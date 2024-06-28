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Greg_Novo
Игровые СМИ поделились своим мнением о шутере Concord
Презентация игры на последней выставке State of Play прошла неудачно: многие критиковали персонажей и знакомый геймплей в стиле Overwatch.

В сети появились превью Concord, которые дают больше информации о грядущем шутере от Sony для PS5. Презентация игры на последней выставке State of Play прошла неудачно: многие критиковали персонажей и знакомый геймплей в стиле Overwatch.

Исправить первое негативное впечатление сложно, но Concord должна доказать, что это увлекательная видеоигра для того, чтобы держаться на плаву. Если разработчики сделают это, то сарафанное радио исправит нанесённый ущерб.

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Те, кто играл в игру на мероприятии, говорят, что у Concord есть потенциал как у соревновательного шутера, но есть опасения по поводу основных впечатлений. Рецензентам понравилась индивидуальность игры, а некоторым — колоритный состав инопланетных персонажей. Также отмечается приятный и удовлетворяющий геймплей с забавными способностями героев и возможностями командной работы.

Некоторым не нравится сочетание структуры liveservice и сюжетных линий в Concord. Есть опасения по поводу дальнейшей перспективы игры. Шутеру «пять на пять», который стремится быть конкурентоспособным, нужно как можно скорее выйти на современный рынок. Но сложно судить об этом, пока игра не станет общедоступной.

IGN: 

«В целом, мне понравилось ограниченное предварительное знакомство с игрой, но есть опасения насчёт её долговечности и того, что она может предложить. Проблема Concord в этой предварительной версии в том, что она заимствует элементы из таких игр, как Halo и Destiny, и смешивает их в формуле, которая мне пока не подходит».

Game Informer: 

«Презентация оставила впечатление безразличия: выглядело неплохо, но не было чем-то новым. Однако после нескольких часов игры на мероприятии по предварительной оценке я с нетерпением жду новых событий. Ощущения похожи на смесь Destiny и Overwatch, но я опасаюсь, что акцент на истории и сюжете оправдан только в многопользовательском формате».

PC Gamer:

«Не знаю, станет ли это феноменом уровня Helldivers 2, но если это мультиплеерный хит года, то Concord может стать мультиплеерным хитом лета. Что меня не зацепило в Concord, так это личности персонажей. Разработчики подчеркивают, что это обычные люди, несмотря на фантастическое происхождение. Возможно, даже слишком обычные. Это как „Путеводитель автостопщика по Галактике“, только вместо невротических эксцентриков у нас есть парень, которому нравится острый соус, и разумные роботы с нормальными личностями».

VGC: 

«Недавно VGC провёл три часа в Conord до её бета-релиза, и хотя она может не понравиться игрокам, которые полностью списали шутеры про героев, её сюжетные амбиции впечатляют и могут повлиять на то, как игры с живым сервисом будут рассказывать истории в будущем».

#concord
Источник: pushsquare.com
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Игра Concord выйдет в августе
Sony подтвердила планы по релизу мультиплеерного шутера Concord в 2024 году
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