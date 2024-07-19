Компания Valve известна благодаря своему магазину Steam, портативному устройству Steam Deck и команде разработчиков игр. Судебные документы содержат подробную информацию о количестве сотрудников в различных отделах компании.

По состоянию на 2021 год в Valve работало 371 человек. Из них 79 занимались разработкой Steam, 41 — аппаратным обеспечением, а 181 — играми. Ещё 35 сотрудников занимали административные должности.

Сколько же Valve платила своей команде? 79 сотрудников, работавших над Steam, получили в общей сложности 76 446 633 доллара — в среднем по 967 тысяч долларов каждый. Команде разработчиков аппаратного обеспечения было выплачено 17,7 млн долларов — в среднем 431 тысяча долларов каждому.

Игровая команда Valve получила в общей сложности 192 млн долларов — в среднем по 1 млн на каждого. Ещё лучше обстоят дела у администраторов, которым заплатили в общей сложности 157 млн долларов, в среднем по 4,5 млн каждому.

Valve судится с создателем Humble Bundle — компанией Wolfire Games — из-за 30-процентной доли, которую компания получает от покупок в магазине. Wolfire утверждает, что Steam обладает фактической монополией на рынке ПК и должна прекратить блокировать продажу игр Steam дешевле на конкурирующих торговых площадках.

Возвращаясь к Valve, стоит отметить, что хотя приведённые цифры являются усреднёнными и устарели на три года, в собственном публичном руководстве для сотрудников Valve утверждается, что компания предлагает доходность на одного сотрудника выше, чем в Google, Amazon или Microsoft. Valve пока никак не комментирует этот документ, который был удалён из судебных документов после того, как о его содержании стало известно.