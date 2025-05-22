Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В России разработали безопасное средство для отпугивания диких животных с огненно-звуковым эффектом

Российские учёные разработали новое устройство для отпугивания диких животных: оно выбрасывает пламя и издаёт громкий звук, не причиняя вреда.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Учёные из Иркутского государственного университета представили уникальное устройство, способное отпугивать хищников с помощью направленного пламени и громкого звука. Разработка ориентирована на геологоразведчиков, туристов и работников лесной отрасли, сталкивающихся с дикими животными в отдалённых регионах.

Принцип действия прибора основан на резком выбросе пламени, сопровождающемся сильным звуком. В конструкцию входят камера с горючим газом, искровой пьезоэлемент и специальный раструб с резонатором, усиливающим акустический эффект. Устройство не наносит вреда животным, но вызывает у них инстинктивную реакцию бегства, обеспечивая безопасность человека без необходимости вступать в контакт с хищником.

Разработка выгодно отличается от газовых баллонов и ультразвуковых отпугивателей: она работает на расстоянии до трёх метров, не требует прицеливания и может использоваться многократно без частой перезарядки. По словам авторов, главное преимущество устройства — простота и надёжность в полевых условиях.

Ранее в России уже предпринимались попытки создать экологически безопасные решения для взаимодействия с дикой природой. В частности, пермские учёные представили минеральные подкормки для животных, а в Сибири разрабатываются автономные станции слежения за миграцией медведей.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости наука наука и технологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
12
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
1
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России завершили строительство второго пути на одном из самых сложных участков БАМа
+
В России открылся новый станкостроительный завод
11
Астрономы в реальном времени наблюдали поглощение целой галактики чёрной дырой
4
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
10
Легендарный судоремонтный завод Дона продаётся через «Авито»
+
Redmi K80 Ultra получит процессор Dimensity 9400+ и аккумулятор 7400 мАч
+
В России импортозаместили пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для нужд авиастроения и ОПК
1
Новый двигатель «ТМЗ» уже проходит испытания в составе трактора К-7М «Кировец»
+
«Ростех»: Немецкие танки Leopard 2A6 уступают российским Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М
+
В Huawei Nova 14 Ultra используется новый чипсет Kirin 8020
+
GeForce RTX 5080 Super может получить 24 ГБ видеопамяти с сохранением прежнего количества CUDA ядер
+
Генерал Уикерт: полеты прототипа истребителя шестого поколения F-47 проходили еще пять лет назад
+
Владельцы видеокарт Nvidia продолжают жаловаться на проблемы с программным обеспечением
+
В синтетических тестах GeForce RTX 5060 оказалась до 44% производительнее GeForce RTX 4060
2
Вышел первый честный обзор GeForce RTX 5060 — новинку сравнили с RTX 4060 в 7 играх
6
Минобороны США планирует использовать гигантский транспортный самолёт WindRunner в военных целях
+
Xiaomi 16 показали на CAD-рендере с переработанным блоком камер
+
Seasonic представила интеллектуальный кабель питания 12V-2×6 Ti, предотвращающий возгорание RTX 5090
3
Депутат Европарламента публично раскритиковал Каю Каллас за недостаточный уровень интеллекта
1
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 5080 SUPER: производительность сильно не вырастет
1

Популярные статьи

Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
8
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
11
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
17
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
3
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
5
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
5
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
6
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:06
Так и так всё совместно производиться. - Ещё СССР сделал Белоруссию центром по электронике.
Глава «Рособоронэкспорта» Михеев: Россия предложит Белоруссии совместно производить Су-75
REY_B_
16:04
Если бы колы ставились, то и у этой статьи рейтинг был бы выше. Но всё равно кол. (и да, блокировщиков рекламы на этом сайте я не использую)
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
[Zero]
15:54
13-я серия была отличная кроме 13900K и его вариаций.
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
dimkahon
15:40
"...впервые разница между продуктами уже не выглядит критичной ..." особенно при включении лучей, которые никому не нужны. И с мыльным FSR.
Radeon RX 9060 XT быстрее GeForce RTX 5060 Ti в среднем на 6 % и дешевле на $80
vl
15:30
возможность снять наличку с карты есть для всех, в том числе и для тебя )
Совет Федерации одобрил распространение «антиотмывочных» мер на операции с цифровым рублем
RandomXP
15:21
Цена этой карте 24000 р - максимум. Все, что выше - супернаценка цепочки продаж.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
coth
15:12
Патентный троллинг приводит к технологической стагнации.
В Госдуму внесли законопроект о патентовании разработок с искусственным интеллектом
Павел Sollo
15:00
США такими действиями разорят АМД и Нвидео. А заодно и доллар будет менее востребован. В итоге многие страны постепенно начнут делать свои видеокарты. А штаты потеряют свое доминирующее положение и из...
В США хотят установить в видеокарты чипы геолокации для удалённого отключения видеокарт Nvidia и AMD
_ErOp_
14:55
Шмишно. Вроде как сами разрабы высказывались, что это "лучший старт" из всех думов. Пристрелите уже этого торчка, играющего на выдуманной 5090, его грибы никак не отпустят. Сразу видно - весна пришла,...
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
Al Ku
14:52
Очередной бред чиновников. Там на железной дороге завал грузов и вечно идут телеграммы с отказами о приемке. Как минимум надо построить ещё две линии рядом железнодорожных чтобы справляться с возросши...
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем