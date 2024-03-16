Core i9-14900KS представляет собой улучшенную версию Core i9-14900K

В мире высоких технологий, где каждый мегагерц имеет значение, Intel представила свой новейший флагманский процессор — Core i9-14900KS. Названный "самым быстрым десктопным процессором" в маркетинговых материалах Intel, этот процессор вызвал живые обсуждения среди экспертов и энтузиастов.

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Core i9-14900KS представляет собой улучшенную версию Core i9-14900K, с частотой "больших" ядер, увеличенной на 200 МГц до 6,2 ГГц, и "маленьких" ядер на 100 МГц до 4,5 ГГц. Базовый лимит мощности также был поднят с 125 до 150 Вт. На первый взгляд, улучшения кажутся значительными, но реальные тесты показывают, что разница в производительности между KS и K-версиями составляет всего от 0,5 до 2%.

Несмотря на небольшое увеличение базового лимита мощности, реальное потребление энергии Core i9-14900KS значительно выше. При полной нагрузке на все ядра, KS-версия потребляет почти на 100 Вт больше, чем K-версия, достигая 500 Вт при снятых лимитах мощности. В играх разница также ощутима — 170 Вт против почти 210 Вт.

В сравнении с Ryzen 7 7800X3D от AMD, Core i9-14900KS часто уступает, несмотря на более высокую цену. Ryzen 7 7800X3D превосходит новинку Intel в большинстве тестов и при этом стоит почти вдвое дешевле, что делает его более привлекательным вариантом с точки зрения соотношения цена/производительность.

Эксперты считают Intel Core i9-14900KS сомнительным выбором для потребителей. Высокая цена, значительное тепловыделение и требования к системе питания и охлаждения делают его менее привлекательным по сравнению с конкурентами. Обзоры от Techpowerup и Tom’s Hardware предоставляют более детальный анализ производительности и эффективности нового процессора.



