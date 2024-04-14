В автомобильной промышленности грядут большие перемены. Известный производитель спортивных автомобилей Ferrari вступил в новую эру производства, интегрируя роботов в свои производственные линии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Sanctuary AI и их роботом-гуманоидом Phoenix, который обладает уникальными способностями благодаря обучению с помощью нейросетей.

Phoenix не просто робот; он представляет собой новое поколение гуманоидов, способных выполнять сложные задачи, которые ранее были под силу только человеку. Способность Phoenix выполнять более 60 различных операций делает его идеальным кандидатом для работы на заводах, где требуется высокая точность и внимание к деталям.

Сотрудничество с Magna International, поставщиком комплектующих для таких автомобильных гигантов, как Volkswagen и BYD, открывает новые горизонты в использовании робототехники в автомобилестроении. Теперь роботы будут выполнять задачи, ранее возложенные на людей.

Хотя точные задачи, которые будут возложены на роботов, пока не раскрываются, можно предположить, что они будут включать в себя операции, требующие высокой точности и повторяемости. Это может означать работу с мелкими деталями, сборку сложных компонентов или даже контроль качества.

Интеграция роботов в производственный процесс Ferrari — это шаг в будущее, который может радикально изменить автомобильную промышленность. С помощью роботов-гуманоидов, таких как Phoenix, компании смогут повысить эффективность, снизить затраты и улучшить качество своей продукции. Это нововведение открывает двери для дальнейших инноваций и подтверждает статус Ferrari как лидера в применении передовых технологий.