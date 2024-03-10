Сообщается, что Sony злы на Дакоту Джонсон из-за того, что та не взяла на себя ответственность за провал «Мадам Паутины», после того как призналась, что не смотрела фильм.

Актриса Дакота Джонсон, известная по роли Анастейши Стил в серии фильмов “Пятьдесят оттенков серого”, вызвала гнев со стороны кинокомпании Sony после своего признания о том, что не видела фильм “Мадам Паутина” после его выхода.

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Джонсон сделала это признание во время интервью с журналом The New York Times, где ее спросили о ее отношении к фильму, основанному на комиксах Marvel. Джонсон призналась, что даже не подозревала о существовании фильма “Мадам Паутина”, и объяснила это тем, что она очень редко смотрит фильмы, особенно те, которые имеют отношение к комиксам.

Такое признание актрисы вызвало неоднозначную реакцию со стороны Sony. Представители кинокомпании выразили свое недовольство тем, что Джонсон не приняла ответственность за неудачу фильма и не выразила сожаление по поводу своего невнимания к нему.

Фильм “Мадам Паутина”, вышедший в 2023 году, стал одним из самых неудачных проектов Marvel, собрав негативные отзывы критиков и зрителей. Sony, как продюсер фильма, испытывает давление со стороны фанатов и СМИ, требуя объяснений относительно провала фильма.

Несмотря на это, Джонсон продолжает настаивать на том, что ее невнимание к фильму не имеет никакого отношения к его провалу. Она утверждает, что не смотрит фильмы Marvel, потому что они ей не нравятся, и что она предпочитает смотреть более серьезные фильмы.

Ситуация с признанием Джонсон стала предметом обсуждения среди поклонников Marvel и вызвала споры о том, насколько актеры и актрисы должны быть вовлечены в продвижение фильмов, в которых они снимаются. Некоторые считают, что актеры должны активно участвовать в продвижении своих фильмов, а другие, наоборот, считают, что актёры должны избегать критики и оценки своих собственных работ.

В Sony пока не комментировали свое отношение к данному инциденту, однако можно предположить, что такая ситуация могла внести свою лепту в отношения между кинокомпанией и актрисой.