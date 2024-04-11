На шоу The Triplei Initiative, прошедшем 10 апреля, состоялся анонс игры The Rogue Prince of Persia. Эта новость стала завершающим аккордом мероприятия и привлекла внимание любителей приключенческих игр.





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Информация, предоставленная Томом Хендерсоном, подтвердилась: роглайт от Ubisoft, разработанный студией Evil Empire, создателями популярной игры Dead Cells, появится в раннем доступе на платформе Steam уже 14 мая. На мероприятии был представлен анимационный трейлер, демонстрирующий основные особенности игры, а также открыта страница проекта в магазине Steam.

Сюжет игры разворачивается вокруг Принца, который отправляется в опасное путешествие, чтобы сразиться с войском гуннов, порабощённых тёмной магией шаманов. Разработчики обещают нелинейный сюжет, позволяющий игрокам влиять на ход событий.

Evil Empire также сообщили, что Принц сможет изучать уникальные акробатические трюки, открывать доступ к различным видам оружия и использовать аксессуары со специальными бонусами по ходу игры. Это делает игровой процесс ещё более разнообразным и интересным.

The Rogue Prince of Persia обещает стать новым словом в жанре роглайт, предлагая игрокам уникальный опыт и возможность погрузиться в захватывающий мир приключений.