Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе

В статье описываются сценарии развития Казахстана с учетом сохранения текущей внешней политики
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Геополитический выбор Казахстана: путь к катастрофе?

Данная статья является размышлениями автора и ответом на следующую статью: https://overclockers.ru/blog/GOTREK/show/120997/o-politike-dvuh-stulev-kazahstana-kak-tokaev-umelo-balansiruet-mezhdu-rossiej-i-zapadom . 

реклама



Начнем с глобальных вопросов -  обсуждения   происходящих в мире геополитических изменениях. Очевидно, что прежний глобалистский мир с международным «порядком, основанным на правилах», трещит по швам и уходит в небытие. Наблюдается фрагментация мира в политическом, экономическом   отношении - формируются глобальные противостоящие друг другу блоки -  лидером Западного блока являются США (Европа – вассал, лишенный собственного суверенитета), лидером нового Евразийского блока - является  КНР. 

С каждым днем глобальные экономические связи между блоками разрушаются, нарастает военное напряжение между ними (СВО, обострение в Южно – Китайском море  и вопрос будущего Тайваня). Никакого  «третьего пути» - по аналогии с Движением неприсоединения времен Холодной войны – не наблюдается.  Каждой стране рано или поздно придется выбирать направление собственного развития – экономического, политического, социально – культурного.   Либо -  становиться вассалом США, переходить под внешнее  управление, и существовать в текущей долларовой системе (под властью ФРС). При этом придется признавать неолиберальные ценности  - навязываемую «толерантность» (однополые браки,  пропаганда и продвижение в культуре движения ЛГБТ).   

Либо – пытаться сохранить собственный суверенитет (отказ от «мира, основанного на правилах», от внешнего управления и т.д.).   Попытки выбора какого – либо третьего пути приведут к тому, что страна будет не субъектом- а объектом международных отношений (коими являются большинство современных  стран Африки).

реклама



В этой парадигме (изменяющейся расстановки сил в мире и новых геополитических раскладах) и рассмотрим текущий курс правящих элит Казахстана. 

Но вернемся для начала к статье. В ней, говоря о «параллельном импорте» из Казахстана, автор придает большое значение импорту  бытовой техники как источника полупроводников и микроэлектроники для ВПК РФ.  По сути, повторяются украинские нарративы - фейки и мифы из ЦИПСО – о «чипах из микроволновок » в российских ракетах.  С подобными утверждениями глупо даже спорить – де –факто, часть микроэлектроники так и идет из КНР, частично производится внутри РФ – необходимости « потрошить» стиральные машины и тостеры – нет. Миф – крайне глупый, в группе навязанных представлений (украинцам в первую очередь) о технологическом превосходстве Запада над Россией и Китаем. 

Теперь поговорим о выборе Казахстаном своего пути развития и геополитических приоритетах  современной элиты. 

В этой связи необходимо упомянуть о происходивших волнениях в январе 2022 года в крупнейших городах – особенно Алма - Ате. По итогам этих беспорядков произошла смена правящих элит - от политического управления и владения  крупными компаниями был отстранен  клан Назарбаевых  (его дочери, зятья, близкие и дальние родственники).  Пришедшие к власти управленцы под условным главенством Токаева взяли курс во внутренней политике - на усиление казахской  «национализации» - произошел фактический отказ от русского языка в образовании и как  языка межнационального общения.  Параллельно с этим идет ползучая «тюркизация» - усиление культурного влияния Турции, возрастание изучения и роли турецкого языка. 

реклама



Во внешней политике происходит постепенный отказ от проводимой Назарбаевым политики «многовекторности» (по аналогии с политикой Беларуси до волнений 2020 года).  Постепенно разрываются социально – экономические связи с РФ, параллельно - идет увеличение роли не только Турции, но и  США (открываются новые биолаборатории Пентагона, проектируются   логистические пути транзита энергоносителей Казахстана в Европу в обход РФ – через Каспий- в Азербайджан, Турцию и порты Грузии). 

Экстраполируя текущую внешнюю политику казахстанских элит - какие варианты развития событий можно предположить? 

Первый вариант развития событий – резкое увеличение влияния Турции внутри страны, приход либо захват власти пантюркистскими силами - и  в итоге начало реализации проекта «Турана» - пространства Средней Азии, населенного тюркоязычными народами (казахи, узбеки, туркмены, киргизы, уйгуры) под вассалитетом либо прямым управлением Турции. 

В этой связи важна судьба Сюниксой области Армении и т.н. Зангезурского коридора.  В случае перехода Сюникской области от Армении к Турции или Азербайждану (что вполне вероятно - вспоминая судьбу Арцаха), Турция получает прямой выход через Каспийское море к портам Казахстана и   Туркменистана. 

реклама




                Сюникская область на карте Закавказья

     Проект Зангезурского коридора - транзитного пути от Турции к побережью Каспийского моря 


Каков же дальнейший вариант развития событий? Очевидно, что Россия не потерпит на своих южных границах новейший аналог Крымского ханства (вассала  Турции в XV – XVIII веках).  Проект Турана – несет угрозу и территориальной целостности Китая. Уйгуры – тюркоязычный народ, могут отделиться вместе с Синьцзян – Уйгурским автономным районом. Встанет и вопрос принадлежности Тибета. 

В этой связи Казахстан как часть Турана ожидает судьба идеологического предшественника- Крымского ханства.   Сейчас же его территория может быть разделена между КНР и РФ. 

Второй вариант развития событий – реализация «украинского сценария». Казахстан становится территорией  для баз НАТО и плацдармом, угрожающем как России, так и Китаю. 

В отличие от Украины, Казахстан не имеет прямой сухопутной границы со странами НАТО и их вассалов. Транзит через Каспий от Турции - может быть перекрыт флотами России- с севера и Ирана – с юга.    Т.о.  – Казахстан окажется в полной географической изоляции. 

В этом варианте вероятен и некий аналог СВО – теперь в коалиции сил РФ и КНР. Однако теперь –  без внешнего транзита от стран ЕС. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Резюмируя, можно сделать следующее заключение. В текущих геополитических реалиях выбранный элитами Казахстана внешнеполитический курс развития  может привести к прямой конфронтации сразу с двумя крупнейшими соседями – РФ с севера и КНР с востока. В этом случае потеря государственности Казахстаном становится практически неизбежной.  

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

#геополитика #казахстан #прогнозы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
21
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
3
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
61
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
1
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
4
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
2
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
3
Китайская видеокарта Moore Threads получила +80% производительности в играх с новым драйвером
+

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
28
Мои критические замечания об электромобилях
8
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
17
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
36
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
20:45
Зарекалась ворона дерьмо клевать...🤣🤣🤣
Украина решила придержать Abrams до весны – танк боится холодов и не подходит для климата Донбасса
glavhyilo
20:36
игру всем подарили как-то,но я так и не поставил её,она большая слишком,для этих раскладов.Совсем большие игры ставят только,если она того стоит.20-30гб такие игры должны быть максимум,а в 50-100гб я ...
В Life is Strange уже сыграло более 20 миллионов игроков
glavhyilo
20:31
Германия размещает истребители в гражданских аэропортах для отработки обороны крупных городов
Asker 013
20:31
Амба нам. Вместо отражения света, поверхность гор начнет участвовать в нагреве атмосферы. ... Надвигается великая сушь (( Там где Земля зеленью покрыта, утилизируется солнечная энергия, преобразуясь в...
Ученые обнаружили, в Перу исчезло больше половины ледников
SeTi2019
20:29
Вот тебе еще советский анекдот. В школе учительница рассказывает детям - В Советском Союзе живут самые счастливые дети, у них много хороших игрушек, они самые красивые и счастливые.... Машенька, а что...
Эдуард Шарлот рвал свой паспорт на камеру и после возвращения в РФ был задержан прямо в аэропорту
Вадим Андриевский
20:27
Этой ссд в том слоте не позавидуешь . Мерзнуть она точно не будет.
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
swr5
20:18
Когда решили обменяться фотками с телефона
Первое тестирование шутера во вселенной EVE Online состоится уже в начале декабря
glavhyilo
20:13
в этом декабре,хана прийдёт украине уже.Война не танков идёт щас,они уже бесполезны в этих раскладах.Это как удивить врага пулемётом максимом щас.
Украина решила придержать Abrams до весны – танк боится холодов и не подходит для климата Донбасса
Опричник
20:06
Великолепный танк, просто ох.......ый! Надёжный, как швейцарские часы!
Украина решила придержать Abrams до весны – танк боится холодов и не подходит для климата Донбасса
glavhyilo
19:56
тряхнуть надо нато просто и зачистить всех фашистов там в европе.
В Кремле прокомментировали выпад президента Чехии о том, что Россия «угроза номер один» для Европы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем