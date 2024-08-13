Осень — идеальное время для покупки новых топовых игр. Издатели готовятся к выпуску различных видеоигр и подробно рассказывают о них, чтобы привлечь больше поклонников. Один из примеров — Assassin’s Creed Shadows, новая ролевая экшен-игра от Ubisoft с открытым миром.

Ведущий продюсер Карл Онне в беседе с GamesIndustry.biz рассказал об игре. По его словам, она раздвигает границы того, что можно создать на консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

«Это фантастика — работать над игрой, которая следует за произведением с родословной Valhalla», — заявил Онне. Очевидно, он имел в виду ролевую экшен-игру Assassin’s Creed Valhalla, самую большую игру в серии Ubisoft на сегодняшний день.

«Но, конечно, мы возлагаем на неё большие надежды. Мы всегда хотим совершенствоваться, и это то, что мы пытаемся сделать с Shadows. Мы расширяем границы возможного. Это то, что мы всегда хотели сделать, но нам нужно было найти подходящий момент. И я уверен, что другие команды тоже хотели бы это сделать», — продолжил ведущий продюсер.

Онне считает, что Odyssey дала Ubisoft Quebec опыт, необходимый для создания Assassin’s Creed Shadows.

«Но это также было правильное время, потому что у нас есть мощь в плане аппаратного обеспечения, а также наша новая версия движка, так что мы могли действительно реализовать наше видение. Для нас было важно как следует поработать над такими элементами, как свет и тени, которые очень требовательны к производительности. А также такие вещи, как динамические погодные условия», — заключил Онне.