Директор игры Корианна Буше отметила, что в предыдущих частях серии меню создания персонажей не всегда качественно передавало некоторые оттенки кожи.

В новой игре Dragon Age: The Veilguard поклонники знаменитой серии смогут создать персонажа по своему вкусу. Игроки смогут выбрать расу, пол и настроить внешность героя по своему усмотрению.

Директор игры Корианна Буше отметила, что в предыдущих частях серии меню создания персонажей не всегда качественно передавало некоторые оттенки кожи. В The Veilguard разработчики намерены исправить эту проблему, создав систему с несколькими оттенками кожи и всесторонней кастомизацией.

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Ранее игрокам приходилось довольствоваться фанатскими модами, которые решали проблемы темнокожих персонажей, поскольку базовые игровые модели не были реалистичными. Dragon Age: Inquisition предложила относительно больше возможностей, но тёмные тона кожи всё равно были менее качественными, чем белые.