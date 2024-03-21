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В мире видеоигр не так часто случаются события, способные вызвать искреннее волнение среди поклонников, но возвращение шпионской RPG Alpha Protocol после пятилетнего отсутствия в продаже — это именно такой случай. Игра, которая в своё время была признана культовой благодаря уникальному сочетанию жанров и глубокому сюжету, вновь доступна геймерам, и это стало возможным благодаря усилиям команды GOG.
Спустя пять лет, благодаря настойчивости и упорству сотрудников GOG, удалось возобновить права на трек. Переговоры с правообладателями заняли полтора года, но, как отмечают в GOG, процесс прошёл достаточно гладко для такого рода юридических операций.
Не менее важной была и техническая сторона вопроса. В распоряжении GOG оказался исходный код игры, что значительно упростило задачу адаптации Alpha Protocol под современные операционные системы. Команды SEGA и Obsidian Entertainment также оказали поддержку, предоставив необходимые ресурсы и знания.
Обновлённая версия Alpha Protocol предлагает игрокам ряд привлекательных особенностей:
- Полный лицензированный саундтрек.
- Достижения, которые добавляют дополнительные цели и удовольствие от игры.
- Полная поддержка контроллеров, включая популярные Xbox, DualSense и Nintendo Switch Pro.
- Все официальные локализации, в том числе и русская, что делает игру доступной для широкой аудитории.
- Совместимость с современными операционными системами, обеспечивающая стабильность и комфорт во время игры.
- Облачные сохранения, позволяющие продолжить игру с того места, где вы остановились, на любом устройстве.
На данный момент Alpha Protocol доступна исключительно через платформу GOG. В честь возвращения игры на рынок, до 3 апреля действует специальная скидка в размере 10%. Это отличная возможность для тех, кто не успел познакомиться с игрой ранее, а также для старых поклонников, желающих переиграть любимую классику в обновлённом виде.