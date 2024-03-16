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Greg_Novo
Каждый сотрудник Valve приносит компании около $780 тысяч в год
Это открытие стало возможным благодаря судебному разбирательству по антимонопольному делу с Wolfire Games

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В мире технологий и видеоигр компания Valve давно зарекомендовала себя как один из лидеров индустрии. Недавно стало известно, что каждый сотрудник Valve приносит компании внушительную прибыль — около $780 тысяч в год. Это открытие стало возможным благодаря судебному разбирательству по антимонопольному делу с Wolfire Games, в ходе которого Valve предоставила документы, раскрывающие финансовые детали своего бизнеса.

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Согласно предоставленным данным, в 2018 году средняя прибыль на одного сотрудника в Valve достигла $780 тысяч. Этот показатель ставит Valve в один ряд с самыми прибыльными технологическими компаниями мира, опережая таких гигантов, как Google, Netflix, Apple и Microsoft. Это особенно впечатляет, учитывая, что Valve — относительно небольшая компания с численностью персонала всего в 350 человек.

Valve, известная своей платформой цифровой дистрибуции Steam и рядом успешных игр, таких как серии Half-Life и Dota, демонстрирует, что размер компании не всегда коррелирует с её влиянием на рынке. Несмотря на то что численность сотрудников Valve соответствует размеру одной средней игровой студии, её влияние в индустрии и финансовые результаты сопоставимы с крупнейшими корпорациями.

Основной двигатель прибыли Valve — это, безусловно, Steam. Платформа является домом для тысяч игр от различных издательств и независимых разработчиков, предоставляя игрокам доступ к широкому спектру контента. Высокая маржинальность Steam и успешные продажи игр обеспечивают Valve стабильный источник дохода.


#apple #microsoft #google #steam #valve #netflix
Источник: t.me
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