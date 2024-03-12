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Врачи в Лондоне впервые применили Apple Vision Pro во время операции на позвоночнике. Хирурги больницы Кромвеля использовали гарнитуру дополненной реальности, чтобы следить за процедурой и иметь под рукой необходимые инструменты. Операция прошла успешно.
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Суви Верхо, ассистент хирурга, отметила, что Apple Vision Pro имеет лучшее качество изображения и более удобный интерфейс хирургического приложения, чем HoloLens 2, который она использовала ранее.
Этот случай стал еще одним примером того, как технологии дополненной реальности могут помочь врачам в их работе. Apple Vision Pro предоставляет хирургам возможность видеть анатомию пациента в режиме реального времени, что позволяет им проводить операции более точно и безопасно.
Этот прорыв в медицине может привести к более эффективному лечению пациентов и снижению риска ошибок во время операций. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе всех новостей о применении технологий дополненной реальности в медицине.