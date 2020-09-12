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Новые кабели из Китая Wirewoo и не только

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                                        ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПИСАНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЗ КИТАЯ

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       В продолжение темы "Кабели из Китая" вот, что хочется сказать: "Кабели брать можно, кабели брать нужно, если хотите улучшения по звуку и работе устройств!"

     

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      Небольшое отступление. 

     Многие, назовем их ласково, "Глухонемые",  с отсутствием систем, средств и, самое главное, мозгов... продвигают теорию о том, что любой кабель "играет одинаково", сорри, передаёт звуковой сигнал и оказывает минимальное влияние на качество звука в системе, а сказки "про хороший звук, хороший кабель" - это развод продавцов и не более!... 

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    До недавнего времени я и сам был наивным юношей, не понимающим  ничего в хорошем звуке, технике, системе... А когда появились деньги, я начал свою жизнь с аудио-звуком и всем остальным... В своей записи по кабелям из Китая  https://overclockers.ru/blog/Mouzon_for_home/show/29778/kabelja-iz-podnebesnoj   я уже сделал вступление о процессе трансформации электрического тока до воспроизведения звука и дал понять читателю, что звук в аудиосистеме зависит от огромного количества компонентов и факторов! В полноценной системе минимум 10 кабелей! Представьте себе, это так. И находятся личности, которые доказывают и утверждают, что кабель не играет никакой роли, главное - согласовать компоненты системы... Ну не правда ли смешно? Но только мы  с вами понимаем, что как ни подбирать компоненты, нельзя исключить тот факт, что все части системы должны быть чем-то соединены. И практика доказывает, что кабель - это такой же полноценный компонент системы, как источник, цап, предусилитель, усилитель, колонки. И, как бы ни хотели "Свидетели Иеговы", кабели влияли, влияют и будут влиять на качество звука в геометрической прогрессии: чем выше система, тем больше влияния и требований к качеству кабеля, поэтому  серьёзная техника более чувствительна к любым огрехам и искажениям звукового тракта. И чем выше техника, тем больше выражено и понятно качество кабеля.

      До этого момента я описывал кабели среднего качества для средней "недорогой системы", и они были вполне адекватны, приемлемы по цене, качеству для определенного ценового диапазона...

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   Сейчас же хочу рассказать о новом бренде, появившемся на рынке Китая и России... Фирма зарегистрирована в США, разработки и эксперименты ведутся в Китае! Недавно я получил первый кабель на тест для акустики - Wirewoo 911 :       

12AWG, Схема 2.0 * 4х3мм медь + тефлоновая + Посеребренная медная оплетка + тефлоновая

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Щит: Посеребренная медь
Щит: Луженая медь высокой плотности
Внешний рукав: RoHS плетеная нейлоновая оплетка
Наружный диаметр кабеля: 25,0 мм
Лопатки посеребренные с покрытием родия, соединение без сварки.

   Интересный кабель, очень качественно сделан и обладает хорошим звуком! Вокал преобразился, детальность и разборчивость выросла на порядок. Кабель достаточно гибкий, увесистый, но не тяжелый, подключается легко, удобные лопатки... стоимость 100 кило-рублей за пару... Серьёзно, есть над чем задуматься, на hi-fi.ru обсуждаю данные экземпляры -  https://www.hi-fi.ru/forums/topic/749-poslushat-kabelpotestit-pod-zalog-realno-da/page/8/?tab=comments#comment-81075  ..., предлагаю на тест и прослушивание с гарантированным возвратом средств... Можно позадавать вопросы, что то обсудить, спросить, если зарегистрированы, то и здесь можно...

      А вчера пришел наконец вариант RCA и сетевой кабель... Ребята, RCA - просто "Пушка"! Детальность, инструменты, образы, вокал - это Нечто! Как будто  посередине комнаты кто-то стоит и наяривает, и это сразу при подключении. Ресивер Denon AVR X4500H просто не узнать, интернет-радио заиграло на уровень круче, чище, плотнее, качественнее, разборчивее... другого уровня звук!

      Вообще  трудно передать словами ощущения, которые возникают при получении эффекта такого уровня! Это не просто "...ну, чуть лучше, немного интереснее", это на порядок круче! Скоро опробую новые кабели на новом процессоре Emotiva XMC-2 ! Аппарат выше на уровень, чем ресивер и всё остальное. Очень долго планировал и выбирал...

      Сейчас проходит тест сетевой кабель нового бренда, рано что-то пока говорить, но впечатление, что "Китайский Siltech" сетевой тройная корона будет интереснее, больше баса, немного теплее общая картина, более насыщена... Разрабатываются варианты XLR, когда завершат, обязательно дополню, там тоже сейчас непростая ситуация... Позже подкреплю небольшой обзор,  пока можно сказать, что пишу "на горячую", подождите немного.

   ⇦   Невероятные ощущения после подключения  этого сетевого кабеля! Просто восторг!  Звук стал разборчивее, правда, небольшая прохлада стала присутствовать, но кабель только подключили, прогрев нужен. Общее впечатление, что играет другое, более качественное оборудование. Уверен, что XLR будет просто Бомба! Кабель выполнен качественно, аккуратно, приятные материалы, достаточно гибкий. Обладание таким удавом уже само собой вызывает приятные ощущения. Место ему найти можно без труда можно в любой системе.

https://www.youtube.com/watch?v=RGAW0uPGHHg     

   Я упоминал еще вот такой кабель! По уровню они находятся рядом, но этот теплее и в нем больше баса. Звук становится более плотным и качественным, уходит пелена и некая размытость, прям как после шумки в машине, реально! Грелся кабель 2 месяца. Скоро попробую эту модель на другой технике совсем другого уровня. Обязательно будет продолжение.
    Обратите внимание! Очень понравился данный экземпляр и на источнике, и на усилителе!   Непередаваемые эмоции и ощущения, впечатление, что даёт новую жизнь  технике и поднимает её на более высокий уровень, при этом музыка становится богаче, звуки разборчивее, проявляется повышенная детальность! Очень круто!

  Цена здесь не маленькая, люди предпочитают покупать уже известные бренды и на эти модели вряд ли обратят своё внимание, но мы здесь говорим в целом о кабелях из "Поднебесной", поэтому и эти экземпляры имеют право на жизнь, и люди их покупают.

    Обновлю информацию еще об акустическом кабеле Siltech Triple Crown, раз уж упомянул его прямого конкурента... 

   Очень интересный кабель,  сделан аккуратно, качественно, наконечники правда жестковатые. Но главное очень насыщенный ровный звук, гармоничный, сбалансированный и приятный. Есть переключатели для уменьшения баса и увеличения, что в некоторых системах очень полезная функция. Стоимость порядка  120-140 кило-рублей, серьёзно. Не каждый решится на такое приобретение, и уж точно не пожалеет. На али его купить уже не получится, но в России его еще продают... и люди берут...не смотря на визги скептиков и умников...

      Побывал в руках еще вот такой шнур.

  Что сказать?... За свою небольшую сумму 10-15 кило-рублей кабель играет очень достойно, разрешение, сцена, детальность абсолютно все на уровне. Выполнен шнур аккуратно, легкий, гибкий. Своих денег стоит, играет приятно, без горбов и каких-то явных огрех. Вполне пойдет на источник, цап, предусилитель, на телевизоре себя хорошо показал по звуку, картинке.

    Также можете посмотреть экземпляры менее дорогие: →  https://youtu.be/3rlIoT8hnuo


Продолжение следует...

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К черту цап и колонки. Главное кабель! нет ты послушай как звучит.
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
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