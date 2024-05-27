Дизайн

Google Pixel 8a выглядит гораздо современнее, чем Pixel 7a. Всё дело в закругленных углах, которые делают дизайн более мягким и приятным в использовании. По сравнению с массивными Pixel 8 Pro, Samsung Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, этот телефон достаточно компактен: его ширина составляет 72 мм, а толщина — 8,9 мм. Им удобно пользоваться одной рукой.

Однако металлическая рамка и пластиковая задняя крышка не обеспечивают должного сцепления, поэтому вам придётся либо крепко держать его, либо поместить в чехол, чтобы избежать неприятностей. Я использую силиконовый чехол от Google, и, хотя он не собирает столько пыли, как чехол Pixel 7a, на самом деле он не сильно улучшает сцепление с поверхностью. Возможно, стоит подыскать другой чехол для Pixel 8a, если вы часто роняете свой телефон. Вес в 188 граммов радует, и он не доставляет мне неудобств в кармане или сумке.

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Фирменный выступ камеры Google смотрится отлично и придает задней панели Pixel 8a узнаваемость, а также указывает на принадлежность к семейству Pixel. Я пользовался Pixel 8a цвета Obsidian, который выглядит довольно мрачно, но вы также можете купить его в красивом темно-синем, белоснежном или новом цвете Aloe green. Я бы порекомендовал выбрать один из более ярких цветов, чтобы подчеркнуть общий дизайн.

Хотя корпус не обеспечивает достаточного сцепления с поверхностью, он скрывает пластиковую заднюю панель, которая на ощупь кажется дешевой, гладкой и неприятно прогибается при нажатии. Она не такая приятная на ощупь, как стекло Google Pixel 8, и не такая стильная, как стекло Samsung Galaxy A55, и даже пластиковый Galaxy A35 превосходит её по качеству. Чтобы установить правильную цену, углы пришлось срезать, но в остальном Pixel 8a — это компактный, удобный и симпатичный телефон. Просто не ждите, что он будет выглядеть дорого.

Камера

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Готов поспорить, одна из главных причин, почему вам нужен Pixel 8a, — это камера. И это неудивительно, ведь она сделана по образу и подобию других моделей. Но как работает самая бюджетная модель в линейке Pixel?

На задней панели расположены две камеры:

64-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.89 и системами оптической и электронной стабилизации (OIS и EIS);

13-мегапиксельная широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов.

Селфи-камера в верхней части экрана имеет разрешение 13 мегапикселей и фиксированный фокус.

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Когда я только начал использовать камеру Pixel 8a, я сомневался в её эффективности. В некоторых случаях мне казалось, что с экспозицией и контрастностью что-то не так. С тех пор я сделал более 120 снимков, и в большинстве случаев проблема перестала меня беспокоить. Но при определённых условиях, например при резком свете, камера Pixel 8a делала фотографии не так, как я ожидал. Может быть, я слишком многого ждал?

Камера Pixel 8a не безупречна, но она хороша, и вы не будете разочарованы покупкой. Цвета получаются сочными, а изображения — детализированными. Основная и широкоугольная камеры хорошо работают в тандеме. Я снимал на вечернем автошоу, и Pixel 8a справился отлично, несмотря на то что солнце уже садилось. Металлические поверхности блестят, цвета выглядят насыщенно, а детали в тенях хорошо различимы. Ночью камера позволяет делать чёткие и яркие снимки, которые можно слегка размыть при кадрировании.

В отличие от Pixel 8, здесь нет оптического зума, но есть 2-кратное увеличение, которое может привлечь ваше внимание. Фотографии иногда получаются размытыми, а фокусировка не всегда соответствует ожиданиям. Хотя в режиме 8-кратного увеличения с высоким разрешением можно рассмотреть детали, цифровое улучшение заметно. Творческие возможности предоставляет не столько камера, сколько пакет редактирования в Google Фото. Чтобы улучшить ситуацию, придётся потратиться на Pixel 8 Pro. Поначалу было непросто, но камера Pixel 8a мне всё равно понравилась.

AI

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В будущем Google Pixel 8a получит некоторые функции искусственного интеллекта Gemini Nano благодаря обновлению программного обеспечения, но на момент написания этой статьи они были недоступны. Когда они появятся, их нужно будет включить в меню параметров разработчика, где уже активированы другие функции, такие как Summary for Recorder и Smart Replies. Также в устройстве есть Circle для поиска, звуковые эмодзи и функция помощи при вызове. Скорее всего, вы не будете использовать эти функции постоянно, но я считаю, что Circle для поиска и функция проверки вызовов удобны и работают хорошо. Однако я не нашёл случая, когда звуковые эмодзи были бы уместны.

Именно в Google Фото вы, скорее всего, чаще всего будете сталкиваться с искусственным интеллектом Google. Он включает в себя инструменты Magic Eraser, который удаляет объекты с фотографий, и Magic Editor, который полностью изменяет стиль и внешний вид изображения. Результаты работы искусственного интеллекта могут быть разными: в некоторых ситуациях он эффективен, а в других — совершенно бесполезен. Например, изменение внешнего вида воды или неба с помощью Magic Editor создаёт впечатляющие, но зачастую нереалистичные изображения.

Несмотря на то, что инструмент Magic Eraser прекрасно справляется с удалением некоторых объектов и персонажей с изображений, он часто оставляет следы, которые отвлекают внимание. Тем не менее, при аккуратном использовании он может показать отличные результаты. То же самое нельзя сказать о стилизованном режиме, предлагающем несколько необычных идей для изменения картинки. Иногда это приводит к созданию забавных художественных интерпретаций, но в большинстве случаев результат выглядит либо странно, либо просто ужасно. Функции искусственного интеллекта не являются решающим фактором при выборе Pixel 8a, но приятно видеть, что даже самые дешёвые модели этой серии оснащены теми же функциями, которые доступны в более дорогих телефонах Pixel 8.

Экран и производительность

Неважно, выбираете ли вы Pixel 8a, Pixel 8 или Pixel 8 Pro, все они работают на базе процессора Google Tensor G3. Pixel 8a имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, в отличие от Pixel 7a, который доступен только с 128 ГБ памяти. Если вы собираетесь пользоваться телефоном долгое время, возможно, стоит выбрать модель с большим объёмом памяти. Но если вы делаете много фотографий, подписка на Google One может стать более выгодным решением.

Во время игры в Asphalt 9: Legends телефон работает быстро и без проблем, однако примерно через 15 минут задняя панель начинает нагреваться. Это не критично, но говорит о том, что телефон работает на пределе своих возможностей. В особенно тёплый день в Великобритании телефон также сильно нагревался во время использования приложений на улице, даже в тени. Это не является поводом для беспокойства, но, вероятно, телефон нагревается сильнее, чем устройства с процессором Qualcomm Snapdragon 8 поколения 3 и более эффективной системой охлаждения, например OnePlus 12.

Экран представляет собой 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 20:9, разрешением 1080x2400 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Это больше, чем частота обновления в 90 Гц у Pixel 7a, но уступает адаптивной частоте Pixel 8 Pro, которая может варьироваться от 1 до 120 Гц. В моем устройстве частоту обновления экрана нужно включать вручную в настройках, так как функция плавного отображения по умолчанию была отключена. Максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц, но её можно переключать только между 60 и 120 Гц. Когда я только начал пользоваться телефоном, я обратил внимание на рамки экрана, но со временем они слились с фоном.

Google заявляет, что максимальная яркость экрана составляет 1400 нит, а пиковая — 2000 нит. Хотя при солнечном свете я не испытывал проблем с видимостью, угол наклона экрана, кажется, влияет на это. Сравнивая Pixel 8a с Nothing Phone 2, я заметил, что экран Nothing был ярче, и его было легче рассмотреть под необычными углами. Возможно, это связано с датчиком внешней освещённости, который обычно уменьшает яркость для экономии заряда батареи, или со стеклом Gorilla Glass 3 на экране, которое менее эффективно борется с отражениями.

Программное обеспечение, звонки и подключение к интернету

На Pixel 8a установлена операционная система Android 14, и компания Google обещает поддерживать её в течение семи лет с помощью патчей безопасности и обновлений ОС. Это значительное преимущество для телефона по доступной цене, ведь обычно такие устройства получают поддержку недолго. Благодаря этому вы сможете пользоваться самым современным ПО столько, сколько захотите. Samsung обеспечивает поддержку своим телефонам серии A в течение пяти лет, а OnePlus 12R получает обновления только три года.

Мне нравится Android на телефоне Pixel — от отличной тактильной отдачи до точности клавиатуры Gboard, а также простоты основных элементов управления и широких возможностей. Система удобна и проста в использовании. Android на Pixel 8a выглядит и работает точно так же, как на Pixel 8 и Pixel 8 Pro. У меня не возникло трудностей с установкой и использованием приложений. Программное обеспечение Pixel 8a обеспечивает плавное, быстрое, логичное и простое управление, которое трудно превзойти.

Динамик у этого телефона отличный — звонки звучат громко и чётко, поэтому мне не приходится искать удобное место, чтобы расслышать собеседника. Устройство поддерживает Wi-Fi, 4G и 5G, но в зонах с плохим покрытием работает хуже, чем некоторые другие телефоны, которыми я пользовался недавно. Кроме того, Wi-Fi не всегда поддерживает высокий уровень сигнала. Устройство не отключается постоянно, но со слабыми сигналами справляется не так хорошо, как мой iPhone 15 Pro Max.

Для обеспечения безопасности Pixel 8a можно использовать встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев или функцию распознавания лица. Датчик отпечатков поначалу работал нестабильно, но, похоже, теперь всё наладилось. А система распознавания лица действует очень быстро и в большинстве случаев оказывается удобнее датчика отпечатков.

Батарея и зарядка

По информации от Google, батарея ёмкостью 4492 мАч обеспечит Pixel 8a в среднем более 24 часов работы. Как обычно, насколько близко к этому результату вы окажетесь, сильно зависит от вашего использования телефона. Обычно я пользуюсь им от трёх до четырёх часов в день в разных целях, и к концу дня у меня остаётся примерно 25% заряда. Если же я использую его меньше, около двух часов в день, то заряда Pixel 8a не хватит на весь следующий день.

Во время просмотра 30-минутного видео в разрешении 1080p на YouTube заряд батареи уменьшается примерно на 4 %, а при 30-минутной игре в Asphalt 9: Legends — примерно на 10 %. Google утверждает, что Pixel 8a поддерживает быструю зарядку, но это не совсем так. С помощью кабеля USB-C можно получить максимум 18 Вт мощности, а также доступна базовая беспроводная зарядка Qi мощностью 7,5 Вт. Используя зарядное устройство Anker 313 и USB-кабель, я смог зарядить батарею до 40 % примерно за 30 минут, а до 100 % — чуть более чем за 90 минут. Pixel 8a нельзя назвать телефоном с быстрой зарядкой.

Если вам необходим смартфон с хорошей автономностью и быстрой зарядкой, Pixel 8a, скорее всего, не подойдёт. Я бы не рекомендовал его «продвинутым пользователям», которые проводят за экраном более пяти часов в день и нуждаются в продолжительной работе устройства без подзарядки. Небольшая ёмкость аккумулятора может вызвать определенные неудобства, а медленная скорость зарядки проигрывает по сравнению с OnePlus 12R. Однако если вас устраивает работа смартфона в течение дня, то Pixel 8a может стать хорошим выбором.

Цена и доступность

Стоимость Google Pixel 8a составляет 499 долларов или 499 британских фунтов за базовую модель с объёмом памяти 128 ГБ. За версию с 256 ГБ памяти придется заплатить немного больше — 559 долларов или 559 британских фунтов. Приобрести смартфон можно уже сейчас.

На что еще стоит обратить внимание? Samsung Galaxy A55 — один из главных конкурентов Samsung, наравне с OnePlus 12R. У обоих устройств есть свои преимущества. OnePlus 12R отличается высокой производительностью, длительной работой без подзарядки и поддерживает быструю зарядку. Но некоторым пользователям может не понравиться предустановленное ПО. Galaxy A55 выглядит стильно и сделан из качественных материалов. Кроме того, у него хорошее ПО и многолетняя поддержка. Однако держать его не так удобно, как Pixel 8a, а камера не такая качественная.

Если вы готовы потратить чуть больше, то перед вами откроются такие модели, как Nothing Phone 2, Samsung Galaxy S23 FE и Google Pixel 8. Все эти смартфоны превосходят Pixel 8a по ряду параметров. Nothing Phone 2 и Samsung Galaxy S23 FE отличаются повышенной производительностью, использованием более качественных материалов и улучшенным дизайном. Модель Pixel 8 предлагает более мощную камеру. За всё это придётся заплатить немного больше, но это того стоит. Однако если эти характеристики для вас не критичны, то Pixel 8a остаётся отличным выбором.

Вердикт

Чтобы Pixel 8a стал самым доступным смартфоном линейки Pixel в этом году, ему необходимо обойти Pixel 8. И начало положено неплохое: цена на 200 долларов меньше. Кроме того, у Pixel 8a тот же процессор, камера похожа, а большинство функций искусственного интеллекта будут доступны. Если вы не найдёте Pixel 8 по цене ниже 600 долларов (а такое бывает), то Pixel 8a станет отличным выбором. Соотношение цены, программного обеспечения, камеры и производительности — оптимально.

Но есть и минусы. Автономность Pixel 8a оставляет желать лучшего — она хуже, чем у Pixel 8. Корпус смартфона скользкий и кажется дешёвым, экран иногда плохо читается, а камера не всегда соответствует ожиданиям. Это значит, что другие смартфоны за примерно ту же цену не сильно уступают Pixel 8a. Это связано как с общим повышением качества устройств среднего ценового сегмента, так и с недостатками Pixel. А значит, у нас, покупателей, появляется больший выбор — и это замечательно.

Может показаться, что я слишком строг к Google Pixel 8a, поэтому я забуду о минусах и расскажу вам, почему этот недорогой смартфон от Google стоит приобрести, несмотря на некоторые недостатки. Если вы раздумываете, нужен ли вам смартфон за тысячу долларов, но при этом хотите получить качественное программное обеспечение, камеру, которая делает яркие и запоминающиеся снимки, передовые технологии искусственного интеллекта и стильный дизайн, то Pixel 8a — отличный выбор.