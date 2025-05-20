На выставке Computex 2025 MSI показала, как компактные Mini-ITX-сборки могут соперничать с полноразмерными ПК — благодаря карте расширения 5-в-1 Xpander с поддержкой PCIe Gen 5, USB 3.2 и мощной зарядкой.

На Computex 2025 компания MSI представила новую линейку материнских плат для процессоров AMD с чипсетами серии 800, и главным событием среди компактных решений стал Mini-ITX X870I EDGE TI WIFI. Он сочетает в себе ультракомпактность и высокоуровневую начинку: Wi-Fi 7, тройные M.2, LAN 5 Гбит/с и USB 40 Гбит/с. Но особое внимание привлекла карта расширения Xpander 5-в-1, ранее доступная только для топовой X890I.

Xpander добавляет Mini-ITX системам возможности, ранее недоступные в этом форм-факторе: дополнительный слот под SSD PCIe 5.0 M.2, два USB-A 3.2 Gen 1, два SATA и передний USB Type-C Gen 2 с мощностью до 27 Вт. Всё это позволяет превращать даже крошечные сборки в универсальные рабочие станции или игровые платформы.

Младшие модели MPG B850I и B860I EDGE TI WIFI хоть и не поддерживают Xpander, но тоже впечатляют набором функций: двойной M.2, полная поддержка Wi-Fi 7, Gen 5 и даже Thunderbolt 4 у старшей версии. Цены на них стартуют от $269, что делает их одними из самых доступных компактных решений с функционалом флагманского уровня.

Тем временем среднеформатные платы MSI тоже обновились. MEG X870E Ace получила новый дизайн Illusion Lighting и впечатляющую систему охлаждения, а MAG X870E Tomahawk WiFi PZ — переработанную разводку с Project Zero, где все кабельные соединения скрыты за платой. Таким образом, MSI предлагает решения на любой вкус: от минимализма до экстремальной производительности.