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Greg_Novo
В Concord будет монетизация только за счёт косметических предметов
Это не повлияет на игровой процесс

Concord — это шутер для PS5 и PC от студии Firewalk Studios, созданной PlayStation. Игра будет следовать плану монетизации, аналогичному Helldivers 2.

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Стоимость игры составит 40 долларов или 1500 лир. В дальнейшем разработчики планируют предлагать к покупке игрокам косметические предметы, которые не повлияют на игровой процесс. Директор по IP Ким Крейнес заявил, что студия верит в доступность полноценного опыта для всех игроков. Такая модель монетизации позволит Firewalk Studios поддерживать игру в долгосрочной перспективе. Со временем в Concord добавят новые карты, режимы, персонажей и дополнения к сюжету.

Подобная модель монетизации успешно сработала в Helldivers 2, которая пользуется большой популярностью. Обе игры не являются free-to-play, поэтому компании, участвующие в проекте, зарабатывают деньги сразу после релиза. Однако известно, что игры, построенные на  live-service сталкиваются с трудностями в удержании здорового числа игроков.

Пока рано говорить о возможных проблемах Concord, но предстоящая бета-версия даст игрокам представление о том, как будет воспринята полная версия игры.

#ps5 #concord
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