В последние дни на рынке полупроводников наблюдается возрастающее беспокойство в связи с последствиями недавнего землетрясения на Тайване.

В последние дни на рынке полупроводников наблюдается возрастающее беспокойство в связи с последствиями недавнего землетрясения на Тайване. Хотя первоначальные отчеты указывали на то, что ключевые производственные объекты, такие как заводы TSMC, не пострадали серьезно, более глубокий анализ показывает, что ущерб для отрасли может быть значительным.



Мелкие и средние полупроводниковые предприятия, которые играют важную роль в цепочке поставок крупных производителей памяти, таких как Micron, Samsung и SK Hynix, испытали серьезные трудности. Это привело к пересмотру графиков поставок и возможному увеличению стоимости памяти в ближайшем будущем.



Аналитики теперь предсказывают, что цены на DRAM и NAND-память могут вырасти более чем на 10-15% до конца второго квартала, что значительно превышает первоначальные оценки. Это увеличение может быть вызвано как фактическими проблемами в производстве, так и стратегическими решениями производителей в условиях высокого спроса на чипы.



Ситуация усугубляется тем, что некоторые эксперты выражают опасения относительно возможности картельного сговора среди крупнейших производителей памяти. Эти подозрения возникают на фоне сообщений о том, что у производителей уже есть значительные запасы чипов, которые могли бы использоваться для стабилизации цен, но вместо этого могут быть использованы для искусственного увеличения стоимости.



В этом контексте потребителям рекомендуется внимательно следить за рынком и, возможно, рассмотреть обновление своих устройств с оперативной памятью и SSD-накопителями до того, как цены начнут расти. Время покажет, как эти события повлияют на глобальный рынок полупроводников и на кошельки конечных пользователей.