Новинка сочетает в себе винтажный стиль и современные технологии: запись с микрофона, Dolby B, Bluetooth-режим колонки и до 28 часов автономной работы.

Французский бренд We Are Rewind представил кассетный плеер нового поколения — модель GB-001, которая объединяет эстетику аналоговой эпохи с возможностями современной беспроводной акустики. Устройство позволяет не только воспроизводить кассеты, но и записывать звук с внешнего микрофона или смартфона, а также работать как Bluetooth-колонка.

Модель оснащена четырьмя динамиками (два ВЧ и два НЧ), обеспечивающими более сбалансированное звучание по сравнению с классическими бумбоксами прошлого. По заявлению производителя, специально настроенная звуковая схема устраняет проблему чрезмерного доминирования басов, характерную для ретро-устройств 80-х годов.

GB-001 поддерживает подключение как к Bluetooth-наушникам, так и к внешним микрофонам. Встроенная система шумоподавления Dolby B улучшает качество аналоговых записей, а управление реализовано с помощью механических кнопок в классическом дизайне. Два аналоговых стрелочных индикатора отображают уровни сигнала по каналам.

Аккумулятор ёмкостью 3000 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы через встроенные динамики или до 28 часов при использовании наушников. Устройство уже поступило в продажу на европейском рынке по цене €449.