Представитель Sony назвал Xperia 5 V самым стильным флагманом компании, который предназначен для молодых и успешных людей. Что ж, во-первых, я чувствую, что отношусь к целевой аудитории, а во-вторых, возможно, не совсем. Xperia 5 V, который стоит 819 фунтов стерлингов и, похоже, доступен только в Великобритании, является смартфоном среднего класса из последней линейки телефонов Sony Xperia, включающей в себя флагманский Xperia 1 V и гораздо более доступный Xperia 10 V.

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Xperia 5 V оснащён флагманским чипсетом Qualcomm прошлого года, процессором Snapdragon 8 Gen 2. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В смартфоне установлены две камеры: основная с разрешением 48 Мп и сверхширокоугольная камера ultrawide на 12 Мп. Дисплей смартфона — это 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560x1080 пикселей. Также в устройстве есть слот для карт памяти формата Micro SD и разъём для наушников, что редко встречается в современных телефонах.

Дизайн

Xperia 5 V отлично лежит в руке. Благодаря матовому покрытию, телефон приятно держать, он не выскальзывает. По дизайну Xperia 5 V похож на старые телефоны Sony: у него тонкий корпус с закруглёнными углами. Такой дизайн может показаться необычным на фоне современных флагманов и моделей среднего ценового сегмента, но мне он нравится.

6,1-дюймовый экран делает этот гаджет более компактным по сравнению с моим Galaxy S21 Ultra. Из-за чуть меньшего размера Xperia 5 V его сложно удерживать одной рукой. Нужно привыкнуть к более квадратной форме и высоте, но это дело пары секунд. Xperia 5 V отлично собран: боковые стороны выполнены из алюминия, переднее стекло — Gorilla Glass Victus 2. Заднее матовое стекло приятно контрастирует с блестящим алюминием.

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Xperia 5 V доступен в трёх цветах: чёрном, платиновом и синем, который представлен здесь. Здорово, когда среди расцветок есть хотя бы одна уникальная, и это, конечно, выделяет Xperia 5 V, когда он не в чехле. Кроме того, в отличие от большинства современных смартфонов, у этой модели нет выпирающей камеры.

В отличие от многих других телефонов по схожей цене, у Xperia 5 V есть несколько особенностей, которые делают его одним из самых привлекательных вариантов на рынке. Во-первых, датчик отпечатков пальцев спрятан в кнопке включения на правой стороне телефона. Во-вторых, в нём есть разъём для наушников и слот для карт памяти формата Micro SD. За последние годы многие производители отказались от этих функций, поэтому пользователям, которые ценят возможность расширить память телефона и любят проводные наушники, будет приятно увидеть их здесь.

Дисплей

Что касается дисплея, то 6,1-дюймовый экран Xperia 5 V выглядит необычно для такой цены. Приятно держать в руках компактный и изящный гаджет, но из-за соотношения сторон 21: 9 Xperia 5 V оказывается чуть выше, чем можно было бы ожидать. Поэтому дотянуться до верхней части телефона, держа его в руках, может быть непросто.

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Экран окружён довольно широкими рамками, особенно сверху и снизу. Верхняя рамка нужна для размещения фронтальной камеры на Xperia 5 V. Хотя сегодня кажется немного странным размещать камеру там, а не использовать экран с перфорацией. Диагональ экрана — 6,1 дюйма. Это немного меньше, чем я привык, и благодаря этому смартфон удобно лежит в руке во время просмотра контента.

Экран идеально подходит для ежедневного использования, просмотра фильмов и игр. Он отличается высокой яркостью и хорошей цветопередачей, а благодаря OLED-панели у Xperia 5 V насыщенные чёрный и розовый цвета.

Однако сразу после покупки экран может показаться холодноватым с голубым оттенком, особенно на светлых фонах и в приложениях. Но Sony добавили режим «Creator», который делает цвета более насыщенными, компенсируя таким образом холодную стандартную настройку. Благодаря этому изображения на Xperia 5 V выглядят значительно лучше.

Высокая частота обновления в 120 Гц обеспечивает плавное движение, что особенно удобно при повседневной навигации и скроллинге экрана, а также в играх, где такая высокая частота обновления крайне важна. Учитывая, что даже бюджетные смартфоны сейчас предлагают частоту обновления 90 Гц, дополнительные 30 Гц становятся небольшим, но значимым улучшением.

Камера

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Наличие двух камер на задней панели Xperia 5 V сразу привлекло моё внимание. Сейчас чаще встречаются телефоны с тремя камерами, поэтому возник вопрос: не уступает ли Xperia 5 V другим телефонам в той же ценовой категории по оснащенности?

Однако я рад сообщить, что мои ожидания оправдались. Sony успешно применила свой опыт создания высококлассных камер в Xperia 5 V, благодаря чему фотографии получаются с естественными цветами и высокой детализацией. Основная камера на 48 Мп и сверхширокоугольная на 12 Мп обеспечивают высокое качество снимков. Учитывая размер сенсора, это неудивительно. Фотографии, сделанные на Xperia 5 V, особенно с использованием 24-мм объектива, получились весьма качественными.

Конечно, без специального телеобъектива функция цифрового зума будет недоступна, что вызывает некоторое разочарование, ведь модель прошлого поколения обладала этой возможностью. Я привык к 10-кратному оптическому и 100-кратному цифровому зуму на своём S21 Ultra, и мне этого очень не хватает. Максимальный 6-кратный цифровой зум на Xperia 5 V позволяет лучше кадрировать изображения без дополнительной обработки, но, конечно, детализация при этом страдает по сравнению с оптическим зумом.

Качество съёмки при недостаточной освещённости тоже на высоте, а специальный ночной режим от Sony обеспечивает хорошую детализацию. Он, конечно, не так хорош, как ночные режимы Samsung, которые я тестировал на последних двух поколениях их флагманских устройств, но всё равно со своей задачей справляется достойно. 12-мегапиксельная фронтальная камера тоже показывает себя неплохо, хотя портретный режим в ней нужен только для размытия фона и создания эффекта боке — других функций в нём нет.

Меня не устраивает настройка камеры не из-за железа и его характеристик, а из-за софта. Предустановленный интерфейс от Sony должен был стать привычным интерфейсом камерофона, но он оказался менее интуитивным по сравнению с другими Android-смартфонами той же ценовой категории. Автоматический режим, которым я пользовался для всех снимков, предлагал дополнительные настройки, но они отображались громоздко и занимали больше половины экрана.

Мощность

Смартфон Xperia 5 V обладает высокой производительностью благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ — этого достаточно для выполнения интенсивных задач и повседневного использования. Тот факт, что в Xperia 5 V установлен такой же процессор, как и во взрослом флагмане Xperia 1 V от Sony, говорит о том, что этот миниатюрный вариант обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

В Geekbench 6 смартфон демонстрирует высокую производительность, показывая впечатляющие результаты как в тестах на одноядерную, так и на многоядерную производительность процессора. То же самое касается и тестов в 3D-игре Wild Life Extreme, где смартфон показал отличные результаты по сравнению с другими моделями телефонов от Google, OnePlus и Samsung в этой же категории.

Говоря об играх, таких как Diablo Immortal, Injustice 2 и Fortnite, стоит отметить удобство использования Xperia 5 V, несмотря на сильный нагрев задней панели устройства. Из-за этого держать телефон в руках становилось некомфортно даже на короткое время, а производительность снижалась в ходе длительных тестов и стресс-тестов, включая 20-минутный экстремальный стресс-тест 3D Mark Wild Life. Во время этого теста я заметил снижение производительности на 35,6% от первого цикла к последнему, когда общий балл упал с 3691 до 2377. В конечном итоге Xperia 5 V оказался гораздо более доступным устройством, чем можно было ожидать, исходя из его цены.

Однако большое количество игр выявило проблему Xperia 5 V — нехватку памяти. Объём встроенной памяти в 128 ГБ кажется внушительным, но после установки нескольких крупных игр и добавления музыки в форматах MP3 и FLAC память заполняется. На самом деле доступно около 100 ГБ, а более 30 ГБ занимают системные файлы.

Но не стоит беспокоиться, ведь в смартфоне есть удобный слот для карт MicroSD, позволяющий увеличить объём памяти на 1,5 ТБ. Это будет особенно полезно для тех, кому недостаточно встроенной памяти. К счастью, цены на карты MicroSD значительно снизились, особенно на модели с большим объёмом памяти.

Однако функционал слота Micro SD ограничен: на него нельзя устанавливать любые приложения, а резервные копии некоторых приложений можно создавать только во внутренней памяти телефона. Это вызывает некоторое разочарование, поскольку частично сводит на нет пользу от карты Micro SD для Xperia 5 V и подчеркивает проблему с базовым объемом памяти в 128 ГБ. Кроме того, отсутствуют альтернативные способы хранения данных, что выглядит довольно странно, учитывая, что Samsung и другие производители предлагают флагманские модели с базовой памятью на 128 ГБ в последних двух поколениях своих устройств.

В завершение хочу сказать, что наличие разъёма для наушников — это большой плюс, и никаких ограничений тут нет. В Xperia 5 V есть возможность проводного воспроизведения звука без потерь, а также технология пространственного звучания. Благодаря этому всё — от игр до просмотра фильма «Индиана Джонс и часы судьбы» и прослушивания моего плейлиста Spotify с 2000 песнями — приносит настоящее удовольствие.Фронтальные динамики смартфона тоже хороши для телефона. Они выдают четкие средние частоты и хорошо детализированы. Им не хватает низких частот, чтобы полноценно воспроизводить звук в фильмах и басовые партии в музыке, но для повседневного использования они подходят отлично.

Интерфейс Android 14 удобен в использовании, и Sony также предустановила на Android немало полезных приложений. Интерфейс почти не отличается от обычного Android. Есть специальные приложения для создания и съёмки видео, а также для многодорожечной записи музыки. Это отражает стремление Sony привлечь разработчиков и профессионалов. И хотя этими функциями воспользуется не так много людей, они всё равно приятны.

Я также хотел бы отметить удобство некоторых игровых приложений и функций, доступных на Xperia 5 V. Прежде всего, это функция Game Enhancer, которая показывает данные о частоте кадров в секунду и мощности. Она похожа на индикаторы конкретных игр, которые есть на телевизорах LG, и позволяет оценить, сколько энергии использует телефон во время игры. В Game Enhancer есть и другие полезные функции. Например, режим настройки соревнований, который блокирует уведомления во время игры, и возможность делать снимки экрана с помощью кнопки спуска затвора телефона. Специальная кнопка позволяет легко делать скриншоты, а также можно включить функцию записи последних 30 секунд игрового процесса, известную как «время перемотки назад». Это как запись игрового ролика на Xbox или PlayStation — удобно, чтобы одним нажатием кнопки запечатлеть интересный или важный момент игры.

В Xperia 5 V есть несколько полезных функций для геймеров. Среди них — специальные игровые режимы, в которых можно зафиксировать частоту обновления экрана на уровне 120 Гц, даже если игра поддерживает другую частоту. Или установить частоту обновления экрана на 240 Гц. Это позволяет использовать технологию BFI (вставка чёрной рамки). Она добавляет чёрную рамку между кадрами с частотой 120 Гц. Это помогает избавиться от размытости при движении и улучшает игровой процесс. Также в игровом режиме есть специальные ползунки, которые позволяют регулировать скорость и точность отклика на касания.

Вы также можете активировать функцию H.S. Power Control в Game Enhancer. Она охлаждает телефон и защищает аккумулятор при интенсивной игре. Функция работает только при подключении к сети и дополнительно заряжает аккумулятор в соответствии с его потребностями, а не осуществляет полную зарядку.

В дополнение к множеству функций, доступных в Game Enhancer, в Xperia 5 V также есть приложение PlayStation. Оно работает аналогично тому, как это реализовано в других телефонах: вы можете удаленно загружать игры на свою консоль, общаться в чате с друзьями и делиться с ними записями.

Время автономной работы

Время автономной работы Xperia 5 V впечатляет, особенно для смартфона такой ценовой категории. В тесте батареи PC Mark Work V3.0 смартфон проработал 23 часа и 2 минуты до полной разрядки. Тест с воспроизведением видео с YouTube при яркости 50 % также показал высокую автономность Xperia 5 V: смартфон проработал около 26 часов до выключения. Возможно, если вы будете умеренно пользоваться смартфоном, то сможете растянуть заряд на два дня — это просто потрясающе!

Ёмкость аккумулятора в 5000 мАч значительно больше ёмкости аккумулятора Samsung S23, которая составляет всего 3785 мАч. Я рад, что у Xperia 5 V такая большая батарея. Например, в отличие от моего обычного S21 Ultra, мне не приходилось волноваться о том, что Xperia 5 V быстро разрядится в выходной день.

Единственное, что меня не устраивает в этом телефоне, касается батареи и зарядки — это быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Ещё несколько лет назад это было бы здорово, но для телефона 2024 года этого явно недостаточно. Сейчас появляются телефоны с быстрой зарядкой мощностью более 120 Вт, поэтому решение Sony использовать всего 30 Вт в таком дорогом телефоне кажется странным. Впрочем, как и отсутствие в комплекте кабеля USB-C, но это уже другая история.

Вывод

Sony Xperia 5 V — интересное предложение по соотношению цены и качества.Этот гаджет выделяется среди прочих благодаря небольшому размеру, изящному корпусу и наличию дополнительных функций, таких как разъём для наушников и слот для карт памяти micro SD. Кроме того, он обеспечивает длительную автономную работу и демонстрирует отличную производительность в играх и при выполнении ресурсоемких задач.

Такие недостатки Xperia 5 V, как ограничение мощности быстрой зарядки на уровне 30 Вт, отсутствие телеобъектива и базовый объём памяти в 128 ГБ, мешают ему стать лучшим телефоном в своей ценовой категории. Тем не менее это достойный вариант для тех, кто ищет что-то необычное, и в нём есть свои плюсы.