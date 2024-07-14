Бюджетные телефоны обычно кажутся невероятно скучными. В основном, это шаблонные устройства без души, характера и интересных функций. Такие телефоны производители выпускают, чтобы выполнить минимальные требования и двигаться дальше.

Однако это создало нишу для чего-то нового: CMF Phone 1 от Nothing — первый интересный телефон за 200 долларов, который я видел за долгое время.

Дизайн

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Хотя формально цена составляет 199 долларов, суть в другом. Nothing пытается сделать рынок бюджетных телефонов более интересным, предлагая привлекательный и забавный дизайн. Одной из ключевых особенностей является съемная задняя панель. Вместо обычного чехла, который надевается поверх телефона, съемная панель заменяет заднюю часть устройства, позволяя изменить его внешний вид.

На торцах телефона расположены пять винтов: четыре стандартных с пазом для плоской отвертки (которая идет в комплекте с любым сменным чехлом) и одно маленькое колесико прокрутки в правом нижнем углу. Открутив их и вынув лоток для SIM-карты, можно снять заднюю панель и заменить ее на другую цветную. Дополнительные панели стоят около 30 долларов каждая.

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Процесс замены не самый простой. Пазы для отвертки неглубокие, и инструмент для откручивания маленький, что затрудняет работу. Снять крышку тоже не так просто, как может показаться. Однако, поскольку не предполагается, что вы будете делать это часто, сложность оправдана. В будущем дизайн можно улучшить.

Практическая польза такого подхода очевидна. Как и в случае с Nokia 3310, если телефон упадет и корпус треснет, можно просто заменить заднюю панель за небольшие деньги. Возможность снять панель без использования термопистолетов и разборки телефона — большой плюс, хотя для замены внутренних деталей потребуется технический опыт.

Задняя крышка — не единственная особенность. Колесный винт на нижней кромке позволяет прикреплять различные аксессуары, такие как ремешок, подставка для просмотра видео или магнитная накладка с кошельком для карт, аналогичная MagSafe на iPhone, но без беспроводной зарядки. Эти аксессуары стоят по 19 долларов.

Единственная проблема — острая грань аксессуара на нижнем краю, который мешает при взаимодействии со смартфоном. В первые дни использования мне постоянно хотелось перевернуть телефон, думая, что держу его неправильно. Со временем я привык, но это требует некоторого времени.

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Недостаток устройства в том, что оно не обладает высокой степенью защиты от пыли и воды. Степень защиты IP52 означает, что оно выдерживает только слабые брызги воды. В остальном корпус телефона прочный и приятный на ощупь, а также выглядит более премиально, чем можно было бы ожидать за такую цену.

Дисплей

В дополнение к ощущению, что вы получаете много за свои деньги, здесь есть 6,67-дюймовый Full HD+ AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Это не продвинутая LTPO панель, которая может изменять частоту обновления с шагом 1 Гц для сверхгладкой и эффективной анимации, а переключение между фиксированными 60 и 120 Гц.

Эта частота обновления — первая область, где телефон не совсем оправдывает ожидания. Хотя технически частота обновления может достигать 120, фактическая анимация быстрых жестов, таких как поднятие панели приложений, переход на главный экран и опускание панели уведомлений, не такая плавная. В этих случаях заметны некоторые задержки.

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Учитывая низкую стоимость телефона, неудивительно, что при быстрой анимации возникают сбои и подлагивания. В конце концов, это не флагманский телефон. Это также проявляется в олеофобном покрытии экрана. Я заметил маслянистые разводы и едва заметные радужные эффекты при проведении пальцем по стеклу. Это не серьезная проблема, а просто напоминание о том, что перед нами телефон за 200, а не за 1200 долларов.

Тем не менее, дисплей в целом неплох. Он яркий, с хорошими цветами, живой, а темные участки изображения получаются глубокими и чернильными. Помимо немного более толстой рамки по нижнему краю, вокруг экрана есть узкие рамки, которые позволяют контенту занимать почти весь экран. При максимальной яркости до 2000 нит и средней до 700 нит экран хорошо виден в большинстве сценариев, хотя яркий прямой солнечный свет может немного мешать просмотру контента.

Я с удовольствием смотрел свои любимые каналы на YouTube и сериалы на этом экране. Я был удивлен, что моя перфекционистская натура не заметила просадки в качестве. На самом деле, это приятно. В дисплей также встроен оптический датчик отпечатков пальцев, который работает так же хорошо, как и любой другой. Ошибки считывания происходят примерно в одной из каждых семи или восьми попыток разблокировки, обычно когда мой большой палец находится в не совсем оптимальном положении.

Камера

Камера CMF Phone 1 вызывает ностальгию по давним временам. Вспомните первые телефоны с двумя камерами, такие как HTC One M8, 2014 года. Вместо сверхширокоугольного объектива или зума здесь используется дополнительный датчик глубины, подключенный к основному объективу.

Мы видели такие датчики глубины и на других телефонах, обычно на более доступных моделях, чтобы производители могли похвастаться множеством модулей камер. Идея второго датчика в том, что он помогает определить расстояние между объектами, улучшая "портретный" режим с размытым фоном. Однако современные телефоны уже не нуждаются в датчике глубины для создания такого эффекта.

Вы можете регулировать степень размытия с помощью ползунка на экране портретного режима, и результат может быть действительно приятным. Изображение получается плавным, без артефактов, но иногда возникают проблемы с определением границ объектов. Например, у объектов с четкими краями, таких как мини-фигурка Lego, могут возникать путаницы. Иногда один глаз был размытым, а другой нет, и было сложно определить, является ли отражение света частью головы или фона.

В остальном систему камер сложно критиковать, учитывая низкую стоимость телефона. Единственная камера, которая действительно полезна, работает довольно эффективно. Это 50-мегапиксельная камера, которая делает четкие, насыщенные цветами снимки с высокой контрастностью и насыщенностью, идеально подходящие для социальных сетей. Снимки получаются быстрыми и четкими, даже при слабом освещении.

Я делал снимки на ходу, и они получались четкими и сфокусированными. Камера также оснащена 2-кратным цифровым зумом, что позволяет приблизить объект без использования специального модуля камеры с зумом. Однако при ближайшем рассмотрении результаты зума не такие четкие и детализированные, как при обычном фокусном расстоянии. Также есть проблемы с HDR, особенно с балансировкой бликов и теней. Например, на снимках с ярким небом затененные объекты на переднем плане могут стать слишком темными.

В ночное время и при слабом освещении стоит умерить ожидания. Ночной режим может делать четкие снимки без размытия, но у него возникают проблемы с балансировкой освещения, баланса белого, экспозиции и контрастности. Ночные снимки часто получаются слишком резкими, а баланс белого делает теплые объекты холодными и голубыми.

Видеозапись в дневное время достаточно хороша. Она не очень насыщенная и контрастная, но подходит для социальных сетей. Однако стоит отметить, что съемка в формате 4K ограничена 30 кадрами в секунду, а в 1080p — до 60 кадров в секунду.

Операционная система

Программное обеспечение Nothing для телефона имеет уникальный и узнаваемый внешний вид. Оно чистое, без лишних наворотов и дополнительных приложений, но с яркой ретро-иконографией и шрифтами, что сразу выделяет его среди других.

Интерфейс монохромный, с множеством полезных виджетов, которые можно разместить на домашнем экране, сохраняя общий стиль. Для создания единого внешнего вида предусмотрено множество предустановленных виджетов, разработанных в этом уникальном стиле.

В системе также есть специальный виджет для ChatGPT, который позволяет быстро перейти к интерфейсу искусственного интеллекта от Nothing. Здесь можно общаться в чате, задавать вопросы и получать идеи от популярного AI-помощника.

Интерфейс самобытный, чистый и динамичный, но есть один недостаток — ограниченная поддержка программного обеспечения. Вы получаете два года основных обновлений и три года патчей безопасности, что не очень хорошо, если планируете использовать телефон долгое время.

Мощность

Недорогие телефоны уступают более дорогим устройствам высшего класса в нескольких областях, особенно в общей производительности и времени автономной работы. Современные устройства на базе Snapdragon 8 Gen 3 могут справляться с самыми требовательными играми, не сильно разряжая батарею. В то же время, CMF Phone 1 с процессором MediaTek Dimensity 7300 и 8 ГБ оперативной памяти не способен на это.

Телефон имеет достаточно объема хранилища: 128 или 256 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты microSD до 2 ТБ. Однако важно снизить ожидания от этих доступных устройств. Он сможет запускать практически любую игру, но не на экстремальных или ультрасовременных настройках графики. Для казуальных игр этого более чем достаточно.

Телефон может работать около двух дней без подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч. При нечастом использовании - это вполне возможно. Обычно я довольно легкомысленный пользователь, и мне почти удалось дотянуть до вечера второго дня, прежде чем понадобилось зарядить телефон.

Время работы в режиме ожидания отличное. Если вы часто заняты и оставляете телефон на столе, он теряет всего пару процентов. Однако при активном использовании WhatsApp или социальных сетей вы заметите один недостаток. WhatsApp быстро истощает ресурсы, поэтому, если вы много общаетесь в мессенджере, вам будет трудно достичь обещанных двух дней работы.

Что касается зарядки, она не самая быстрая. После 30 минут подключения к 33-ваттному зарядному устройству телефон зарядился только на 35%. Это нормально, но не позволяет быстро зарядить телефон на весь день. Полная зарядка с 1% займет больше часа. За час телефон заряжается на 70%, а за полтора часа — на 95%.

Поэтому я заряжаю его на ночь каждый вечер, так как не уверен, что он проработает весь следующий день, и не могу рассчитывать на быструю зарядку, если он разрядится.