Правительство Южной Кореи объявило о масштабных планах по развитию собственного производства полупроводников

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, искусственный интеллект становится всё более значимым фактором экономического роста и социального развития. Страны всего мира стремятся занять лидирующие позиции в этой области, и Южная Корея не является исключением. Правительство Южной Кореи объявило о масштабных планах по развитию собственного производства полупроводников. Это решение является частью стратегии страны по укреплению технологической независимости и поддержке быстрорастущего сектора ИИ.

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Государственные инвестиции в размере 9,4 трлн вон до 2027 года направлены на стимулирование инноваций и обеспечение конкурентоспособности южнокорейских технологий на мировом рынке. Кроме того, ведущие технологические гиганты страны, такие как Samsung и SK Hynix, анонсировали вложения в размере 633 трлн вон для создания полупроводниковых кластеров. Эти проекты, рассчитанные до 2047 года, предусматривают появление крупномасштабных производств в Йонгине, Хвасоне и Ёнсане.

Масштабные инвестиции подкрепляются уверенностью в будущем ИИ. Аналитики прогнозируют, что рынок технологий ИИ, который в 2023 году оценивался в 136 млрд долларов, к 2030 году вырастет до 827 млрд долларов. Южная Корея, делая ставку на ИИ, стремится не только укрепить свои позиции в этой области, но и обеспечить стратегическое преимущество в глобальной экономике будущего.

Стремление к самодостаточности в производстве полупроводников становится ещё более актуальным и важным для обеспечения технологической безопасности страны. С учётом недавних геополитических событий и природных катастроф, таких как землетрясения, Южная Корея стремится создать надёжную основу для развития ИИ.

Эти планы демонстрируют амбиции Южной Кореи стать лидером в области искусственного интеллекта и обеспечить себе стратегическое преимущество в глобальной экономике будущего.