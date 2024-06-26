Запутавшийся, обманутый воспоминаниями о своём прошлом, осознающий свой огромный потенциал, но в то же время запуганный необычайной силой своих конкурентов, бренд Final Fantasy – сага, которую нельзя назвать легендарной, но последние двадцать лет она находится в поиске новой идентичности, современной формулы, способной вернуть ей былую славу. «Это не настоящая Final Fantasy» – хор разочарованных голосов, сопровождающий дебют большинства современных частей, иногда превращающихся в чистые экшены, в других случаях – в MMORPG, в третьих – в результат слишком затянувшихся проектов, которые так и не смогли объединить большую часть фанатов, теперь убежденных, что древнее заклинание было утеряно навсегда.

Square Enix отправила Ёсинори Китасу, Тэцую Номуру и Наоки Хамагути в своеобразное паломничество за вдохновением, чтобы создать ремейк Final Fantasy VII. Проект разделили на три эпизода, воссоздали пейзажи планеты Гея и переработали сюжет, что вызвало споры среди фанатов, считающих оригинальную игру неприкосновенным священным граалем.

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Память, которая обусловлена силой воображения: когда фантазия заполняет пробелы, оставленные стилизованной графикой и супердеформированными персонажами, каждый фанат добавляет свои впечатления к воспоминаниям о первой PlayStation, создавая мысленную картину, которую невозможно повторить. Так, король умер? Нет ли места для отличных видеоигр, сделанных по старому рецепту JRPG? Изменилась ли Square Enix? Final Fantasy 7 Rebirth должна была ответить на все эти вопросы, подхватить повествование, оставленное её предшественницей, и почтить наследие оригинала, взяв на себя огромную ответственность.

Китасе, Номура и Хамагучи создали игру, которая переписала правила серии Final Fantasy, показав, что можно воссоздать в современном виде магию, принесшую успех серии. Вторая глава ремейка - одна из лучших игр Square Enix за последние 20 лет и классическая JRPG, напоминающая проекты Squaresoft 90-х годов. Однако, несмотря на недостатки в повествовании, это не умаляет достоинств игры.

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Анализ следует начать с изменений в повествовании, которые, по слухам, были желательны для продюсера Йошинори Китасе. История следует за событиями Final Fantasy VII с почти маниакальной точностью, расширяя и переосмысливая ключевые моменты. Это долгое путешествие, в котором главные герои сталкиваются со множеством событий, исследует их связи и корни, балансируя между комедией и трагедией. Однако, проблема заключается в том, что эти изменения в конечном итоге ведут к эпилогу, который практически разрушает все повествование.

Изменения в сюжете появляются ближе к концу игры, после более чем 70 часов игрового процесса. Эти изменения кажутся ненужными и бессмысленными, поскольку они могли бы сделать игру одной из лучших в истории, но вместо этого они превратили её в нечто обычное. Хотя ситуация могла быть хуже, эти изменения уменьшили влияние некоторых сцен. Тем не менее, остальная часть игры возвращает игроков в 90-е годы, возрождая формулу, которая казалась потерянной навсегда.

Огромный открытый мир, полный секретов, захватывающие пейзажи и живые поселения, глубоко проработанные персонажи, настраиваемая боевая система, множество дополнительных занятий - всё это есть в Final Fantasy 7 Rebirth. Игра сочетает в себе все эти элементы с духом оригинальной работы, имеет великолепный саундтрек и современный дизайн. Это лучшая игра от Square Enix за последнее время и грандиозное возвращение к древнему рецепту успеха.

Final Fantasy 7 Rebirth - это возвращение к роли великих JRPG прошлых лет. Игра сочетает традиционные геймплейные структуры с вниманием к деталям девятого поколения консолей, закрепляя правила современной саги. Это важное послание для поклонников серии, которые ждали "настоящую Final Fantasy". Для них эта работа - лучик света в темном царстве.

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Первая глава ремейка уже была хороша, но ограничение действия стенами города Мидгар привело к ущербу для важных аспектов серии. Final Fantasy 7 Rebirth предлагает архитектуру открытого мира, позволяющую игрокам исследовать всю планету Гайя. Каждый уголок был тщательно восстановлен, включая шахту Митрила, Каньон Космо и портовый курорт Коста-дель-Соль. Художники Square Enix успешно воссоздали пустыни региона Корел, джунгли Гонгаги и скалистые горы Нибеля, сохраняя дизельпанк-стиль произведения.

Механика открытого мира позволяет свободно перемещаться с помощью паркура, чокобо и транспорта. Игроки сталкиваются с различными активностями, такими как активация башен, поиск сокровищ, выполнение охотничьих заданий и сканирование источников жизненного потока. Также доступны уникальные квесты, мини-игры и рейды на поиск древних реликвий. Эти действия могут быть повторяющимися, но они помогают воспроизвести знакомое ощущение стремления к "завершенности", которое всегда было краеугольным камнем серии. Square Enix отлично сбалансировала сюжетные фазы и контент для свободного исследования.

Боевая система Final Fantasy 7 Rebirth требует тактического подхода. Игрокам необходимо учитывать слабости и сопротивляемость врагов, их поведение и состояние Напряжения. Для этого используются ATB-бары, которые позволяют применять различные приемы и заклинания. Каждый персонаж обладает уникальной боевой индивидуальностью, что подчеркивает особенности группы.

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Уровень сложности игры удовлетворителен, а разнообразие игрового мира улучшает боевую систему. Square Enix уделила внимание системе развития и динамике RPG. Сражение - это последствие стратегического планирования, включающего управление снаряжением и Materia. Игроки награждаются за свои усилия в мини-играх и других занятиях в открытом мире.

Боевая система в Final Fantasy 7 Rebirth - это отличное сочетание тактики и экшена, которое выделяется благодаря синергии способностей персонажей. Она хорошо принимает новичков и предлагает режимы экшена и Classic, где партия перемещается автоматически. Также добавлен режим Advanced, который изменяет уровень врагов в зависимости от уровня игрока, предоставляя более сложные испытания для опытных игроков.

Игра предлагает множество побочных развлечений, включая конкурсы живота, летные испытания, мини-игры в стиле tower-defense, этапы шутера от первого лица и даже нечто похожее на Rocket League, где вместо автомобилей используются Red XIII и другие животные из вселенной Final Fantasy. Кроме того, специально для гонок на чокобо создана отдельная игра в стиле Mario Kart, включающая настраиваемые крепления, около двадцати различных трасс и даже серию саундтреков. Стоит упомянуть и о Gold Saucer - огромном парке развлечений в регионе Корел, который также наполнен разнообразными активностями.

Queen's Blood - это карточная игра, сопровождающая Клауда на протяжении всего приключения и связанная со специальной миссией. Она кажется простой на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении оказывается сложной и интересной. В игре есть множество механик, которые делают её увлекательной. Final Fantasy 7 Rebirth предлагает множество активностей, включая карточные игры, фортепианные концерты, три различные боевые арены и испытания.

Final Fantasy 7 Rebirth - это обширная и многослойная игра, сочетающая в себе историю, элементы JRPG, открытый мир и множество побочных занятий. Это привело к техническим последствиям, включая сравнение с предыдущей главой. Однако, учитывая объем контента, сравнение на техническом уровне может быть не в пользу игры. Оба графических режима выполняют свою функцию, но учитывая преимущественно тактическую боевую систему, рекомендуется сделать выбор в пользу разрешения.

Художественное оформление безупречно переносит в будущее даже пиксельные элементы, создает великолепные современные версии городских поселений и улучшает характеристики персонажей, особенно аутсайдеров вроде Юффи. Я не рассматривал некоторые аспекты, чтобы сохранить подход к сюжету и целостность некоторых эпизодов.

Final Fantasy 7 Rebirth не удалось полностью переписать историю, сохранив при этом знаковые моменты. Однако, этот проект достиг важной цели - зафиксировал правила, лежащие в основе современного облика саги, сохранив все элементы, которые превратили слово "Final Fantasy" в легенду.