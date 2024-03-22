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После долгого ожидания, фанаты RPG по всему миру наконец получили возможность исследовать обновленный мир Dragon’s Dogma 2, который вышел на PC, PS5 и Xbox Series. Однако, несмотря на волнение вокруг релиза, игра столкнулась с серьезными техническими проблемами и смешанными отзывами.
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Несмотря на технические проблемы, некоторые игроки высоко оценили геймплей, визуальную составляющую и погружение в игровой мир Dragon’s Dogma 2. Фанаты первой части были рады вернуться в улучшенную вселенную, хотя сюжет пока остается не до конца раскрытым.
Особенно негативно игроки отозвались о системе сохранений с одним персонажем и одним слотом, что в сочетании с техническими проблемами может привести к необходимости полного рестарта игры. Кроме того, наличие микротранзакций в игре за $70 вызвало недовольство среди сообщества.
Dragon’s Dogma 2 вступила в рынок с большими ожиданиями, но столкнулась с реальностью технических проблем и разочарованных игроков. Разработчикам предстоит решить эти проблемы, чтобы восстановить доверие фанатов и доказать, что Dragon’s Dogma 2 может быть столь же успешной, как её предшественница. Время покажет, сможет ли игра преодолеть эти препятствия и занять достойное место среди RPG нового поколения.