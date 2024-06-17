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Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса

В 1979 году вышел «Безумный Макс» с малоизвестным, на тот момент, Мелом Гибсоном в главной роли. После этого на 30 лет о проекте забыли, но в 2015 году вышла новая часть — «Дорога ярости». Этот фильм стал настоящим шедевром: в нём есть глубокий сюжет, оригинальный дизайн, отличный актёрский состав и впечатляющие спецэффекты.
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В 1979 году вышел «Безумный Макс» с малоизвестным, на тот момент, Мелом Гибсоном в главной роли. После этого на 30 лет о проекте забыли, но в 2015 году вышла новая часть — «Дорога ярости». Этот фильм стал настоящим шедевром: в нём есть глубокий сюжет, оригинальный дизайн, отличный актёрский состав и впечатляющие спецэффекты.

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Как же можно было продолжить историю Макса на данном этапе?

Джордж Миллер решил обратиться к прошлому и создать фильм, который бы дополнил вселенную «Безумного Макса» и рассказал историю нового важного персонажа — Фуриосы, которая получила шесть премий Оскар в 2016 году. Чтобы реализовать данный проект, потребовалось девять лет. Нужно было собрать все детали воедино, подобрать подходящих актёров и снять два с половиной часа взрывов, драйва и насилия.

За 148 минут экранного времени Фуриоса превращается из невинного ребёнка, насколько это возможно в антиутопическом будущем, в одного из главных союзников Бессмертного Джо — страшного лидера Цитадели, которого зрители боялись при просмотре «Дороге ярости». Однако в этот раз палки в колёса главному герою будет вставлять не сам Бессмертный Джо, а Дементус — амбициозный лидер байкерской орды, роль которого исполнил Крис Хемсворт. Между ними начинается ожесточенная перестрелка, которая приведёт к ситуации, аналогичной финалу предыдущего фильма. Для тех, кто не знает, «Фуриоса» — это прямое продолжение «Дороги ярости».

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В фильмах о Безумном Максе герои обычно молчаливы, и это явно нравится Джорджу Миллеру. Так, например, в «Дороге ярости» Том Харди сыграл немногословного, застенчивого и мрачного персонажа. Такой же предстала перед зрителями и Аня Тейлор-Джой в роли Фуриосы — молчаливой, но выразительной героини. Она крупно отличается от привычных нам, открытых и сопереживающих персонажей. Именно поэтому требовалась актриса, которая могла бы передать эмоции не столько словами, сколько мимикой. Выбор пал на Аню Тейлор-Джой, которая уже успела привлечь внимание своими выразительными глазами в сериале «Корона». И это действительно удачный выбор, ведь её взгляда достаточно, чтобы выразить гнев, возмущение, боль или надежду.

Криса Хемсворта привлекло не только мускулистое телосложение, но и комедийный талант, который он продемонстрировал во многих фильмах киновселенной Marvel. Его персонаж, Дементус — сложный, харизматичный, хитрый и непредсказуемый. Он может быть очень жестоким, но иногда проявляет неожиданную доброту, способен на масштабные махинации и при этом может принимать решения, столь же безумные, как и его имя. Дементус — достойный противник, на противостоянии с которым строятся погони, экшен-сцены и битвы первого фильма саги о Безумном Максе. Жаль только, что все его интриги и уловки не могут нас удивить, поскольку знаем, чем всё закончится. Лишь те, кто посмотрел «Дорогу ярости» после «Фуриосы», могут на мгновение испугаться, что угрозы Дементуса окажутся действенными. Зная, чем всё закончится, история Фуриосы становится чуть менее захватывающей, хотя в ней и хватает напряжённых моментов и жёстких сцен.

Если рассматривать сюжет, то продолжение немного уступает приквелу, но с точки зрения сеттинга фильм получился идеальным. Независимо от того, смотрели вы «Дорогу ярости» или нет, обнаружение некоторых отсылок в новом фильме станет приятным сюрпризом как для давних, так и для новых поклонников Безумного Макса. Джордж Миллер мастерски связывает элементы своей вселенной, создавая основу для сложной мифологии, включающей исторические события, легендарные места и четко обозначенные властные отношения. Он отвечает на вопросы о Бессмертном Джо, его связи с Гэстауном и местонахождении фермы «Пуль», создавая уникальную вселенную, полную интересных деталей и живописных элементов. Эта вселенная одновременно завораживает и пугает, в ней есть прекрасные пейзажи, но также много жестокости и разрушений.

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В этой вселенной есть интересные средства передвижения, которые напоминают летающие машины из мультфильмов Хаяо Миядзаки и Studio Ghibli, но при этом остаются частью мира «Безумного Макса». Благодаря этому в фильме есть зрелищные погони, которые, возможно, уступают по глубине и эмоциональности первой части. Это может сделать фильм менее привлекательным для некоторых зрителей.

Однако это происходит неравномерно, возможно, из-за слегка затянутого сюжета или недостаточно яркой кульминации. В конце фильма эпические сцены развиваются быстрее, чтобы освободить место для диалогов. Но это лишь небольшие недостатки нового блестящего дополнения к саге о Безумном Максе. Если вы ещё не видели «Дорогу ярости», то вам обязательно стоит посмотреть «Фуриосу». Этот фильм — новое творение Джорджа Миллера, который продолжает рассказывать, расширять и раскрывать детали этой интересной вселенной. Фильм выполнен в характерном стиле — захватывающие погони, сумасшедшие бронемашины и много экшена.

Проблема в том, что «Дорога ярости» сделала всё это чуть лучше девять лет назад, в более лаконичном и оригинальном стиле. Тем не менее, «Фуриоса» — это почти два с половиной часа отличного кино, которое восхищает и даёт глоток свежего воздуха в киноиндустрии.


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Теги

безумный макс дорога ярости крис хемсворт аня тейлор-джой фуриоса: хроники безумного макса
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