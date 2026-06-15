AMD EXPO ULL начали добавлять на платы X670E через BIOS. Но для новых низколатентных профилей DDR5 понадобятся совместимые модули памяти.

Похоже, что AMD EXPO Ultra Low Latency — это не привилегия только свежих плат на X870E. Производители начали выкатывать BIOS‑обновления и для прошлогодних моделей на X670E, а кое‑где и для других AM5‑плат из 600‑й серии. Проще говоря, владельцы топовых плат под Ryzen смогут включить новые низколатентные профили памяти, не меняя материнку.

EXPO ULL — это «прокачанная» версия обычных профилей AMD EXPO для DDR5. Главное отличие — не только частоты, но и более жёсткие задержки плюс подтянутые вторичные тайминги. AMD обещала до 4% прироста FPS относительно стандартного EXPO и до 13% по сравнению с базовыми JEDEC‑режимами. Больше всего выиграют обычные Ryzen без 3D V‑Cache — им скорость памяти важнее, чем моделям с огромным кэшем.

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Обновления уже начали появляться у крупных производителей. ASUS добавила EXPO ULL для ряда X670E‑плат — от ROG Crosshair до ROG Strix. MSI выкатила BIOS с пометкой Ultra Low Latency для своих AM5‑моделей, включая MEG X670E Godlike. Gigabyte тоже подключилась и обновляет X670E и B650. У ASRock, по данным Tom’s Hardware, поддержка пока выглядит скромнее.

Но есть нюанс: одного BIOS мало. EXPO ULL не превращает старые DDR5‑модули в новые. Чтобы профиль заработал «в один клик», нужны свежие планки, где поддержка ULL уже прописана в SPD. Теоретически можно попытаться выставить похожие тайминги вручную, но это уже разгон с риском нестабильности, а не гарантированный режим.

Тем не менее новость приятная: платформа AM5 получает ещё один апгрейд без замены железа, а X670E остаётся в строю и не теряет доступ к новым возможностям памяти. Вопрос только в цене комплектов EXPO ULL — если они окажутся заметно дороже обычных EXPO, то ради пары процентов прироста их выберут далеко не все.