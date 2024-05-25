Ремейки — это всегда риск. Если изменений будет слишком много, поклонники могут отвернуться от игры. Если же нововведений окажется недостаточно, игроки могут задаться вопросом о необходимости ремейка. Особенно высоки риски в случае с культовыми и любимыми играми, такими как Final Fantasy 7. Новая трилогия, основанная на классике PlayStation, представляет собой не просто ремейк, а переосмысление оригинала — своего рода возрождение. Однако как разработчикам удаётся сочетать старое и новое? Насколько далеко можно зайти, развивая эту историю?

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Ремейк Final Fantasy 7 в жанре мета-нарратива поднимает именно эти вопросы. В совершенно новом заключительном эпизоде игры Клауд и его команда сражаются с олицетворением судьбы, чтобы освободиться от её власти и построить новое будущее. Это сообщение от Square Enix: разработчики, подобно Клауду, могут отойти от оригинального сценария. В Rebirth обе стороны отстаивают свои решения, и игра пытается дать ответ на фундаментальный философский вопрос: какова её цель?

Я тоже задавался этими вопросами. FF7 стала первой частью Final Fantasy, в которую я сыграл, и она остается моей любимой игрой. Но не слишком ли я привязан к оригиналу, не слишком ли меня одолевает ностальгия? Должен ли я сожалеть об изменениях или радоваться чему-то новому? Со временем я начал ценить желание разработчиков не просто пересказать ту же историю и выпустить почти идентичный продукт, но и развить её в новом направлении — в лучшую или в худшую сторону.

Таким образом, несмотря на то что в основе лежит всё та же Final Fantasy 7 с ее научными экспериментами, тайнами, космическими событиями и теориями заговора, это также новый опыт, хоть и чрезмерно старающийся угодить игрокам. К концу своего пути игра слегка сгибается под весом наследия оригинала — инновационной игры с неожиданными поворотами сюжета, которая в 1997 году произвела фурор.

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В общем, довольно об этом. Давайте обсудим гонки на чокобо. Эта мини-игра становится доступна, когда вы оказываетесь в великолепном парке развлечений «Золотое блюдце». Она ощущается как полноценная игра внутри игры. Здесь есть множество трасс, на которых можно соревноваться. Доступны улучшенный дрифт и особые способности. Вы можете одевать своих чокобо в забавные ковбойские шляпы и броню, чтобы улучшить их характеристики. Это похоже на то, как если бы ныне не существующая игра Chocobo GP возродилась в Rebirth. Удивительно, сколько ремиксов мелодии из мультфильма «Чокобо» можно услышать. Побеждать слишком легко, но это очень весело.

Извините за резкую смену темы, но это изменение акцентов показывает, что эта «коробка с игрушками» — неприглядная, но интересная. В ней продолжается история главного героя Клауда Страйфа и членов экотеррористической группы Avalanche, которые ищут предположительно погибшего героя войны Сефирота и борются против вездесущей энергетической компании Shinra, выкачивающей из планеты её природный ресурс — энергию Мако. Эта история, служащая аллегорией использования ископаемых видов топлива и разрушения нашей планеты, актуальна как никогда. Если вы пропустили эти детали, в начале игры есть удобный видеообзор. Однако, откровенно говоря, Rebirth не лучшая точка входа в серию, несмотря на заявления Square Enix об обратном.

Будучи второй частью трилогии ремейков, «Rebirth» стартует вскоре после событий Final Fantasy 7 Remake и охватывает значительную часть второго акта оригинальной игры. В игре скрупулезно воссозданы все ключевые сюжетные моменты и локации, при этом многие из них были значительно расширены и превращены в продолжительные эпизоды. Всё это кажется знакомым.Геймплей развивается линейно, однако мир разделён на шесть открытых зон, связанных между собой подземельями и событиями, которые игроки могут исследовать по своему усмотрению. Таким образом, хотя «Rebirth» и охватывает определённый раздел оригинальной игры, для полного погружения в игровой процесс предстоит решить множество задач.

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В итоге мы получили насыщенный и детализированный ремейк, который поражает своей щедростью. Гонки на чокобо — это только начало. Вы только что сражались с демонами, а теперь можете пасти непослушного мугла, петь серенады группе котов на пианино или участвовать в соревнованиях, напоминающих Rocket League и Fall Guys.Игра постоянно развивается благодаря мини-играм и квестам, которые заставляют меня радостно смеяться и отвлекаться на каждую новую интересную возможность.

Возьмём в качестве примера регион Гонгага. В оригинальной игре это была необязательная локация, состоящая из нескольких экранов. В Rebirth этот регион стал обширной территорией джунглей, похожей на лабиринт, с подземельем Mako Reactor. Как и в любом другом регионе, здесь можно выполнять сюжетные задания, но исследование также принесёт свои плоды. В Climbing towers представлено множество дополнительных активностей на карте: от призыва кристаллов для активации и поимки чокобо до боевых заданий и постоянных побочных квестов, которые разнообразят игровой процесс в каждом регионе. Некоторые элементы повторяются, но обычно они стоят того, чтобы получать разнообразные награды — даже если это просто контекст мира игры.

Более важными являются сюжетные побочные задания, каждое из которых связано с одним из членов группы. Они позволяют улучшить характеристики персонажа и углубить взаимоотношения между героями. Это достигается благодаря новой системе отношений. Чувства персонажей становятся более выраженными, а связь между ними укрепляется. Всё это приводит к известной сцене свидания на золотом блюдце. Эти задания могут быть весьма неожиданными. Например, в Гонгаге мне пришлось собирать цыплят для пожилой женщины. Это было несложно, несмотря на неудобное управление. Но концовка оказалась восхитительно мрачной.

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Всё это даёт игрокам ещё больше поводов исследовать мир за пределами основного сюжета и наслаждаться им. Приятно видеть, как детально проработаны редкие зелёные и синие пейзажи за пределами города Мидгар. Идиллические луга сияют зеленью по сравнению с кошмарным, загрязненным мегаполисом. А в районах реакторов яркая энергия Мако бьёт из-под земли, словно нефть. Музыка в игре заслуживает отдельного упоминания. Саундтрек варьируется от оркестровой музыки до хэви-метала и фанкового, заразительного J-попа. Классическая боевая музыка усиливает накал страстей в крупных сражениях, а знакомые мелодии, которые вплетаются в партитуру в качестве лейтмотивов, вызывают особые чувства.

В открытом мире игры бои стали более интенсивными. Она основана на гибриде экшена и стратегии, продолжая знаменитую систему активных сражений оригинала: атаки в реальном времени увеличивают уровень ATB, который затем используется для раскрытия способностей через приостанавливаемое меню. Важное нововведение — синергетические атаки. Они поощряют частую смену персонажей и выполнение парных атак, которые выглядят зрелищно и полезны только в долгих битвах с боссами. Элементарные слабости, призывы и классические приёмы преодоления лимита добавляют стратегический элемент в боевую систему, делая её приятной и эффектной, хотя по сравнению с «Ремейком» она больше ориентирована на действие. Блокирование и уклонение играют ключевую роль, а один из боссов в конце игры значительно повышает сложность прохождения.

В игру вернулась система Materia из оригинальной игры, позволяющая использовать волшебные сферы и улучшать атрибуты предметов экипировки. На обычном уровне сложности нет необходимости тщательно настраивать каждого персонажа, так как добавление уникальных оружейных навыков и коллекционных фолиантов с ещё большим количеством способностей расширяет возможности кастомизации. Для любителей глубины и сложности предусмотрен разблокируемый хардкорный режим, который потребует полного понимания всех игровых систем. Однако те, кто предпочитает сосредоточиться на сюжете, могут пропустить эти детали.

Final Fantasy 7 всегда отличалась эмоциональностью и эксцентричностью, а теперь стала ещё более необычной. В игре присутствуют элементы экотерроризма и неудачных научных экспериментов, а также говорящие животные, романтические отношения между главным героем и его заклятым врагом и гигантские ездовые куры, которые пускают струйки воды. Queen’s Blood — это новая карточная игра, одно из лучших дополнений к Rebirth. Она представляет собой тройную триаду FF8 в духе Gwent, где игроки участвуют в напряжённых поединках, чтобы завоевать власть над доской. Противники становятся всё более необычными: от человека, который не перестаёт плакать, до заводного робота, кантри-певца и даже собаки. Главные герои могут в одну минуту участвовать в карточном турнире с высокими ставками, а в следующую — сражаться с нашествием насекомоподобных тварей. В этом мире карточная игра так же драматична, как и схватка с боссом.

Несмотря на то, что дополнительные активности в открытом мире и обилие мини-игр приносят удовольствие, они отвлекают внимание от основного сюжета. Мне понравились яркие мини-игры и забавные моменты, но из-за них я стал меньше переживать за развитие центрального сюжета. Конечно, мир нужно спасти, но Сефирот подождёт — я слишком увлечен игрой в карты.

Некоторые элементы были мастерски обновлены для большей реалистичности. Например, Мифриловые шахты теперь выглядят как настоящие, а Космо-Каньон превратился в коммуну эко-воинов-хиппи. Кроме того, в игре появились великолепные и сложные декорации, которые подчёркивают лучшие моменты из оригинальной игры. Военный парад в Юноне теперь представляет собой ритмичную игру, которая действительно передаёт атмосферу помпезности. А театральное представление «Золотое блюдце»… Я не буду больше ничего говорить — это волшебно!

Однако некоторые элементы неоправданно затягивают сюжет и сбивают темп игры. Square Enix иногда прибегает к искусственному замедлению, добавляя затянутые сюжетные линии, например, эпизоды со стелсом, упрощённые головоломки или возможность выбора пляжного наряда. В одном из разделов появилась лишняя предыстория, которая на самом деле была не нужна, и поэтому выглядит искусственно добавленной. Подобные элементы лишают игру загадочности, поскольку дают слишком подробные объяснения — вместо того чтобы заполнять пробелы между деталями мира, история становится слишком очевидной.

Более серьёзная проблема заключается в структуре повествования. Оно построено эпизодически и представляет собой серию эпизодов с персонажами, которые позволяют раскрыть весь ансамбль. Однако ему не хватает динамики. Это одно долгое нарастание, ведущее к особенному кульминационному моменту, который я не могу испортить. Сценаристы обязаны это сделать, они полностью поглощены этим. Игра полностью оправдывает ожидания благодаря тонким намеком в сценарии и множеству предзнаменований, которые заставляют игроков строить гипотезы относительно окончательной судьбы этих персонажей. Игра в угадайку «будут они или не будут» — это постоянный фон, который запутывает основной сюжет. И, в конце концов, происходит не так уж много событий из-за досадной путаницы между развитием сюжета и попытками что-то припрятать для финала трилогии — ключевой недостаток такого разделения на три части. Приятный и лаконичный сюжет сменяется вынужденной запутанностью, которая в конечном итоге граничит с легкомыслием и потаканием собственным желаниям.

Но что самое удивительное — и что действительно объединяет игру и всё, что в ней есть, — это её лёгкость, её юмор, её характер. В ней проходит самая веселая вечеринка в истории серии Final Fantasy, на которой собрались несовершенные и многогранные персонажи. Square Enix не боится показать их в глупом виде и подшутить над их действиями с помощью простых шуток, физического юмора и повторяющихся гэгов. Клауд — стойкий солдат, который часто попадает в неловкие ситуации. Мускулистый Баррет с пистолетом одет в костюм моряка. Ред XIII неумело катается на чокобо, неуклюже взбирается по лестнице или пытается плыть.

«Rebirth» часто удивляет неожиданными забавными моментами, но это не просто комедия — это искренняя игра. За шутками скрываются травмы прошлого и эмоциональный груз, которые раскрываются по мере развития сюжета, превращая происходящее в глубокую эмоциональную человеческую драму, усиленную выразительной мимикой персонажей. Особенно трогательно появление Джона Эрика Бентли в роли большого и мягкотелого Баррета. Ранее второстепенные персонажи, такие как чрезмерно жизнерадостная Юффи и комичная Кейт Сит, теперь ощущаются полноценно. Они все дружат и спорят, как одна семья — как и сама игра, они хаотичны, но привлекательны.

Таким образом, несмотря на то, что желание переделать эту культовую классику привело к созданию неравномерного и затянутого фильма, который получился более объёмным, чем «чокобо», акцент на персонажах — это то, что действительно оправдывает существование Rebirth. Это возможность для фанатов глубже прочувствовать актёрский состав. Есть несколько спорных изменений, которые вызывают дискуссии, но для меня преимущества перевешивают любые проблемы, поскольку в глубине души Rebirth действительно улучшает атмосферу и настроение оригинальной игры. Несмотря на всю свою космологическую и апокалиптическую драматургию, он предлагает тепло и нежность. Его мир изобилует деталями, культурой и экстравагантностью, но при этом по-прежнему полон боли. Более чем когда-либо этот мир заслуживает спасения.