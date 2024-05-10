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Мнение о Dave the Diver на PS5 (PushSquare)

«Dave Diver», подобно морю, таит в себе гораздо больше, чем можно предположить. Игра привлекает внимание благодаря своим визуальным эффектам и увлекательному процессу погружения за рыбой и управления рестораном
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Игра, главным героем которой является Дэйв Дайвер, демонстрирует, что не следует оценивать что-либо только по внешнему виду. Привлекательный главный герой на протяжении всей игры превосходит ожидания своих коллег, а игровой процесс выходит за рамки первоначальных представлений. На первый взгляд может показаться, что это очаровательная игра, которая предлагает исследовать море, ловить рыбу и управлять суши-рестораном. Однако она не ограничивается этим и постоянно удивляет и захватывает игрока новыми возможностями и впечатлениями.

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В игре уже присутствует установленная прочная внутренняя петля. При каждом погружении в таинственную Голубую Дыру её местоположение и морская фауна будут немного меняться. Ваша задача — вооружиться гарпуном и дополнительным оружием, чтобы ловить разные виды рыб. Затем вы подаете их в суши-ресторане, который находится неподалеку. Эта часть игры доступна только по вечерам и представляет собой симулятор управления рестораном. Вы добавляете блюда в меню, улучшаете их, чтобы заработать больше денег, и обслуживаете клиентов в стиле Diner Dash. Деньги, которые вы зарабатываете в ресторане, можно потратить на улучшение снаряжения для дайвинга. Это позволит вам ловить более крупную и опасную рыбу, дольше оставаться под водой и постепенно погружаться всё глубже.

Для большинства игр подобного типа этого было бы вполне достаточно. В Dave the Diver две составляющие — исследование подводного мира и управление суши-рестораном — прекрасно сочетаются и дополняют друг друга. По мере того как игрок открывает для себя новых подводных обитателей, изучает новые рецепты и исследует глубины Голубой дыры, игра становится всё более увлекательной. Однако вскоре этот простой, но захватывающий игровой процесс дополняется новыми уровнями. Именно стремление к постоянному расширению возможностей игры выделяет её среди прочих.

В ближайшее время у вас появится возможность нанимать и обучать персонал для ресторана. Найденные в воде ружья станут основой для постоянного производства нового оружия по имеющимся чертежам. Вы получите фотоаппарат, с помощью которого сможете зарабатывать дополнительные средства, делая фотографии в определённых локациях. В рамках специальных мероприятий и для обслуживания особо важных персон в определённые дни будут подаваться уникальные блюда. Ночные погружения позволят вам ловить ночных морских обитателей, сокращая при этом время пребывания в ресторане. Игра постоянно развивается и дополняется новым контентом: коллекционными картами, сражениями с боссами, новым снаряжением для дайвинга и множеством мини-игр. Стоит отметить, что каждое такое дополнение вносит значимый вклад в улучшение общего игрового опыта, а их количество гораздо больше, чем было упомянуто.

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Дополнительные элементы сложности вводятся с определенной периодичностью, но в определённый момент они перестают казаться невыполнимыми. Это значительное достижение, поскольку к финалу игра становится настолько многофункциональной, что изменения становятся практически незаметными. Стоит отметить, что некоторые аспекты Dave the Diver недостаточно подробно объяснены или вовсе не рассмотрены, что иногда вызывает затруднения. Тем не менее, большинство игровых механик достаточно просты и могут быть освоены с помощью кратких руководств.

История тесно связана с развитием игрового процесса. Всё начинается с малого: Дэйв, бизнес-гуру Кобра и известный шеф-повар Банчо объединяют усилия, чтобы открыть суши-ресторан рядом с постоянно меняющимся Blue Hole. Однако ситуация быстро меняется. Появляются новые персонажи, такие как доктор Бэкон, который исследует мифическую цивилизацию морского народа, эксперт по оружию Дафф и странно враждебный защитник окружающей среды Джон Уотсон. Каждое новое лицо, независимо от того, играет ли оно большую или малую роль в игре, приобретает особую индивидуальность. Особенно ярко это проявляется, если вы потратите время на выполнение всех побочных миссий.

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Также следует отметить высокое качество подачи материала. Визуальная составляющая игры выполнена на высоком уровне: художественный стиль, сочетающий пиксельные спрайты и красочное 3D-окружение, создаёт приятное впечатление. Отдельно стоит упомянуть видеоролики, которые сопровождают игровой процесс: они выполнены качественно и способствуют раскрытию характеров персонажей. Любовь Даффа к аниме находит отражение в дизайне создаваемого им оружия. Персонажи, являющиеся VIP-персонами, выражают восхищение вкусом блюд, которые они заказывают в ресторане. Банчо благодаря своему мастерству быстро завоевывает расположение игроков. Дэйв Дайвер привносит много нового и интересного в развитие сюжета игры.

Удивительно, насколько гармонично сочетаются все элементы игры. Исследование подводных локаций и ловля новых видов рыб приносят неизменное удовольствие, а регулярные обновления вносят разнообразие в игровой процесс. Хотя некоторые нововведения могут быть более удачными, чем другие, в целом они оказывают влияние на геймплей и атмосферу ресторана, что делает их ценными, даже если отдельные аспекты реализованы неидеально.

В процессе выполнения основных заданий возникают определенные трудности. Сюжет содержит уникальные события, головоломки, мини-игры и столкновения, которые поддерживают интерес к игре, однако не все они равнозначны. Например, бывает сложно отразить нападение агрессивной рыбы, если она застанет вас врасплох. Некоторые битвы с боссами также представляют сложность, особенно при ограниченных углах прицеливания. А одна особенно трудная головоломка заставила нас на мгновение усомниться в собственной способности её решить. Тем не менее, любое разочарование длится недолго, а благодаря частым автосохранениям вы никогда не потеряете значительного прогресса в случае неудачи.

Dave Diver, подобно морю, таит в себе гораздо больше, чем можно предположить. Игра привлекает внимание благодаря своим визуальным эффектам и увлекательному процессу погружения за рыбой и управления рестораном, но разработчики не останавливаются на достигнутом, постоянно предлагая новые возможности для повышения удовольствия от игрового процесса.

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Игра не даст заскучать: будь то совершенно новая функция, расширяющая игровой процесс, неожиданный поворот сюжета или весёлый ролик, которым можно насладиться. Именно постоянные инновации и сюрпризы делают игру такой захватывающей, несмотря на некоторые сложные моменты. Если вы ещё не играли в Dave Diver, то обязательно стоит попробовать.


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