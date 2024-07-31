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Greg_Novo
ChatGPT начнет говорить в расширенном голосовом режиме
Эта функция, представленная на мероприятии по запуску GPT-4o в мае, сначала вызвала критику из-за схожести с голосом Скарлетт Йоханссон, а затем была отложена по соображениям безопасности.

OpenAI постепенно внедряет новый продвинутый голосовой режим для ChatGPT, доступный ограниченному числу подписчиков ChatGPT Plus.

Новый голосовой режим обещает преодолеть ограничения предыдущей версии, предлагая более плавный и естественный разговор. Во время демонстрации в мае пользователи могли прерывать чат-бота и просить его рассказать историю разными способами, получая адекватные и последовательные ответы.

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Запуск расширенного голосового режима был запланирован на июнь, но OpenAI решила отложить его на месяц, чтобы «соответствовать стандартам». За это время, по словам компании, она работала над улучшением способности модели обнаруживать и отклонять определённый контент, привлекая более 100 внешних экспертов для проверки безопасности модели. OpenAI также добавила новые фильтры для блокировки запросов на создание музыки или другого аудиоконтента, защищённого авторским правом.

Одним из основных критических замечаний в адрес нового голосового режима было сходство голоса «Sky» с голосом Скарлетт Йоханссон. OpenAI решила удалить голос незадолго до того, как актриса направила в компанию письмо с просьбой объяснить её создание. Новый режим будет использовать только четыре предустановленных голоса, созданных с помощью профессиональных актёров, и сможет блокировать имитацию других голосов, как отдельных людей, так и общественных деятелей.

OpenAI планирует распространить расширенный голосовой режим на всех подписчиков ChatGPT Plus к осени, открывая новую эру взаимодействия с искусственным интеллектом.

#openai #chatgpt plus
Источник: multiplayer.it
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