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Путь Венома в комиксах

Веном является очень популярным персонажем, в последнее время, благодаря сольным фильмам с Томом Харди и грядущей игре от Insomniac. Для того, чтобы лучше понимать мотивацию персонажа, лучше узнать его историю в комиксах.
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Загадочная рука, толкнувшая Питера Паркера под поезд метро в № 18 «Паутины Человека-Паука» (сентябрь 1986 года), принадлежала Эдди Броку, как и черная рука, схватившая Питера из окна небоскрёба в № 24 (март 1987 года). Однако создатели раскрыли личность Венома только в № 300 «Удивительного Человека-Паука» в мае 1988 года.

Брок ненавидел стенолаза, поскольку считал, что тот разрушил его журналистскую карьеру. А Веном злился на Человека-Паука за то, что герой отказался быть его носителем. Эти двое объединились из-за общей жажды мести. Первое столкновение с симбиотом сильно вымотало Питера. Ему удалось изгнать паразита из своего тела, воспользовавшись уязвимостью Венома к громкому звуку.

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Веном вернулся через год, в № 315 «Удивительного Человека-Паука» (май 1989 года): он сбежал из Каземата, где находился в заключении, и снова начал портить жизнь стенолазу. Через два выпуска Брок узнал новый адрес Паркера и решил «зайти в гости». Однако бывший журналист не стал нападать на Питера у его дома, так как, по его словам, не хотел, чтобы случайно пострадали невинные люди. Брок также предупредил Питера, что не станет публично раскрывать личность Человека-Паука, поскольку ему не нужны конкуренты в погоне за стенолазом. 

В неожиданном повороте сюжета, Веному почти удалось вновь соединиться с Человеком-Пауком. Однако когда симбиот попытался покинуть тело Эдди Брока, оказалось, что они слишком прочно «срослись», и эта попытка закончилась тем, что Веном потерял сознание. Воспользовавшись моментом, Человек-Паук вызвал подкрепление, и симбиота снова отправили в тюрьму.

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В № 331 «Удивительного Человека-Паука» (апрель 1990 года) Веному удалось сбежать из Каземата, инсценировав самоубийство. Но после того, как безумный Стикс своим смертельным касанием обезвредил симбиота, Брока задержали и отправили на остров Райкера.

Клинтар медленно приходил в себя, а когда полностью восстановился, отправился за Броком и помог своему носителю выбраться из тюрьмы. После него в камере случайно остались симбиотические споры, которые слились с сокамерником Брока — серийным убийцей Клетусом Кэседи. Так появился на свет ещё один симбиот — жуткий Карнаж.

В 347-м выпуске «Удивительного Человека-Паука» (май 1991 года) стенолаз инсценировал собственную смерть, а Веном оказался в ловушке на необитаемом острове. Питер вытащил его оттуда, чтобы они вместе отправились в Нью-Йорк и остановили разбушевавшегося Карнажа. В последующие несколько лет Веном стал героем-мстителем. В 1995 году в сюжете «Планета симбиотов» он даже объединился с Человеком-Пауком и Алым Пауком, чтобы отразить нападение армии симбиотов.

В № 375 «Удивительного Человека-Паука» стенолаз помог спасти бывшую жену Эдди Брока от гибели, после чего Веном предложил ему перемирие: он больше не будет преследовать Питера, если Питер, в свою очередь, не будет преследовать его. Их противостоянию наступил конец, но как оказалось, ненадолго.

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Во втором томе «Удивительного Человека-Паука» (№ 22, октябрь 2000 года) Брок обвинил стенолаза в гибели своей бывшей жены и поклялся отомстить, но не успел: его похитил получеловек-полупришелец сенатор Вард с целью подробного исследования. Он вытянул симбиота наружу, но позже отпустил, позволив вернуться к носителю.

В сюжете «Голод» в 2003 году создатели рассказали о том, как Брок умирал от рака, когда впервые встретил клинтара. Болезнь вызвала выброс адреналина в кровь, что подпитало симбиота и остановило распространение опухоли. Но клинтару нужен был здоровый носитель, и он предпочел Человека-Паука, оставив Брока умирать. Питер перехитрил симбиота, вынудив его воссоединиться с Эдди, и тем самым спас его от смерти.

В мини-серии «Веном против Карнажа», выпущенной в 2005 году, Карнаж родил отпрыска — Токсина. Он намеревался убить сына ещё «в утробе», в то время как Веном хотел спасти нового симбиота и потом сделать его своим напарником. Позже, после того как Токсин сохранил Карнажу жизнь, Веном решил, что его «внук» слишком опасен и может стать союзником Человека-Паука, если его не ликвидировать. Токсина спасли стенолаз и Чёрная Кошка.

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Когда Эдди Брок решил изменить свою жизнь, он продал симбиота, хотя мог умереть без него. В результате Веномом ненадолго стал гангстер Анджело Фортунато. Однако клинтар посчитал нового носителя недостойным и покинул его тело в воздухе во время прыжка, из-за чего Анджело упал на землю и разбился.

Следующим костюм Венома примерил на себя Мак Гарган, он же Скорпион. Однако, столкнувшись с исцелившимся Броком в новом костюме Анти-Венома, Гарган не смог убить противника, потому что его симбиот все еще испытывал привязанность к своему бывшему носителю.

В 2011 году, после событий Осады Асгарда, Мак Гарган силой избавился от симбиота, отбывая срок в тюрьме Рафт. В начале года читатели узнали о существовании нового Венома — спецназовца на службе у правительства США. Им оказался Флэш Томпсон. Власти даже позаботились об установке специального дистанционного выключателя на случай, если Томпсон вдруг потеряет контроль над непредсказуемым симбиотом. Этот Веном успел побывать в составе Секретных Мстителей, Громовержцев и Стражей Галактики.

Однажды клинтар покинул своего носителя и нашёл другого хозяина — бывшего рейнджера армии США Ли Прайса. Результатом этого слияния стал ужасно отвратительный Веном, использовавший способности симбиота в самых жестоких целях.

ФБР не смогло самостоятельно справиться с новым монстром и обратилось за помощью к Человеку-пауку и, как ни странно, но вполне логично, к Эдди Броку. Как только клинтара удалось извлечь из тела Прайса, он сразу же воссоединился с Броком. Так всем известный Веном вернулся в строй. Отношения симбиота и носителя стали более напряженными, но, похоже, именно этой паре удалось найти наиболее эффективный способ сосуществования.

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