историях» № 64 (апрель 1965 года) уже в костюме, который, правда, выглядел совсем не так, как сейчас.

В этом выпуске Наташа окончательно разочаровывается в советской власти и продолжает сражаться с Железным Человеком только для того, чтобы спасти свою семью от уничтожения в Советском Союзе.

После того как Соколиный Глаз стал членом команды Мстителей, Чёрная Вдова вместе с Силачом и Мечником напала на супергероев. Но она осознала, что ею манипулируют, и присоединилась к Мстителям. Вскоре Ник Фьюри принял её в организацию Щ.И.Т. Выполняя одно из заданий, она узнала, что её муж жив и стал Красным Стражем — советским аналогом Капитана Америки.

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Новое десятилетие началось с того, что Наташа рассталась с Клинтом Бартоном, который в то время был известен под именем Голиаф.

В «Удивительном Человеке-Пауке» № 86 (июль 1970 года) героиня появилась в новом костюме. Ей надоело быть в тени, и она сразилась со стенолазом, надеясь раскрыть секрет его сверхъестественных способностей и использовать их. После того как Человек-Паук с помощью паутины обезвредил её боевые браслеты, Наташа поняла, что ей не стоит пытаться заполучить чужие способности, а нужно сосредоточиться на своих.

Её первая самостоятельная история началась во втором томе «Удивительных приключений» (август 1970 года), который она разделила с Нелюдями. Всего вышло восемь выпусков, после чего Чёрная Вдова навестила Сорвиголову в № 81 одноимённой серии (ноябрь 1971 года). У них с Мэттом Мёрдоком завязались непростые отношения, и с 92-го по 107-й выпуск серия называлась «Сорвиголова и Чёрная Вдова».

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После этого приключения Вдова стала лидером «самой потрясающей новой супергруппы» тех лет — Чемпионов. Серия выходила с октября 1975 года по январь 1978 года. За это время команда успела сразиться со множеством противников, от Магнето и Доктора Дума до Титанового Человека, Красного Динамо и даже Годзиллы.

Пока Наташа была с Чемпионами, у неё был короткий роман с Геркулесом, и они вместе помогали Мстителям в битве с Корваком («Мстители» № 173, июль 1978 года).

В 160-м выпуске «Сорвиголовы» (сентябрь 1979 года) её похитил Меченый. Однако Наташа смогла быстро освободиться из лап злодея, чтобы потом помочь Сорвиголове разобраться с ним.

В 1980-х годах в выпуске №10 «Шумихи MARVEL» (Marvel Fanfare) за август 1983 года начался эпический сюжет из четырех частей, в котором Наташа снова стала агентом ЩИТа и отправилась в СССР, чтобы найти своего приёмного отца Ивана Петровича Безухова.

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Вдова часто появлялась на страницах «Сорвиголовы» и «Мстителей». Наташа одновременно работала на ЩИТ и на Мстителей, и у неё было очень много дел. Какое-то время она даже возглавляла команду Мстителей вместе с Чёрным Рыцарем.

В выпуске №268 «Поразительных Людей Икс» за сентябрь 1990 года авторы вернулись в 1940-е годы и рассказали историю о том, как молодой Капитан Америка, Росомаха и Иван Безухов пытались помешать ниндзя «Руки» и нацистам похитить Наташу, чтобы превратить её в суперубийцу. Нашей героине было приказано уничтожить своих будущих спасителей. Сюжет о прошлом пересекался с настоящим, раскрывая крепкую дружбу и тесное сотрудничество с Логаном из Людей Икс.

В сюжете 1992 года «Каратель/Чёрная Вдова: Сплетая паутину Судного дня» Наташа вместе с Карателем отправляется по следам сбежавшего злодея Малума, директора подозрительной секретной ядерной программы 1960-х годов. Из этого сюжета читатели узнали, как ЩИТ и бывшие советские кураторы манипулировали Вдовой. Затем Наташа вместе с Ником Фьюри и Ночным Вороном появляется в сюжете «Фьюри/Чёрная Вдова: Налог на смерть» (февраль 1995 года). Здесь она возвращается в Россию, чтобы расследовать международный конфликт с участием секретных агентов и русской мафии. Ближе к концу десятилетия вышел сюжет «Рыцари MARVEL», в трёх выпусках которого наша героиня спасается от преследования новой Чёрной Вдовы — Елены Беловой, которая считает себя моложе, быстрее, умнее и выносливее Наташи.

Наташа узнала, что на участниц советской программы «Операция „Чёрная вдова“» объявлена охота с целью их уничтожения. В это же время она выяснила, что её воспоминания о балетном прошлом — это не более чем ложь, внедрённая в её мозг. Она расправилась с тем, кто заказал все эти убийства. Это был миллиардер и управляющий международной корпорации, который планировал использовать образцы генной структуры Чёрной Вдовы для создания химического оружия.

Во время Гражданской войны Наташа поддержала Акт о регистрации сверхлюдей и встала на сторону Железного Человека, чтобы задержать всех героев, выступивших против регистрации.

После мнимой смерти Капитана Америки, Баки Барнс совершил нападение на Вдову. Тогда читатели узнали, что у Наташи с Барнсом был роман ещё во времена её шпионской подготовки в СССР. После того как Баки принял на себя роль нового Капитана Америки, между ними снова вспыхнула страсть.

Во время событий «Тёмного правления» Нормана Озборна героиня выдала себя за другую Чёрную Вдову — Елену Белову, чтобы попасть в команду Громовержцев и сообщать Нику Фьюри об их действиях.

Выполняя одно из заданий Секретных Мстителей, Наташа спасла своего юного клона из рук торговцев оружием. Во время событий Вторжения, ещё до Секретных войн, она эвакуировала людей с Земли прямо перед разрушением планеты. Тогда же у Вдовы случилось воспоминание: она вспомнила себя в роли хладнокровного наемного убийцы. Вот почему Наташа всегда на стороне справедливости — она стремится искупить вину за своё тёмное прошлое. В сюжете «Тайная империя» Вдова возглавила Сопротивление против интриг «Гидры» и зомбированного Капитана Америка.

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