В 2019 году Alpha Protocol исчезла из цифровых магазинов, и причиной тому стали истекшие права на использование одного из музыкальных треков — "Turn Up the Radio", который играл в ключевой момент игры. SEGA, обладатель лицензии на игру, по неизвестным причинам не стала продлевать права, что привело к прекращению продаж.

В мире видеоигр не так часто случаются события, способные вызвать искреннее волнение среди поклонников, но возвращение шпионской RPG Alpha Protocol после пятилетнего отсутствия в продаже — это именно такой случай. Игра, которая в своё время была признана культовой благодаря уникальному сочетанию жанров и глубокому сюжету, вновь доступна геймерам, и это стало возможным благодаря усилиям команды GOG.



Спустя пять лет, благодаря настойчивости и упорству сотрудников GOG, удалось возобновить права на трек. Переговоры с правообладателями заняли полтора года, но, как отмечают в GOG, процесс прошёл достаточно гладко для такого рода юридических операций.



Не менее важной была и техническая сторона вопроса. В распоряжении GOG оказался исходный код игры, что значительно упростило задачу адаптации Alpha Protocol под современные операционные системы. Команды SEGA и Obsidian Entertainment также оказали поддержку, предоставив необходимые ресурсы и знания.



Обновлённая версия Alpha Protocol предлагает игрокам ряд привлекательных особенностей:

- Полный лицензированный саундтрек.

- Достижения, которые добавляют дополнительные цели и удовольствие от игры.

- Полная поддержка контроллеров, включая популярные Xbox, DualSense и Nintendo Switch Pro.

- Все официальные локализации, в том числе и русская, что делает игру доступной для широкой аудитории.

- Совместимость с современными операционными системами, обеспечивающая стабильность и комфорт во время игры.

- Облачные сохранения, позволяющие продолжить игру с того места, где вы остановились, на любом устройстве.



На данный момент Alpha Protocol доступна исключительно через платформу GOG. В честь возвращения игры на рынок, до 3 апреля действует специальная скидка в размере 10%. Это отличная возможность для тех, кто не успел познакомиться с игрой ранее, а также для старых поклонников, желающих переиграть любимую классику в обновлённом виде.