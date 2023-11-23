Геополитический выбор Казахстана: путь к катастрофе?

Данная статья является размышлениями автора и ответом на следующую статью: https://overclockers.ru/blog/GOTREK/show/120997/o-politike-dvuh-stulev-kazahstana-kak-tokaev-umelo-balansiruet-mezhdu-rossiej-i-zapadom .

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Начнем с глобальных вопросов - обсуждения происходящих в мире геополитических изменениях. Очевидно, что прежний глобалистский мир с международным «порядком, основанным на правилах», трещит по швам и уходит в небытие. Наблюдается фрагментация мира в политическом, экономическом отношении - формируются глобальные противостоящие друг другу блоки - лидером Западного блока являются США (Европа – вассал, лишенный собственного суверенитета), лидером нового Евразийского блока - является КНР.

С каждым днем глобальные экономические связи между блоками разрушаются, нарастает военное напряжение между ними (СВО, обострение в Южно – Китайском море и вопрос будущего Тайваня). Никакого «третьего пути» - по аналогии с Движением неприсоединения времен Холодной войны – не наблюдается. Каждой стране рано или поздно придется выбирать направление собственного развития – экономического, политического, социально – культурного. Либо - становиться вассалом США, переходить под внешнее управление, и существовать в текущей долларовой системе (под властью ФРС). При этом придется признавать неолиберальные ценности - навязываемую «толерантность» (однополые браки, пропаганда и продвижение в культуре движения ЛГБТ).

Либо – пытаться сохранить собственный суверенитет (отказ от «мира, основанного на правилах», от внешнего управления и т.д.). Попытки выбора какого – либо третьего пути приведут к тому, что страна будет не субъектом- а объектом международных отношений (коими являются большинство современных стран Африки).

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В этой парадигме (изменяющейся расстановки сил в мире и новых геополитических раскладах) и рассмотрим текущий курс правящих элит Казахстана.

Но вернемся для начала к статье. В ней, говоря о «параллельном импорте» из Казахстана, автор придает большое значение импорту бытовой техники как источника полупроводников и микроэлектроники для ВПК РФ. По сути, повторяются украинские нарративы - фейки и мифы из ЦИПСО – о «чипах из микроволновок » в российских ракетах. С подобными утверждениями глупо даже спорить – де –факто, часть микроэлектроники так и идет из КНР, частично производится внутри РФ – необходимости « потрошить» стиральные машины и тостеры – нет. Миф – крайне глупый, в группе навязанных представлений (украинцам в первую очередь) о технологическом превосходстве Запада над Россией и Китаем.

Теперь поговорим о выборе Казахстаном своего пути развития и геополитических приоритетах современной элиты.

В этой связи необходимо упомянуть о происходивших волнениях в январе 2022 года в крупнейших городах – особенно Алма - Ате. По итогам этих беспорядков произошла смена правящих элит - от политического управления и владения крупными компаниями был отстранен клан Назарбаевых (его дочери, зятья, близкие и дальние родственники). Пришедшие к власти управленцы под условным главенством Токаева взяли курс во внутренней политике - на усиление казахской «национализации» - произошел фактический отказ от русского языка в образовании и как языка межнационального общения. Параллельно с этим идет ползучая «тюркизация» - усиление культурного влияния Турции, возрастание изучения и роли турецкого языка.

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Во внешней политике происходит постепенный отказ от проводимой Назарбаевым политики «многовекторности» (по аналогии с политикой Беларуси до волнений 2020 года). Постепенно разрываются социально – экономические связи с РФ, параллельно - идет увеличение роли не только Турции, но и США (открываются новые биолаборатории Пентагона, проектируются логистические пути транзита энергоносителей Казахстана в Европу в обход РФ – через Каспий- в Азербайджан, Турцию и порты Грузии).

Экстраполируя текущую внешнюю политику казахстанских элит - какие варианты развития событий можно предположить?

Первый вариант развития событий – резкое увеличение влияния Турции внутри страны, приход либо захват власти пантюркистскими силами - и в итоге начало реализации проекта «Турана» - пространства Средней Азии, населенного тюркоязычными народами (казахи, узбеки, туркмены, киргизы, уйгуры) под вассалитетом либо прямым управлением Турции.

В этой связи важна судьба Сюниксой области Армении и т.н. Зангезурского коридора. В случае перехода Сюникской области от Армении к Турции или Азербайждану (что вполне вероятно - вспоминая судьбу Арцаха), Турция получает прямой выход через Каспийское море к портам Казахстана и Туркменистана.

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Сюникская область на карте Закавказья

Проект Зангезурского коридора - транзитного пути от Турции к побережью Каспийского моря

Каков же дальнейший вариант развития событий? Очевидно, что Россия не потерпит на своих южных границах новейший аналог Крымского ханства (вассала Турции в XV – XVIII веках). Проект Турана – несет угрозу и территориальной целостности Китая. Уйгуры – тюркоязычный народ, могут отделиться вместе с Синьцзян – Уйгурским автономным районом. Встанет и вопрос принадлежности Тибета.

В этой связи Казахстан как часть Турана ожидает судьба идеологического предшественника- Крымского ханства. Сейчас же его территория может быть разделена между КНР и РФ.

Второй вариант развития событий – реализация «украинского сценария». Казахстан становится территорией для баз НАТО и плацдармом, угрожающем как России, так и Китаю.

В отличие от Украины, Казахстан не имеет прямой сухопутной границы со странами НАТО и их вассалов. Транзит через Каспий от Турции - может быть перекрыт флотами России- с севера и Ирана – с юга. Т.о. – Казахстан окажется в полной географической изоляции.

В этом варианте вероятен и некий аналог СВО – теперь в коалиции сил РФ и КНР. Однако теперь – без внешнего транзита от стран ЕС.

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Резюмируя, можно сделать следующее заключение. В текущих геополитических реалиях выбранный элитами Казахстана внешнеполитический курс развития может привести к прямой конфронтации сразу с двумя крупнейшими соседями – РФ с севера и КНР с востока. В этом случае потеря государственности Казахстаном становится практически неизбежной.