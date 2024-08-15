Игрокам предстоит объединить Стражей Вуали и сразиться с этими древними правителями.

Студия BioWare объявила дату выхода игры Dragon Age: The Veilguard — 15 августа. Об этом стало известно вместе с релизом нового трейлера. В описании к ролику раскрываются подробности сюжета. Прерывание ритуала Соласа привело к появлению «развращённых эльфийских богов», которые намерены уничтожить мир. Игрокам предстоит объединить Стражей Вуали и сразиться с этими древними правителями.

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Конечно, впереди ещё много интересного. Bioware подтвердила в недавнем твите, что покажет бой воинов на высоком уровне 19 августа. Также будет отведено место для PC-версии, вероятно, чтобы раскрыть её расширенные возможности.

Bioware также рассказала о том, что будет показано в последующие недели. 26 августа будет посвящено компаньонам, а 30 августа состоится сессия вопросов и ответов с разработчиками в Discord. Кроме того, с 3 сентября IGN First начнёт эксклюзивный месячный репортаж, благодаря которому мы увидим ещё больше геймплея и узнаем больше подробностей о ключевых аспектах игры. В сентябре и далее, наконец, говорится о «многом другом». Так что предполагается, что не позднее октября или ноября можно будет поиграть в финальную версию.