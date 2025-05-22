Пермская ЦБК разработала технологию цифрового моделирования лесных участков.

Пермская целлюлозно-бумажная компания представила цифровую модель лесного массива, которая выявила до 40% древесины, отсутствующей в государственных реестрах. Система создавалась как внутренняя ИТ-разработка лесного департамента предприятия и уже охватила более 400 тысяч гектаров арендованных территорий в Пермском крае.

В основе проекта — технология цифрового двойника с применением лидарной 3D-съемки, спутниковой навигации и алгоритмов машинного обучения. За два года анализа — с 2022 по 2024 — система наглядно доказала, что объем древесины на многих участках превышает данные из госреестра на 10–40%. Например, в 2022 году на территории 1200 га цифровая модель показала на 43 тыс. м³ больше леса, чем было зарегистрировано официально.

Разработка обошлась компании примерно в 4–6 млн рублей. Эти средства направили на закупку беспилотников, лидара, камер и спутникового оборудования. Технология позволила отказаться от трудозатратных выездных проверок — цифровой двойник охватывает каждое дерево и формирует точный объем древесного запаса в 3D-формате.

Полученные данные уже направлены в региональное Министерство природных ресурсов. Ожидается, что новые методики позволят пересмотреть нормы лесопользования и перейти к более экологичным точечным рубкам. ПЦБК планирует расширять проект в партнёрстве с университетами и государственными структурами, постепенно формируя региональную цифровую платформу лесного мониторинга.