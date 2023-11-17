С началом СВО автор блога активно исследовал украинские СМИ и форумы. Целью изучения было увидеть точку зрения с «той стороны» и понять видение ближайшего будущего самими украинцами (не уехавшими в эмиграцию).

В ходе такого изучения выявился навязываемый населению пропагандистский лозунг – а именно нарратив «Грядущей Перемоги» Украины в «Великой Войне» с РФ. Эта идея продвигается как в официальных СМИ, так и в блогах «украинских патриотов» (например – Клуб ФУП).

Даже если и относиться скептически к социальным опросам внутри самой Украины, нельзя не признать - данная идея неизбежной победы над РФ прочно овладела сознанием бОльшей части населения Украины и частью украинцев – мигрантов в Европу. Именно данная идея вызывает неприятие идей каких – либо переговоров, ведущих к территориальным уступкам в пользу РФ (например, то же признание Крыма российским – де – факто находящимся с 2014 г. вне украинского правового поля). Тем более речь не идет ни о каком «нейтральном статусе» Украины в будущем. Данный нарратив толкает власти и бОльшую часть населения вести войну «до победного конца».

Каковы же аргументы сторонников такого взгляда:

Победа — это только вопрос времени (надежда на постоянную военную помощь от стран НАТО) Победа Украины станет победой над идеей превосходства силы. «Украина победила экзистенциально, когда весь мир понял, что Украине быть» - повторение нарратива «весь мир с нами» Украинская идентичность является нашей лучшей внутренней гарантией безопасности - оправдывая продолжение украинизации – отказ от русского языка и культуры внутри Украины. Украина победит, потому что у нее нет другого выбора – повторяя идеологическую установку «победа или смерть». Под такой же повесткой воевала Германия в 1944 - 45 году – мобилизуя на войну фольксштурм и подростков.

Даже если принять за аксиому данные «победные» взгляды (весьма сомнительные даже с нейтральной точки зрения), «ахиллесовой пятой» в вопросе не то что «Победы», а физического выживания Украины как суверенного государства – является демографическая ситуация внутри страны. Точнее – речь идет о резком сокращении численности населения, в том числе падение рождаемости.

Поговорим про демографию украинского населения.

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В 2022 - 23 годах на Украине наблюдается катастрофическое падение рождаемости (см. график). СКР (суммарный коэффициент рождаемости) упал с 1,2 промилле в 2021 году до уровня в 0,7 промилле в 2023 году. Уровень, необходимый для естественного воспроизводства населения (превышения количества рожденных над числом умерших людей) - 2,15 промилле.

Однако, в рамках упомянутого «победоносного» нарратива оправдывается даже такое катастрофическое падение: «Однако, хотя мы и не достигаем показателя 2,1 ребенка на женщину, необходимого для простого воспроизводства нации, украинцев рождается больше, чем погибает. Какие бы цифры потерь ни назывались, жизнь пробивается сквозь смерть...».

Хотя цифры потерь сторон и дискуссионны – очевидно, что уровень рождаемости (около 100 тыс. в 2023 году) не только не покрывает численность убитых и раненых - он не позволяет сократить естественную убыль населения. В итоге- естественная убыль Украины только увеличивается.

На такую катастрофу с рождаемостью накладывается и массовая миграция населения - в первую очередь трудоспособного возраста, уезжающего вместе с детьми. В 2022 году только в Евросоюзе обучались 2,25 млн. украинских детей или 43% школьников страны.

Таким образом, можно заключить, что нарратив будущей «Перемоги» (даже не учитывая чисто военные аспекты) – не соотносится со сложившейся демографической ситуацией, и является навязанным пропагандистским штампом. В данный момент времени - речь должна идти не о каких –либо военных действиях против России – а о сохранении украинского населения на уровне хотя бы в 20 миллионов человек.

В заключение приведем график численности населения УССР - Украины