С июня текущего года EGS прекратит поддержку Windows 7, 8, 8.1 и 32-битной версии Windows 10. Официально клиент EGS будет совместим только с 64-разрядной Windows 10, Windows 11 и macOS 10.13 или более новыми версиями. Этот шаг направлен на улучшение безопасности пользователей и обеспечение более стабильной работы сервиса, поскольку старые операционные системы часто не получают необходимых обновлений безопасности и могут быть уязвимы для атак.

В мире цифровой дистрибуции игр наступает новая эра, и Epic Games Store (EGS) занимает в ней центральное место. Следуя примеру Steam, крупнейшей платформы для покупки и загрузки игр, EGS объявил о прекращении поддержки старых версий Windows и 32-битных систем. Это решение отражает общую тенденцию индустрии к обновлению и оптимизации программного обеспечения для более современных и безопасных операционных систем.

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С июня текущего года EGS прекратит поддержку Windows 7, 8, 8.1 и 32-битной версии Windows 10. Официально клиент EGS будет совместим только с 64-разрядной Windows 10, Windows 11 и macOS 10.13 или более новыми версиями. Этот шаг направлен на улучшение безопасности пользователей и обеспечение более стабильной работы сервиса, поскольку старые операционные системы часто не получают необходимых обновлений безопасности и могут быть уязвимы для атак.

Для пользователей старых операционных систем это может означать необходимость обновления до более новой версии Windows или macOS для дальнейшего использования EGS без ограничений. Хотя лаунчер по-прежнему будет запускаться на устаревших ОС, официальная поддержка будет прекращена. Со временем это может привести к ухудшению работы некоторых функций. Пользователям, предпочитающим оставаться на старых системах, придется принять эти условия, что может повлечь за собой риски безопасности и стабильности.

Steam, который ранее также отказался от поддержки устаревших ОС, объяснил свой шаг необходимостью поддержания работы функций безопасности, доступных только в новых операционных системах, и проблемами совместимости с браузером Chrome, который частично интегрирован в платформу. EGS, в свою очередь, не предоставил дополнительной информации о причинах изменений, что вызывает вопросы и предположения среди пользователей и разработчиков.



