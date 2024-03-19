343 Industries, студия, ответственная за разработку Halo, активно ищет новые таланты для укрепления своей команды. Согласно сообщению менеджера сообщества Брайана Джаррарда, студия объявила о вакансиях для дизайнеров уровней, звукорежиссеров, ведущих гейм-дизайнеров и многих других специалистов.





реклама

Серия видеоигр Halo, которая долгое время была визитной карточкой Xbox и завоевала сердца миллионов игроков по всему миру, готовится к новому витку своего развития. Несмотря на снижение популярности и смешанные отзывы о последних частях, включая Master Chief Collection и Halo Infinite, студия 343 Industries не собирается сдаваться. Они объявили о завершении поддержки первого и продолжении работы над вторым, а также о начале разработки следующего поколения игры Halo.После трех лет с момента выпуска Halo Infinite, ожидается, что 343 Industries значительно продвинулась в разработке нового проекта. Освободив ресурсы от поддержки Master Chief Collection, команда теперь может полностью сосредоточиться на создании новой игры. По слухам, студия также работала над спин-оффом франшизы в сотрудничестве с Certain Affinity, проектом под кодовым названием Tatanka, который, однако, был отменен, возможно, из-за недавних сокращений в Microsoft.Предстоящая игра Halo будет использовать собственный движок Slipspace от 343 Industries. Разработчики планируют расширить возможности этой технологии, чтобы соответствовать требованиям новых поколений игроков и технологий. Это может означать более продвинутую графику, улучшенную физику и новые игровые механики, которые сделают следующую игру Halo еще более захватывающей и инновационной.







