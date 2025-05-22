Учёные из Иркутского государственного университета представили уникальное устройство, способное отпугивать хищников с помощью направленного пламени и громкого звука. Разработка ориентирована на геологоразведчиков, туристов и работников лесной отрасли, сталкивающихся с дикими животными в отдалённых регионах.

Принцип действия прибора основан на резком выбросе пламени, сопровождающемся сильным звуком. В конструкцию входят камера с горючим газом, искровой пьезоэлемент и специальный раструб с резонатором, усиливающим акустический эффект. Устройство не наносит вреда животным, но вызывает у них инстинктивную реакцию бегства, обеспечивая безопасность человека без необходимости вступать в контакт с хищником.

Разработка выгодно отличается от газовых баллонов и ультразвуковых отпугивателей: она работает на расстоянии до трёх метров, не требует прицеливания и может использоваться многократно без частой перезарядки. По словам авторов, главное преимущество устройства — простота и надёжность в полевых условиях.

Ранее в России уже предпринимались попытки создать экологически безопасные решения для взаимодействия с дикой природой. В частности, пермские учёные представили минеральные подкормки для животных, а в Сибири разрабатываются автономные станции слежения за миграцией медведей.