На платформе Steam игру уже опробовали более 184,000 игроков, но лишь 38% из них рекомендуют новинку. Пользователи выразили разочарование из-за проблем с производительностью, включая сбои FPS, ошибки текстур, аудио-статтеринг и другие глитчи. Эти технические недочеты омрачили впечатления от игры, несмотря на её перевод на русский язык и доступность в некоторых регионах.

После долгого ожидания, фанаты RPG по всему миру наконец получили возможность исследовать обновленный мир Dragon’s Dogma 2, который вышел на PC, PS5 и Xbox Series. Однако, несмотря на волнение вокруг релиза, игра столкнулась с серьезными техническими проблемами и смешанными отзывами.

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Несмотря на технические проблемы, некоторые игроки высоко оценили геймплей, визуальную составляющую и погружение в игровой мир Dragon’s Dogma 2. Фанаты первой части были рады вернуться в улучшенную вселенную, хотя сюжет пока остается не до конца раскрытым.

Особенно негативно игроки отозвались о системе сохранений с одним персонажем и одним слотом, что в сочетании с техническими проблемами может привести к необходимости полного рестарта игры. Кроме того, наличие микротранзакций в игре за $70 вызвало недовольство среди сообщества.



Dragon’s Dogma 2 вступила в рынок с большими ожиданиями, но столкнулась с реальностью технических проблем и разочарованных игроков. Разработчикам предстоит решить эти проблемы, чтобы восстановить доверие фанатов и доказать, что Dragon’s Dogma 2 может быть столь же успешной, как её предшественница. Время покажет, сможет ли игра преодолеть эти препятствия и занять достойное место среди RPG нового поколения.