Некоторые аналитики считают, что потенциальными покупателями могут стать крупные игровые издатели, такие как Electronic Arts или Take-Two Interactive.

Warner Bros. Discovery, компания, образованная в результате слияния WarnerMedia и Discovery, рассматривает возможность продажи некоторых из своих игровых студий. Это решение было принято в рамках плана по оптимизации портфолио компании и повышению ее финансовой устойчивости.

Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE) владеет несколькими известными игровыми студиями, включая Rocksteady Studios, TT Games, NetherRealm Studios и Avalanche Software. Эти студии известны своими успешными франшизами, такими как Batman: Arkham, LEGO, Mortal Kombat и Harry Potter.

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Хотя конкретные студии, которые могут быть выставлены на продажу, пока не названы, это решение может оказать значительное влияние на индустрию видеоигр. Некоторые аналитики считают, что потенциальными покупателями могут стать крупные игровые издатели, такие как Electronic Arts или Take-Two Interactive.

Warner Bros. Discovery стремится сосредоточиться на своих основных медиа-активах, таких как кино и телевидение, и рассматривает игровую индустрию как менее приоритетную. Компания планирует провести оценку своих активов и принять решение о продаже в ближайшие месяцы.

Этот шаг является частью более широких усилий Warner Bros. Discovery по сокращению расходов и повышению эффективности после слияния двух компаний. Компания также объявила о планах по сокращению своего персонала на 30%, что затронет около 3000 сотрудников.

Хотя решение о продаже игровых студий может вызвать некоторую неопределенность среди фанатов и сотрудников, оно также может предоставить новым владельцам возможность расширить свои портфолио и продолжить развитие популярных франшиз.