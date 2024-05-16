По прошествии десяти минут с момента начала выполнения задания на планете Малевелон-Крик моя команда и я покинули лесную зону, чтобы обнаружить цель нашей миссии. Ею оказалась научная база, подлежащая полному уничтожению. После зачистки территории от сил противника я применил адскую бомбу — одно из наиболее разрушительных средств поражения, имеющихся в нашем распоряжении, — осуществив её активацию вручную.

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Мы оперативно покидаем зону, освобождая пространство для нанесения мощного удара, который должен быть нанесен. Тем не менее, когда мы возвращаемся к укрытию в виде кустов, я обнаруживаю объект, расположенный поблизости, который может быть ликвидирован посредством простого авиаудара. Сложно противостоять соблазну выполнить две задачи за двадцать секунд, и я обращаюсь к своему списку тактик, чтобы применить комбинацию действий.

В процессе подготовки к запуску маячка произошла серия событий. Адская бомба, расположенная позади нас, взорвалась, вызвав сильную ударную волну, которая привела к вибрации экрана. Это привело к незначительному отклонению траектории полёта маячка влево — вместо того чтобы лететь по изящной дуге в сторону роботизированного комплекса, маячок отскочил от большого камня, упал на землю и оказался у ног моего отряда. Прежде чем мы смогли отреагировать, раздались взрывы вокруг нас, и мой авиаудар собрал нас всех вместе, создав пробку.

В кооперативном шутере Helldivers 2 часто происходят ситуации, когда члены команды непреднамеренно нанести урон друг другу. За прошедшую неделю, кажется, я чаще погибал от действий своих союзников, чем от атак противников-роботов и инопланетных существ. Однако это не вызывает раздражения, а лёгкость, с которой могут происходить подобные инциденты, является одной из самых привлекательных черт игры.

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Ошибки, неудачи и комические ситуации — неотъемлемая часть Helldivers 2. Они создают атмосферу весёлых перестрелок с друзьями, которые могут превратиться в череду забавных недоразумений. Именно эта абсурдность делает игру увлекательной, а бои — запоминающимися. (Разумеется, именно эта ошибка — действия моих товарищей по команде — ещё долго будет напоминать мне об этом инциденте).

С первых кадров становится очевидно, что Helldivers 2 не стремится к излишней серьезности: вступительный ролик представляет собой рекламный призыв вступить в армию, предлагая гражданам Суперземли зарегистрироваться в качестве helldivers и распространять «управляемую демократию» по всей галактике. Конечно, используя при этом бомбы и пули.

Игроки, знакомые с оригинальной игрой Helldivers 2015 года, вероятно, оценят это ироничное чувство юмора: хотя стиль игры и изменился с двустороннего на шутер от третьего лица, сатирический дух остался неизменным.

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После завершения обучающего уровня, который демонстрирует значимость игрока, пользователь знакомится со своим космическим кораблем и получает доступ к галактической карте. Карта представляет собой обзор всех планет, доступных в игре на текущий момент, где сообщество игроков совместно работает над «освобождением» планет и открытием новых зон боевых действий. Это эффективный способ создания ощущения масштабности: демонстрация того, что война ведётся одновременно на нескольких планетах и что игрок играет незначительную роль в составе крупной армии.

Выбирая миссию на карте, игрок (при условии успешного выполнения) сможет взаимодействовать с другими игроками и выбирать снаряжение. На начальных уровнях игроку может подойти практически любое снаряжение, однако на более сложных уровнях потребуется уделять больше внимания сбалансированности отряда и учитывать потенциальные трудности, с которыми можно столкнуться во время миссии. Например, пули эффективны против полчищ насекомых, но для борьбы с бронированными роботами потребуется более мощное оружие.

Затем он приземляется на поверхность планеты в хеллподе, который производит громкий стук при посадке. В игре Helldivers 2 всё имеет высокую степень реалистичности, начиная от отдачи оружия и заканчивая мощными взрывами, но особенно впечатляющими являются моменты, связанные с использованием хеллпода и падением предметов снабжения.

Совместно с товарищами по команде вам предстоит выполнить основную задачу, например, запустить межконтинентальную ракету, после чего необходимо добраться до зоны эвакуации и успеть запрыгнуть на корабль в установленный срок.

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На игровых картах также присутствуют разнообразные интересные локации, содержащие полезные ресурсы, такие как боеприпасы или игровая валюта, а также вражеские аванпосты, уничтожение которых приносит дополнительные награды. Чрезмерное внимание к побочным активностям может привести к тому, что игрок не успеет завершить основную миссию в срок, и тогда он окажется в центре ожесточенного сражения, где с неба падают потоки роботов. Ситуация может измениться очень быстро и неожиданно.

К счастью, в игре Helldivers 2 предусмотрена система оповещений, которая позволяет игрокам легко информировать своих товарищей по команде о необходимости отступления, не прибегая к голосовому чату или текстовым сообщениям.

Однако особого внимания заслуживает атмосфера боевых локаций, которая ощущается сразу после приземления на планету. Так, на заснеженных территориях из-за сильного снегопада значительно снижается скорость передвижения, а на пустынных планетах может начаться песчаная буря, ухудшающая видимость и позволяющая насекомым атаковать без предупреждения.

Особенно запоминающимся местом является Малевелон-Крик, где в сумерках передвигаться среди кустов становится по-настоящему страшно. Это связано как с ужасающими звуками, издаваемыми врагами-автоматонами, местоположение которых можно точно определить благодаря продуманному звуковому оформлению игры, так и с тем, что некоторые из этих противников вооруженны бензопилами и стреляют в вашу сторону при обнаружении.

Когда битва наконец начинается, происходит настоящее столпотворение: красные лазеры проносятся по небу в перекрестном огне, создавая атмосферу, характерную для научно-фантастических фильмов. Диалоги вашего персонажа становятся всё более отчаянными по мере развития событий: он может в панике кричать «последняя перезарядка» или разражаться безудержным смехом, когда вы выпускаете пули из пулемета по врагам.

В условиях царящего хаоса необходимо принимать обдуманные тактические решения. В игре Helldivers 2 система хитростей реализована на высочайшем уровне: для вызова подкрепления, получения припасов или нанесения авиаудара требуется ввести определенную комбинацию клавиш. Этот процесс напоминает использование чит-кодов Konami, когда противник атакует ракетами.

Понимание комбинации требует нескольких секунд, что обычно вынуждает искать укрытие. Однако это может быть сложно, если за игроком гонятся гигантские насекомые, из-за чего в панике легко случайно нажать не ту кнопку, перепутать комбинацию и быть вынужденным повторить попытку, находясь уже ближе к противнику.

Со временем игрок учится выполнять комбинации быстрее и точнее, а мышечная память позволяет легко вызывать подкрепление или наносить авиаудары. Ощущение удовлетворения возникает, когда игрок быстро вводит комбинацию, идеально бросает радиомаяк и видит, как вражеская база охватывает пламя.

Для успешного выполнения заданий зачастую требуется аналогичная система ввода данных, а в некоторых миссиях необходимо плотное взаимодействие между членами команды.

В одной из таких миссий игрокам предстоит настроить спутниковую антенну, при этом один из участников команды читает инструкции с терминала, а другой вручную поворачивает антенну.

В игре Helldivers 2 часто не предоставляется чёткой информации о том, как именно следует выполнять подобные задания, что дает игрокам возможность разобраться во всём самостоятельно. Это создаёт впечатление, будто группу новобранцев отправили на планету без должной подготовки, предоставив им большое количество взрывчатых веществ и приказав «действовать по обстоятельствам».

В такой ситуации игроки могут начать паниковать, беспорядочно пытаться решить головоломку или случайно атаковать мирных жителей, которых они должны были защищать.

После напряженного боя приятно осознавать, что, вернувшись на свой корабль, вы всегда можете изменить сложность следующей миссии. В игре Helldivers 2 доступно девять уровней сложности, что позволяет весело проводить время с друзьями, исправляя ошибки, а затем переходить к более сложным миссиям с ограниченным количеством возрождений.

Широкий спектр уровней сложности делает игру более управляемой и при одиночном прохождении. Хотя выполнение задания в одиночку возможно, для меня лично оно не столь увлекательно, как игра в полном отряде, где царит захватывающий хаос.

Более высокие уровни сложности требуют тщательного использования доступных уловок, хорошей координации действий отряда и понимания того, как противостоять различным типам врагов.

Участники игровых сессий, которые я проводил, продемонстрировали высокий уровень соблюдения этикета: они приносили извинения за случаи, когда их действия приводили к гибели товарищей по команде, а также активно использовали комплекты снабжения, чтобы обеспечить друг друга боеприпасами.

И действительно, данные уровни представляют собой серьезное испытание: недостатка в трудностях здесь не наблюдается. Они заставляют игрока переосмысливать свою стратегию и искать новые подходы к игре, как я выяснил, когда моя прежняя тактика, основанная на принципе «чем больше пуль, тем лучше», оказалась неэффективной.

Система вознаграждения устроена таким образом, что для открытия улучшений корабля необходимо проходить более сложные уровни. Однако если вы получаете удовольствие от прохождения более лёгких уровней, то вы не будете испытывать давления, связанного с необходимостью перехода к более трудным. На текущем этапе игры всё ещё доступно множество элементов экипировки, которые можно разблокировать.

В контексте обсуждения игрового процесса Helldivers 2 некоторые участники выразили опасения относительно возможности ускорения прогресса в игре через использование микротранзакций, что вызвало дискуссии о том, не является ли это способом оплаты за достижение успеха.

Однако, основываясь на личном опыте, могу сказать, что я регулярно получал награды, играя в игру, и накопил значительное количество суперкредитов, которые впоследствии мог потратить в магазине на косметические предметы и броню.

Возможность досрочного доступа к премиальным warbond через оплату существует, однако для разблокирования наград всё равно необходимо зарабатывать медали. В конечном итоге, доступ к премиальным warbond может быть получен и с помощью суперкредитов, заработанных в процессе обычной игры.

Важно отметить, что ни один из премиальных предметов warbond не обладает повышенной прочностью, поэтому у меня не возникало необходимости в дополнительных тратах.

Также стоит подчеркнуть, что Helldivers 2 является исключительно игрой в жанре PvE, поэтому любые улучшения характеристик персонажа будут полезны только для членов отряда.

Единственный случай, когда у меня возникли проблемы с системой продвижения, связан с техническими неполадками. Запуск игры Helldivers 2 сопровождался сложностями, и за последнюю неделю я столкнулся с проблемами при подборе партнеров, входе в систему, загрузке из игр из-за проблем с подключением и отсутствием записи моего прогресса. В общей сложности я, вероятно, потерял около половины дневного прогресса, что вызывает определенное разочарование.

Разработчик Arrowhead Game Studios работает над рядом исправлений для решения этих проблем, и мы надеемся, что эти обновления помогут взять ситуацию под контроль. Тем не менее, данный инцидент показал, насколько неудобно играть в Helldivers 2 в автономном режиме, поскольку даже для одиночной игры требуется подключение к интернету.

Несмотря на проблемы, связанные с поиском игроков, Helldivers 2 представляет собой замечательный кооперативный опыт, когда система работает должным образом. Практически каждое сражение оставляет яркие и незабываемые впечатления, и за первую неделю игры у меня накопилось немало забавных историй.

Например, однажды меня раздавил эвакуационный корабль. Стоя на вершине массивной башни, я стал целью роботов, которые выпустили в меня ракеты, но вместо этого взорвали свою базу. В другой раз я попытался спрятаться за тем, что принял за брошенный танк, но тут же понял свою ошибку, когда его пушка начала поворачиваться в мою сторону. Эти моменты врезались в мою память, что необычно для шутеров, где все бои могут казаться похожими друг на друга.

Впереди меня ждет новая неделя «распространения демократии» по всей галактике, и я с нетерпением жду возможности испытать более высокие уровни сложности и столкнуться с самыми опасными противниками, которых может предложить игра. Но, пожалуй, больше всего меня интересует, кто станет следующей жертвой в нашей комической команде. Кто-нибудь знает радиус действия мини-ядерной бомбы? Думаю, есть только один способ это выяснить.