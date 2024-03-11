Согласно новому закону о цифровых рынках, Apple обязана обеспечить лёгкий переход с iPhone на другие операционные системы

В соответствии с новым законом о цифровых рынках, компания Apple будет обязана внести изменения в свою политику по переносу данных с iPhone (операционная система iOS) на устройства, работающие на базе других операционных систем, включая Android.

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Ожидается, что Apple должна снять некоторые ограничения, связанные с использованием альтернативных магазинов приложений и обеспечить простой, а главное, безболезненный переход пользователей с iPhone на устройства с другими операционными системами.

Важно отметить, что в документе, который является основой для нового закона, не указывается конкретная платформа, для которой должен быть обеспечен “бесшовный” перенос данных. Однако, учитывая, что закон был принят в рамках борьбы с монополией на рынке цифровых технологий, большинство экспертов склоняются к мнению, что речь идет об операционной системе Android.

На сегодняшний день пользователи могут перенести данные с iPhone на устройство с операционной системой Android, однако этот процесс требует значительных усилий и времени. Обычно перенос данных включает в себя копирование контактов, календаря и медиафайлов с помощью приложения Google.

Новый закон, если он будет принят, может значительно облегчить этот процесс, а также помочь пользователям избежать потери важных данных при переходе на другое устройство.