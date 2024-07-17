Apple добавила в приложение «Фото» новую функцию восстановления пропавших снимков. Эта возможность стала доступна в бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Apple добавила в приложение «Фото» новую функцию восстановления пропавших снимков. Эта возможность стала доступна в бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Теперь пользователи могут вернуть не только удалённые фото и видео, но и те, которые исчезли из библиотеки по неизвестным причинам.

Если на устройстве найдутся такие пропавшие файлы, в приложении «Фото» появится новый альбом под названием «Восстановленные». В нём будут храниться ранее утерянные фото и видео, которые можно либо восстановить в основную библиотеку, либо удалить полностью. Система автоматически определяет наличие повреждённых медиафайлов.

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Снимки могут пропасть по разным причинам: ошибки при сохранении после съёмки, сбои в базах данных устройства или даже действия сторонних приложений с доступом к галерее. По информации 9to5Mac, такие случаи нередки.

Новый альбом «Восстановленные» стал ответом на ошибку в обновлении iOS 17.5, когда у некоторых пользователей в библиотеки вернулись старые фотографии. Apple решила дать пользователям больше контроля над такими файлами, чтобы они не исчезали бесследно и не появлялись неожиданно спустя годы. Хотя решение не самое элегантное, оно вполне приемлемо.