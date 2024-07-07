Sonos выходит на рынок, где уже активно конкурируют другие бренды, такие как Sony, Bose, Sennheiser и JBL, выпустившие несколько поколений наушников. Поэтому перед Sonos стоит задача внести что-то новое в индустрию. Как и Apple с их AirPods Max, наушники Sonos Ace вызывают интерес и одновременно опасения. Станут ли они новым словом техники в своей категории, как саундбары этого бренда, или же ожидания не оправдаются? Давайте разберемся.

Возможно, это самые удобные накладные наушники из всех, что у меня были. Ace легко надеваются и мягко прилегают к голове, благодаря чему я могу носить их часами. Они удобнее, чем Sony WH-1000XM5, и обеспечивают чуть больший комфорт, чем наушники Bose QuietComfort Ultra. Амбушюры изготовлены из мягкого кожзама, а их форма более узкая, что делает наушники менее громоздкими.

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Даже мне, человеку в очках, было удобно. Наушники надёжно держатся на голове, но при этом не давят. Кажется, что Sonos Ace создали специально под мою голову. Посадка регулируется с помощью ползунка. Благодаря контрастным цветам внутри амбушюр легко понять, где какое ухо. Если понадобится заменить амбушюры, это будет несложно. Аккумулятор тоже можно поменять, но Sonos советует делать это в сервисном центре, а не самостоятельно. В России эти наушники официально не представлены.

Кнопка Content Key от Sonos обеспечивает тактильное управление воспроизведением, громкостью и звонками. Удерживая её, можно переключать звук между наушниками и саундбаром Sonos. Также есть кнопки для управления шумоподавлением, голосовым ассистентом и питанием. К сожалению, разъём 3,5 мм отсутствует. Наушники поставляются в специальном чехле, а внутри него есть ещё один футляр — поменьше, для хранения кабелей. Чтобы присоединить или отсоединить футляр, используется магнит — это необязательная, но приятная деталь.

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Если говорить об эффективности активного шумоподавления (ANC) в наушниках Ace, то она на высоте. При прослушивании музыки я почти не слышу окружающих разговоров, и для этого не нужно ставить громкость на максимум. Примерно 50 % или ниже — этого достаточно, чтобы отсечь большинство внешних звуков. По-моему, это отличный показатель работы системы шумоподавления в полноразмерных наушниках. ANC хорошо показал себя в московском метрополитене, на салатовой ветке. Даже с открытыми форточками шум проезжающих поездов редко перекрывал музыку. Когда я стоял на платформе, шумоподавление эффективно справлялось с грохотом приближающегося состава, но всё же ни одни наушники, которые я пробовал, не были абсолютно идеальными. Также они хорошо изолируют от шума ветра.

В самолёте я заметил, что наушники хуже подавляют шум в салоне, чем Bose QuietComfort Ultra. Шумы становятся менее громкими, но не исчезают полностью. Также при взлёте я заметил небольшие искажения звука. В целом, активное шумоподавление в наушниках Ace работает хорошо, но не так эффективно, как в моделях Sony WH-1000XM5 и Bose QuietComfort Ultra. Режим прозрачности звучит очень естественно, и я почти не чувствую разницу, когда надеваю или снимаю наушники. Если вы хотите поговорить с включённым режимом прозрачности, лучше поставьте музыку на паузу. Было бы здорово, если бы в наушниках Ace была реализована функция вроде Speak to Chat от Sony или её аналог.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 с кодеками SBC, AAC и aptX. Проблем с подключением не возникало, даже когда я проходил через большие вокзалы или другие места с большим количеством помех. Функцию Bluetooth multipoint, позволяющую одновременно подключаться к двум устройствам, можно включить или выключить в приложении. Ace также оснащены технологией Snapdragon Sound с кодеком aptX Lossless. Однако повышенной пропускной способностью aptX Lossless могут воспользоваться только пользователи Android, так как Apple не поддерживает этот кодек. В комплект поставки входит кабель USB-C для воспроизведения контента без потерь через проводное соединение.

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Хотя переработанное приложение Sonos и вызвало критику, оно всё ещё необходимо для настройки Ace. Через него можно обновить прошивку, настроить звук, датчик ношения, параметры шумоподавления, использовать функции Audio Swap и Head Tracking. Но вот доступа к музыке через само приложение нет, и это серьёзный недостаток. Кроме того, между Ace и колонками Sonos нет функции передачи звука, что вполне логично, учитывая многоуровневый характер экосистемы Sonos.

Приложение имеет ограниченный функционал и довольно простое в использовании. Однако оно уступает конкурентам, таким как Sony и JBL, в плане настроек и возможностей. Наушники могут работать без подзарядки около 30 часов с активным шумоподавлением (ANC). Это подтвердилось в ходе тестирования: после двух часов работы уровень заряда батареи снизился до 94 % при громкости, установленной на половину. Если вы планируете использовать наушники с саундбаром Arc, время работы может сократиться. То же самое касается функции отслеживания движений головы Dolby Head Tracking — при её активации заряд расходуется быстрее.

Связь в наушниках Ace хорошего качества, особенно если сравнивать с моделями по такой же цене. Они хорошо передают голос, но в шумных местах могут возникать проблемы с подавлением шума. Речь слышна чётко, но её иногда перебивает фоновый шум. Динамики диаметром 40 мм обеспечивают комфортное звучание, хотя оно и не такое детальное и чёткое, как у флагманских моделей Sony или Bose. Тем не менее, я считаю Ace одними из самых удобных наушников, которые я слушал в 2024 году. Я могу наслаждаться ими часами.

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Басы в треке Jacob Collier’s Feel насыщенные и придают приятную ритмичность композиции. Sonos воспроизводит низкие частоты в Kingdom’s Bank Head мощнее, чем Bose, делая звучание трека напористым, как у Sony. Однако по уровню ясности Sonos уступает наушникам, а звуковое пространство кажется более плоским и сжатым по сравнению с некоторыми конкурентами. Средние частоты в Feel звучат приятно и ясно. Вокал Колльера и Лианны Ла Хавас передаётся плавно, наушники хорошо улавливают интонации. При этом Sony и Bose обеспечивают более выразительную детализацию трека. Детализация и чёткость Ace немного уступают из-за гладкой подачи звука наушниками.

Пространственное звучание у Bose шире, чем у Ace, инструменты в котором могут накладываться друг на друга. Подобный эффект наблюдается и в наушниках WH-1000XM5 от Sony, но в последних нет такой глубины сцены. В таких композициях, как Bohemian Rhapsody группы Queen, чувствуется динамика, однако перепады громкости не так выражены, как у Sony WH-1000XM5, поэтому эмоции ощущаются менее остро. Увеличьте громкость Ace — и вы получите больше энергии, а настройка Loudness сделает звучание более насыщенным на всём частотном диапазоне.

Высокие частоты передаются с резкостью и яркостью, которые, на мой взгляд, превосходят таковые у Sony или Bose с GoGo Penguin «Erased by Sunlight». Однако Sonos Ace уступает в уровне детализации и чёткости. Также стоит отметить динамический трекинг головы, который прекрасно работает, отслеживая движения вашей головы и изменяя звуковой ландшафт в соответствии с ними при прослушивании альбома Raye’s Genesis (Dolby Atmos). Эта функция не обладает такой же пульсирующей энергией, как у Yamaha YH-L700A, но я предпочитаю её функции Immersive Audio от Bose, поскольку она сохраняет весомость звука, в то время как Bose звучит более тонко.



