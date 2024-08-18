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Путь Дэдпула в комиксах

Уэйд Уилсон является очень популярным персонажем, в последнее время, благодаря фильмам с Райаном Рейнольдсом. Для того, чтобы лучше понимать мотивацию персонажа лучше узнать его историю в комиксах.
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В своём первом появлении в «Новых мутантах» № 98 (февраль 1991 г.) Дэдпул выступил на стороне антагонистов. С тех пор он прошёл долгий путь. Толливер нанял его, чтобы победить Кабеля и его команду новых мутантов. И хотя у Дэдпула ничего не вышло, в какой-то момент Кабелю и компании пришлось нелегко. 

В следующие два года Уэйд несколько раз появлялся на страницах «Силы Икс», а в 1993-м получил свою мини-серию на четыре выпуска — «Погоня по кругу». Там он снова столкнулся с «Оружием Икс» — оба героя пытались получить друг от друга информацию, которой на самом деле не владели. И если кому-то этого недостаточно, Дэдпул также сражался с Джаггернаутом и Черным Томом Кэссиди.

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Через год вышла еще одна мини-серия — «Дэдпул: грехи прошлого». Читатели снова встретились с Джаггернаутом и Черным Томом, а ещё впервые увидели Дэдпула без маски.

В 1997 году, после того как Уэйд Уил успел проявить себя на страницах различных комиксов («Росомаха», «Калибр Икс», «Мстители», «Секретные защитники» и других), произошло невероятное: Дэдпул наконец стал любимым антигероем фанатов и получил собственное ежемесячное издание. С этого момента персонаж постепенно становится таким, каким мы его знаем. 

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Все знают, что Дэдпул за словом в карман не полезет, но в новой серии он раскрылся по-настоящему: сюжеты с его участием стали пародией на современные комиксы о крутых и смелых парнях. У него появились хорошие друзья — Проныра и Слепая Эл.

Благодаря остроумному сюжету и абсолютной безбашенности происходящего серия стала культовой среди фанатов. Её оригинальность заключается ещё и в том, что Дэдпул — уникальный герой в мире комиксов.

Первый том серии о Дэдпуле завершился на 69-м выпуске в сентябре 2002 года. Однако фанаты недолго горевали над уходом героя: в том же месяце в «Агенте Икс» (Agent X) появился очень похожий персонаж. Серия была недолгой, но разве это остановит хорошего наемника? Уже в мае 2004 года в продаже появился первый выпуск комикса «Кейбл и Дэдпул». Серия, в которой Уэйд объединяется с бывшим противником, стала одной из лучших командных саг всех времён. Однажды они поменялись ДНК, после чего оба обрели способность к телепортации. Правда, когда один из них телепортировался, то тащил за собой и другого. Последний, 50-й выпуск серии вышел в апреле 2008 года.

В ноябре того же года Дэдпул вернулся во втором томе собственной серии. Нумерация серии, как и всё происходящее на её страницах, всегда была несколько хаотичной. В декабре 2009 года вышел 900-й выпуск, а вслед за ним, в начале 2010 года, — выпуск № 1000.

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Второй том комикса о Дэдпуле связан с «Секретными вторжениями», которые всколыхнули всю вселенную MARVEL. Здесь Дэдпул помогает Нику Фьюри и пытается украсть данные о том, как убить королеву скруллов.

В начале нового тысячелетия появился ещё один персонаж — Боб, трусливый агент «Гидры», которому было суждено стать одной из ключевых фигур в жизни Дэдпула. В это же время Дэдпул решает бросить карьеру наемника и перейти на сторону хороших парней. В процессе он неизбежно сталкивается с сообществом супергероев, и за этим невозможно наблюдать без смеха.

За последние несколько лет наш неординарный герой стал мировой знаменитостью. Вышло несколько мини-серий с его участием, например «Дэдпул истребляет Вселенную MARVEL», «Дэдпул против Карнажа» и «Дэдпул убивает Дэдпула». В 2012 году завершился второй том комиксов о Дэдпуле, а через месяц начался третий. Он, в свою очередь, закончился в апреле 2015 года, и сразу после этого был выпущен том № 4.

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В 2010 году вышла серия из 12 эпизодов под названием «Корпус Дэдпула». Читатели познакомились с множеством версий героя: Кидпул, Хэдпул (версия из «Зомби MARVEL»), Догпул (вариация на собачью тему) и Леди Дэдпул.

Тогда же Уэйд лишился исцеляющего фактора, и ему пришлось обратиться к Таскмастеру, чтобы улучшить свои навыки. Но вскоре исцеляющий фактор восстановился, и болтливый наемник вернулся к своему привычному непредсказуемому образу жизни.

Кажется, Дэдпулу мало собственной серии и различных спин-оффов — он взял в привычку «захватывать» и другие комиксы вселенной Marvel. Его лицо красуется на множестве альтернативных обложек. В серии «ОСЬ» Дэдпул присоединился к команде Магнето, чтобы бороться с Красным Натиском. Во время этой миссии он попал под действие заклятия-перевертыша и зарекомендовал себя как настоящий герой в рядах Потрясающих Мстителей.

Казалось, Уэйд погиб, когда Земля столкнулась с альтернативной Землёй, но после «Секретных войн» выяснилось, что он цел и невредим и активно сотрудничает со Стивом Роджерсом. Похоже, Дэдпула ждёт невероятно хаотичное будущее. После того как он помог спасти Шельму, ему предложили вступить в Отряд единства Мстителей, к большому отвращению товарищей по команде.

Союзники

Кейбл

Нейтан Саммерс, сын Людей Икс Циклопа и Феникса из нераскрытого альтернативного будущего, — давний компаньон Дэдпула. Этот сверхчеловек с могучими способностями видел тьму, которая однажды накроет Вселенную MARVEL. Он готов на всё, чтобы предотвратить её наступление.

Эмили Престон

Уэйд Уилсон постоянно слышит внутренние голоса. В сюжете «Мёртвые президенты» он наконец-то познакомился с одним из них: когда ему в голову вживили сознание агента ЩИТа Эмили Престон! Будучи вынужденной соседствовать в одной голове с неадекватным убийцей, Престон со временем начала симпатизировать Уэйду, что стало похоже на стокгольмский синдром.

Боб, агент “Гидры”

Молодой и трусливый Боб вступил в преступную организацию «Гидра» лишь с одной целью — доказать жене, что может найти работу и удержаться на ней. Но когда пришло время, он нашёл в себе силы вырваться из лап «Гидры» и принять сторону Уэйда, помогая ему спасать друзей с неожиданной для себя отвагой.

Враги

Карнаж

Клетус Кэссиди не был психически здоровым человеком ещё до того, как слился с симбиотом Веномом, отвратительным порождением. Вероятно, у Дэдпула совсем помутился рассудок, когда он решил лично заняться этим кровожадным психопатом. Как говорится, один безумец хорошо, а два — уже перебор. Можно представить, что из этого вышло!

Тифозная Мэри

Бывшая подруга Сорвиголовы, Мэри Уокер, — яркий пример того, во что превращается свихнувшийся убийца, когда получает слабенькие сверхспособности. Мэри «познакомилась» с Дэдпулом, когда одна из ее множественных личностей наняла его, чтобы убить саму себя. Эти двое не раз объединяли силы, но безумная аферистка всё же намного чаще оказывается по другую сторону ствола Уэйда.

Таскмастер

По части умений и мастерства Тони Мастерс превосходит любого из самых могущественных героев Земли! Он способен идеально копировать человеческие движения любой сложности. Этот злобный противник не раз сражался с нашим аморальным Мстителем, но так и непонятно, кто из них сильнее. Пути двух убийц часто пересекаются, и, хотя иногда они вынуждены сотрудничать, на самом деле оба персонажа ненавидят друг друга.

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marvel дэдпул росомаха deadpool 3 agent x deadpool & wolverine кейбл и дэдпул силы икс стивом роджерс уэйд
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