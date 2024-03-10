Для обработки трассировки лучей обязательно потребуется мощная видеокарта, но чисто технически RayTracing можно запустить и на процессоре. Этот продемонстрировал энтузиаст Константин Зойрер, который смог адаптировать ряд функций трассировки под API Vulkan и запустить Quake 2 RTX

В последнее время все больше внимания уделяется технологии RayTracing, которая позволяет создавать реалистичные трехмерные изображения. Несмотря на то, что для обработки этой технологии обычно требуется мощная видеокарта, энтузиасту Константину Зойлеру удалось адаптировать ряд ее функций под API Vulkan и запустить игру Quake 2 RTX на центральном процессоре.

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Однако, практическая польза от этого эксперимента оказалась сомнительной. Несмотря на заявленную производительность в 1 fps (кадров в секунду), на самом деле игра работает с такой скоростью, что кадр обновляется раз в 15 мин. Вероятно, это связано с тем, что в эксперименте использовались не все возможности процессора, и его загрузка составила всего 35%.

Интересно отметить, что RayTracing - это не совсем новая технология. В 2008 году корпорация Intel уже демонстрировала возможности трассировки на примере игры Quake Wars, что говорит о постоянном развитии этой технологии.

Безусловно, данный эксперимент является важным шагом в изучении возможностей RayTracing. Однако для его практического применения необходимо разработать более эффективные алгоритмы работы, чтобы обеспечить более высокую производительность и уменьшить нагрузку на аппаратные средства.