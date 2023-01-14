Как страны Африки подружили IT и агрокультуру
ФЕРМЕРСТВО КАК ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИЯ
Многие люди в Африке занимаются фермерством как основной работой или в качестве побочного занятия, будучи уверенными в том, что они смогут заработать деньги и произвести больше благ для всех. А когда к этому добавляются технологии, возможности многократно возрастают.
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Согласно докладу, опубликованному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с Международным технологическим союзом в марте 2022 года : имея самую большую площадь необрабатываемых пахотных земель в мире, страны Африки к югу от Сахары с молодым населением - почти 60% моложе 25 лет - и богатыми природными ресурсами обладают беспрецедентными преимуществами, которые могут удвоить их текущую сельскохозяйственную производительность,
Некоторые африканские страны почти полностью зависят от сельского хозяйства, как, например, Эфиопия, где оно составляет 80% экономики.
Неудивительно, что большинство африканских стран сделали преобразование сельского хозяйства одним из основных направлений своих национальных стратегий.
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Ситуация уже меняется: множество стартапов решают различные сельскохозяйственные проблемы с помощью беспилотных технологий, земледелия с использованием дронов и решений Интернета вещей (IoT). Сфера применения технологий в этой области обширна.
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Благодаря большому интересу к развитию сельского хозяйства с помощью технологий, ведущие центры инициировали и поддерживают обучение молодых предпринимателей, чтобы разработать технологические решения ключевых проблем в сельскохозяйственном секторе.
Уже сегодня ИИ применяется для улучшения качества и количества урожая. Например, сельское хозяйство, которое ведётся с использованием дронов, робототехники, гидропоники и многого другого.
Технологии ИИ могут обнаруживать болезни растений, вредителей и недостаток питательных веществ на фермах. А специальные датчики на основе ИИ могут обнаруживать сорняки и зоны плохого питания, а затем решать, какой гербицид или удобрение применить в данной зоне.
В Гане и других странах континента дроны используются для картографирования, распыления пестицидов, анализа почвы, а также для мониторинга ферм с целью повышения производительности при максимальном использовании рабочей силы и площади.
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Некоторые фермы также используют продвинутые технологии ирригации для обеспечения круглогодичного производства. Фермеры в значительной степени зависят от сезонных осадков, которые продолжают резко меняться.
Решения IoT стимулируют производительность в аграрном секторе благодаря эффективному анализу данных, как исторических, так и текущих, для обоснования дальнейших действий. Области применения широкомасштабны и включают в себя глубинные датчики, помогающие прогнозировать осадки и засуху; почвенные датчики для определения зон внесения удобрений; датчики для обеспечения хранения продукции при благоприятных температурах; отслеживание и логистику для снижения потерь после сбора урожая.
Все больше стран осознают, что агротехнологии - это не завтрашнее, а сегодняшнее сельское хозяйство. В таких странах, как Кот-д’Ивуар в Западной Африке, правительство уже разработало стратегии по цифровизации сельского хозяйства. Проводится много мероприятий по цифровизации плантаций какао и каучука.
ИИ ПОМОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ВОДУ
Одной из важнейших проблем, которую в настоящее время решает сельское хозяйство в Африке, является нехватка воды. В Сенегале, Тунисе и многих других странах компании активно работают над интеллектуальным орошением и над тем, как оптимизировать водные ресурсы, которых становится все меньше, особенно в условиях изменения климата.
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Существуют стартапы, использующие беспилотники, которые с помощью высокоточных устройств помогают собирать данные, которые могут быть использованы фермерами. Например, уровень азота с полей для точного определения участков с дефицитом удобрений.
Также набирает популярность цифровизация аквакультуры, которая позволяет рациональнее управлять аквакультурными фермами.
Некоторые цифровые решения направлены больше на мелких фермеров, которые привыкли работать, как их родители, бабушки и дедушки, и не обязательно обладают всеми знаниями, поэтому технологии могут предоставить им результаты исследований и подсказать, что нужно для их культур.
УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ
ИТ-лидеры сегодня вносят свой вклад в эту трансформацию, посредством реализации программ агротехнологических «ускорителей», и решений для снижения нагрузки и рисков, и повышения безопасности продуктов питания.
Многие отмечают, что развитие сельского хозяйства и технологий имеет обширнейшие возможности, и сейчас самое время навести мосты между ними, чтобы сельское хозяйство могло быстрее и в большем масштабе воспользоваться преимуществами передовых технологий.
В Тунисе, открываются школы для компьютерных инженеров, ориентированных на агротехнологии, потому что это бурно развивающийся сектор.
Однако, в Центральной Африке, дела обстоят несколько иначе, чем в других регионах. Потенциал цифровых инноваций для агропродовольственных систем там раскрыт слабо: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, на регион приходится менее 5% цифровых хозяйств, существующих в Африке.
Другие наблюдатели сетуют на цифровую неграмотность, ограниченный доступ к интернету в некоторых сельских районах и трудности с электричеством.
Но все эти проблемы имеют решения. Сегодня фермеры, не умеющие читать или писать, получают аудиоматериалы на местных языках, а также сообщения в виде изображений через мобильные телефоны, чтобы преодолеть проблему обучения.
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