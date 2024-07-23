Несколько членов команды Epic вышли в социальные сети, чтобы поделиться своими мыслями о спорном решении включить грузовик Илона Маска в популярную игру

Реакция на анонс Tesla Cybertruck в Fortnite была мнгновенной и разнообразной: как игроки, так и разработчики Epic Games высказали своё мнение. Несколько членов команды Epic вышли в социальные сети, чтобы поделиться своими мыслями о спорном решении включить грузовик Илона Маска в популярную игру.

Кайл Уинн, продюсер Fortnite Festival, написал в твиттере, что голосование с помощью кошелька работает и что настроения, выраженные в социальных сетях, могут влиять на решения. Он также отметил, что в компаниях работают разные люди с разными точками зрения, и что дизайн грузовика показался ему нелепым.

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Другой разработчик Epic Games, который с тех пор ограничил доступ к своей учётной записи X, написал в Твиттере: «Это моё личное мнение, и оно остаётся моим. Уничтожать на месте». На Reddit и других платформах многие фанаты выразили намерение активно искать игроков, использующих CyberTruck, и призвали других игроков в Battle Royale отложить в сторону привычный геймплей и объединить усилия против любого, кто использует это транспортное средство.

На момент написания этой статьи Fortnite испытывал простои из-за выхода последнего обновления. Однако, согласно данным майнеров, которые изучили файлы обновлений, похоже, что CyberTruck — это бесплатная награда, доступная после прохождения новой линии квестов.

Решение Epic Games сделать Кибер-грузовик доступным бесплатно стало неожиданностью, поскольку в предыдущих тизерах не указывалось, что это произойдёт. Таким образом, Epic избавляет игроков от необходимости взимать плату за внутриигровое транспортное средство, а некоторая часть выручки от продаж потенциально может быть передана Илону Маску, основателю SpaceX.