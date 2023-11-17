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Нарратив «Великой Перемоги»: разбираем внутриукраинский дискурс

В статье разбирается пропагандистский миф, навязанный украинскому населению - о неизбежности "Великой победы" над Россией.
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С началом СВО автор блога активно исследовал   украинские СМИ и форумы. Целью изучения было увидеть точку зрения с «той стороны» и понять видение ближайшего будущего самими украинцами (не уехавшими в эмиграцию). 

В ходе такого изучения выявился навязываемый населению пропагандистский лозунг – а именно  нарратив «Грядущей Перемоги» Украины в «Великой Войне» с РФ. Эта идея продвигается как в официальных СМИ, так и в блогах «украинских патриотов» (например – Клуб ФУП). 

Даже если и относиться скептически к социальным опросам внутри самой Украины, нельзя не признать  - данная идея неизбежной победы над РФ прочно овладела сознанием бОльшей части населения Украины и частью украинцев – мигрантов в Европу. Именно данная идея вызывает неприятие идей каких – либо переговоров, ведущих к территориальным уступкам в пользу РФ (например, то же признание Крыма российским – де – факто находящимся с 2014 г. вне украинского правового поля). Тем более речь не идет ни о каком «нейтральном статусе» Украины в будущем. Данный нарратив толкает власти и бОльшую часть населения вести войну «до победного конца».   

Каковы же аргументы сторонников такого взгляда:

  1. Победа — это только вопрос времени (надежда на постоянную военную помощь от стран НАТО)
  2. Победа Украины станет победой над идеей превосходства силы. 
  3.  «Украина победила экзистенциально, когда весь мир понял, что Украине быть»  - повторение нарратива «весь мир с нами»
  4. Украинская идентичность является нашей лучшей внутренней гарантией безопасности  - оправдывая продолжение украинизации – отказ от русского языка и культуры внутри Украины. 
  5. Украина победит, потому что у нее нет другого выбора – повторяя идеологическую установку  «победа или смерть».  Под   такой  же повесткой  воевала Германия в 1944  - 45 году – мобилизуя на войну фольксштурм и подростков.

Даже если принять за аксиому данные «победные» взгляды (весьма сомнительные  даже с нейтральной точки зрения), «ахиллесовой пятой» в  вопросе не то что «Победы», а  физического выживания Украины как суверенного государства – является демографическая ситуация внутри страны. Точнее – речь идет о резком сокращении численности населения,  в том числе падение рождаемости. 

 Поговорим про демографию украинского населения. 

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В 2022 - 23  годах на Украине наблюдается катастрофическое падение  рождаемости (см. график).  СКР (суммарный коэффициент рождаемости) упал с 1,2 промилле в 2021 году до уровня в 0,7 промилле в 2023 году.  Уровень, необходимый для естественного воспроизводства населения (превышения количества рожденных над числом умерших людей) - 2,15 промилле. 

 

Однако, в рамках упомянутого «победоносного»   нарратива оправдывается даже такое катастрофическое падение: «Однако, хотя мы и не достигаем показателя 2,1 ребенка на женщину, необходимого для простого воспроизводства нации, украинцев рождается больше, чем погибает. Какие бы цифры потерь ни назывались, жизнь пробивается сквозь смерть...». 

Хотя цифры потерь сторон и дискуссионны – очевидно, что уровень рождаемости (около 100 тыс. в 2023 году) не только не покрывает численность убитых и раненых  - он не позволяет  сократить естественную убыль населения. В итоге- естественная убыль Украины только увеличивается. 

На такую катастрофу с рождаемостью накладывается   и массовая миграция населения - в первую очередь трудоспособного возраста, уезжающего вместе  с детьми.  В 2022 году только в Евросоюзе обучались 2,25 млн. украинских детей или 43% школьников страны. 

Таким образом, можно заключить, что нарратив будущей «Перемоги» (даже не учитывая чисто военные аспекты) – не соотносится со сложившейся демографической ситуацией, и является навязанным пропагандистским штампом.  В данный момент времени - речь должна идти не о каких –либо военных действиях против России – а о сохранении украинского населения на уровне хотя бы в 20 миллионов человек. 

В заключение приведем график численности населения УССР - Украины

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#украина #демография # пропаганда
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