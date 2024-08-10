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Greg_Novo
Steam готовит систему фильтрации бесполезных обзоров
Предполагается, что функция фильтрации отзывов по признаку полезности поможет избавиться от фейковых отзывов

Пользователи Steam обратили внимание на появление новой функции в разделе отзывов об играх магазина — «Система полезности». Она исчезла так же быстро, как и появилась, что наводит на мысль о случайности её возникновения. Тем не менее, возможность скрывать «бесполезные» отзывы сейчас тестируется и будет анонсирована в ближайшее время.

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Предполагается, что функция фильтрации отзывов по признаку полезности поможет избавиться от фейковых отзывов, скопированных мемов и текста, не имеющего отношения к игре. Однако на данный момент принцип работы этой функции неясен, а ссылка «подробнее» ведёт на несуществующую страницу.

Важно отметить, что даже если фильтр настроен на отбор полезных отзывов, это не всегда приводит к желаемому результату. Например, на странице игры Elden Ring более 450 пользователей посчитали полезным отзыв, в котором говорится: «В этой игре не было ничего более жестокого, чем момент, когда мой сын увидел, как я сражаюсь с Маренией, и начал аплодировать в её пользу».

#steam #elden ring
Источник: igromania.ru
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