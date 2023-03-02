MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 4. Карта вошла в Топ100 результатов 3DMark Fire Strike
Все начиналось там: Часть 1, Часть 2, Часть 3. Здесь только еще более неожиданные результаты. Ну или мне традиционно наскучило играть и полез туда, куда никому не надо.
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Изначально приоритет настройки был "сделать тихо" и желательно максимально не в ущерб производительности. Но чем дальше в лес - тем больше идей и желаний возникало. Тем не менее МАКСИМАЛЬНАЯ производительность получившейся карты вообще выпала из сознания, поскольку ни тихо, ни холодно на штатном потреблении в 175Вт в принципе получить было невозможно. Максимум, что было настроено - профиль с Power Limit 90% (157W), да и то, непонятно зачем. В реальности использовался только 80% Power Limit (140W), при котором карта была тиха и не вылезала за 70С в моем глухом закрытом корпусе.
Но судя по FPS в играх, даже это было избыточно на сегодня и Power Limit был снижен до минимально возможного значения в MSI Afterburner - 71% (124W) при котором карта все равно была быстрее стоковых значений для 2060 Super. А 90-100 FPS на ультрах Doom Eternal 2560*1440 меня полностью удовлетворяли. Температура карты 63-64С, частоты 1845-1905 МГц. По тестам потерял процента 3, все равно в игре не заметно.
И вот тогда, когда делать с видеокартой стало как-то особо больше и нечего - пришла в голову мысль померяться с общественностью. Результат на частично настроенном Power Limit 90% был на 3% ниже точки вхождения в Топ100. При более тщательной подгонке кривой в MSI Afterburner сократил разрыв до 2%. Ну а далее во все тяжкие, ведь есть же шанс?
95% Power Limit. Карта вешается - снижаем некорректные частоты в кривой. Остается 1% с копеечкой до Топ100.
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98% Power Limit. Карта опять вешается. Скидываем еще чуток частот с ошибками, но тут их стало прям очень много и времени отняло прилично. Температура растет. Отключаем тихую кривую вентиляторов, охлаждение на максимум. Открываем корпус. Не хватает полпроцента!
Так, есть запас по частотам памяти. Артефакты из нее начинают сыпаться где-то на 16400Мгц. Добавляем с 16000 до 16360 МГц. Есть стабильная прибавка в четверть процента! Осталось найти столько же.
Тут мне вся эта фигня надоела. И так этот Fire Strike весь день разглядывал. Пытаться пройти тест на 100% Power Limit заняло бы еще полдня борьбы с частотами.
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И вот тут я понял как я лоханулся! Оказалось, что существует маааленькая кнопочка, под названием "Include Demo" при запуске теста. Для тестирования стабильности она полезна: демо идет долго и прогревает карту почти до максимума. Но вот для заливки результатов на сайт это демо вообще не имеет значения и его можно отключить. Голый тест мало того, что проходит намного быстрее, так еще и прекрасно засчитывается. Знал бы - сделал бы все гораздо раньше.
Ткнул кнопку, запустил - есть Топ100. Где-то 10 с конца, но с первой же попытки.
Для полноценной второй попытки подождал пока карта остынет до 34С. Запуск - есть 65 место в топ100 (Из 49 с лишним тысяч результатов) на том же 98% Power Limit. Т.е. можно бы и выше - но ну его нафиг.
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3DMark выдал невиданную мною прежде надпись Legendary (обычно Great, Good, Excellent) под результатом в 23460. Ковка легендарной видеокарты - выполнено.
Так что на сегодня на своем минимуме 71% Power Limit видеокарта выдает результат хорошо так выше среднего среди RTX 2060 Super (3DMark Fire Strike Graphics score = 22700 попугаев). А на своем максимуме входит в Топ100 по тесту 3DMark Fire Strike. Разница между этими двумя состояниями ~10% производительности. А я тут думаю - чего это она больше выдавать не хочет. А тут как бы больше вообще некуда. Особенно на среднем процессоре, да какой то китайской почти нонейм карте с отвратительным охлаждением.
Да, о стабильности говорить не приходится и никакого желания тратить еще сутки на тесты с подгонкой для неиспользуемых мною режимов не имею. Сделал просто, чтобы тест проходил. С другой стороны вряд ли кто в этом Топ100 гарантирует стабильность системы на полученном результате.
А у меня еще остался запас в 2% Power Limit. Так что ТЕОРЕТИЧЕСКИ и если заморочиться - можно и стабильность получить с близкими результатами.
Вот купи я какую нибудь обычную видеокарту, да на гарантии - и ничего этого не было бы. Стояла бы, да пылилась. Т.е. какой нибудь разгон я бы конечно сделал, не углубляясь особо в тему, но на этом все. Достижение overclocked для своей RTX 2060 Super считаю достигнутым. Пойду выпью выдам себе приз.
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