Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Tecno представила игровую модель смартфона Pova 6 Pro 5G стоимостью от $229
Зелёный зверь из мира технологий: представлен новый игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro 5G, и он обещает стать хитом среди геймеров.

реклама

На первый взгляд, Pova 6 Pro выделяется своим ярким зеленым цветом, который был выбран не случайно. Компания хотела создать устройство, которое будет выделяться на фоне других смартфонов, и в то же время, будет символизировать природу и экологичность. Зеленый цвет символизирует рост, развитие и жизненную силу, что идеально подходит для нового игрового смартфона.

реклама

Под этим зеленым корпусом скрывается впечатляющее техническое оснащение. Pova 6 Pro оснащен 6,8-дюймовым AMOLED экраном с разрешением FHD+, а частота обновления экрана составляет 120Гц. Эти характеристики обеспечивают плавную и яркую картинку, что особенно важно для игр.

За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6080. Имеется до 12ГБ оперативной памяти и до 256ГБ встроенной памяти. Для охлаждения процессора предусмотрена система жидкостного охлаждения, что обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.

Камера смартфона заслуживает отдельного внимания. Основная камера имеет разрешение 108МП, а фронтальная камера оснащена 32МП. Благодаря этому, фотографии получаются высокого качества и детализации. На задней стороне смартфона имеется система LED подсветки, которая делает снимки еще ярче и насыщеннее.

Одной из наиболее интересных особенностей Pova 6 Pro является его аккумулятор емкостью 6000mAh, поддерживающий быструю зарядку мощностью 70Вт. Это обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Также смартфон поддерживает функцию обратной зарядки, что позволяет заряжать другие устройства от самого Pova 6 Pro.

Стоимость Pova 6 Pro начинается от 229 долларов. Это сравнительно небольшая цена для такого мощного устройства, и многие геймеры наверняка захотят приобрести его.

В целом, новый Tecno Pova 6 Pro обещает быть отличным выбором для любителей мобильных игр и тех, кто ценит качество и производительность.

#mediatek dimensity #mediatek dimensity 6080 #pova 6 pro
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
MediaTek объявила о партнерстве с Google для улучшения возможностей искусственного интеллекта
Инсайдер назвал ориентировочные результаты Dimensity 9400 в GFXBench и Geekbench
Представлен бюджетный игровой смартфон Pova 6 Pro с чипом MediaTek Dimensity 1080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
9
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
9
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
5
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
9
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Модер показал, как выглядит усовершенствованная GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5
+
Xiaomi выпустила Smart Band 8 Pro на мировые рынки, представив их на выставке MWC 2024
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
49
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
39
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
111
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
12
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
5

Сейчас обсуждают

УдалЁн
21:25
На воде.. С такой плотностью энергии и отсутствием информации о долговечности/цыклах, не взлететь
Ученые разработали новый тип батарей на водяной основе
Влад Охотников
21:22
Да автор дебила кусок.
Microsoft планирует выпустить бюджетную белую версию Xbox Series X
cag
21:15
дорогой и нет в наличии почти нигде
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
АЕV
21:12
Чинуши уже чешут ручками ибо такой лакомый кусок доя распила да и особо отчитываться не придется ибо скажут что тупо не пошло😆
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
АЕV
21:11
Думаю по мимо наклейки сделают ещё печать на текстолите русскими буквами чтоб патриоты точно не сомневались что эта консоль российская 🤣🤣🤣
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
АЕV
21:10
Казалось бы, при чем тут каклы? Хотя кремлеботам все равно ибо в скрипте написанно что в случае необходимости писать про каклов и загниваюший запад а к теме это или нет, пофиг, главное свои 15₽ за ком...
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
VenJkE
21:08
Для справки, может кому будет интересно: как должен работать Optane на нормальном железе. 1скрин z97 До и После Заплатки от Спектр, 2й на AM5.(Падение рандом записи 4к пока не изучал)
Ретроклокинг. разгоняем SSD
АЕV
21:08
На фабрике троллей сверхурочные платят?😆
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
daem0ns
21:06
и что же это за чмошка всплыла, да пророка из себя строит??? Ааа, это же трансвестит люська арестович!!!LOL
Арестович* назвал единственный вариант, при котором ВСУ смогут пойти в новый «контрнаступ»
corsi
21:04
Купи ПК за 60к и копи еще 60к на его апгрейд... через год. Проц - хоть и старый, но бодрый - однако 9к отдавать - это перебор. БП, корпус - такое себе, запаса ноль. Видеокарта - уже сегодня не выдает ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем