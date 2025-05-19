Для УАЗ «Патриот» и Sollers Atlant подготовили новую автоматическую коробку передач. Внешне — по технологии Aisin, но внутри всё может быть китайским.

В рамках курса на локализацию автокомпонентов в России стартует выпуск новой 6-ступенчатой автоматической коробки передач, разработанной по аналогии с трансмиссиями японского бренда Aisin. Однако, как сообщают источники в отрасли, реальная локализация пока касается лишь корпуса — большая часть начинки будет поставляться из-за рубежа.

Новую коробку планируют использовать на внедорожнике УАЗ «Патриот» и фургонах Sollers Atlant. Причём для УАЗа потребуется доработка конструкции: автомат нужно адаптировать под отечественную раздаточную коробку, что потребует изменения фланцев и возможно — доработки прошивки управления.

Характеристики агрегата пока официально не раскрываются, но эксперты считают, что основой может стать одна из коробок китайской Harbin Dongan Auto Engine (DAAE) — компании, уже выпускающей трансмиссии для автомобилей JAC. Хотя в линейке DAAE нет готового 6-ступенчатого «автомата» под задний привод, не исключено, что речь идёт об упрощённой версии существующей 8-ступенчатой модели.

Таким образом, проект обещает стать очередной попыткой «импортозамещения через адаптацию» — когда внешний вид и маркетинговая подача вдохновлены японскими технологиями, а начинка поставляется из Китая. С точки зрения конечного потребителя важно одно: надёжность, ресурс и поведение коробки в паре с российскими двигателями и трансмиссиями. Проверить это удастся уже в ближайшие месяцы — серийный выпуск намечен на 2025 год.